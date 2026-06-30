Heng Yi®, de Hengrui, ha sido autorizado en China como una innovadora solución oftálmica a base de ciclosporina para el tratamiento del síndrome del ojo seco
Heng Yi®, de Hengrui, ha sido autorizado en China como una innovadora solución oftálmica a base de ciclosporina para el tratamiento del síndrome del ojo seco
SHANGHÁI, HEIDELBERG (Alemania) y CAMBRIDGE (Massachusetts)--(BUSINESS WIRE)--Hengrui Pharma, una empresa farmacéutica internacional centrada en la innovación científica y tecnológica, y Novaliq GmbH («Novaliq»), una empresa biofarmacéutica especializada en tratamientos oftalmológicos pioneros y líderes en su clase basados en su exclusiva tecnología de plataforma sin agua EyeSol®, anuncian hoy que, el 23 de junio de 2026, la Administración nacional de productos médicos de China (NMPA) ha aprobado Heng Yi® (solución oftálmica de ciclosporina al 0,1 %) para el tratamiento de pacientes con síndrome del ojo seco, con el objetivo de aumentar la secreción lagrimal en pacientes con producción lagrimal reducida y mejorar los síntomas de la enfermedad.
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