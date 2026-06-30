-

Heng Yi®, de Hengrui, ha sido autorizado en China como una innovadora solución oftálmica a base de ciclosporina para el tratamiento del síndrome del ojo seco

original Heng Yi

Heng Yi

SHANGHÁI, HEIDELBERG (Alemania) y CAMBRIDGE (Massachusetts)--(BUSINESS WIRE)--Hengrui Pharma, una empresa farmacéutica internacional centrada en la innovación científica y tecnológica, y Novaliq GmbH («Novaliq»), una empresa biofarmacéutica especializada en tratamientos oftalmológicos pioneros y líderes en su clase basados en su exclusiva tecnología de plataforma sin agua EyeSol®, anuncian hoy que, el 23 de junio de 2026, la Administración nacional de productos médicos de China (NMPA) ha aprobado Heng Yi® (solución oftálmica de ciclosporina al 0,1 %) para el tratamiento de pacientes con síndrome del ojo seco, con el objetivo de aumentar la secreción lagrimal en pacientes con producción lagrimal reducida y mejorar los síntomas de la enfermedad.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

Contacto para los medios de comunicación de Novaliq:
Simone Angstmann-Mehr
info@novaliq.com

Contacto para los medios de comunicación de Hengrui Pharma:
Yizhen Yang
yizhen.yang.yy390@hengrui.com
Inversores: Lina Zhang
lina.zhang.lz511@hengrui.com

Industry:

Hengrui Pharma and Novaliq GmbH

SHH:600276
Details
Headquarters: Heidelberg, Germany
CEO: Christian Roesky
Employees: 25+
Organization: PRI
Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese Simplified

Contacts

Contacto para los medios de comunicación de Novaliq:
Simone Angstmann-Mehr
info@novaliq.com

Contacto para los medios de comunicación de Hengrui Pharma:
Yizhen Yang
yizhen.yang.yy390@hengrui.com
Inversores: Lina Zhang
lina.zhang.lz511@hengrui.com

More News From Hengrui Pharma and Novaliq GmbH

Resumen: Novaliq recibe la autorización de la FDA para la IND y avanza con NOV05 en un ensayo clínico de Fase II en uveítis anterior no infecciosa

HEIDELBERG, Alemania y CAMBRIDGE, Massachusetts--(BUSINESS WIRE)--Novaliq, una compañía biofarmacéutica enfocada en el desarrollo de terapias oftálmicas pioneras y de primera categoría, basadas en su exclusiva plataforma de fármacos sin agua EyeSol®, anunció hoy que la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) ha autorizado su solicitud de Nuevo Fármaco en Investigación (IND) para NOV05, la primera IND de la compañía destinada al tratamiento de enfermedades del ojo...

Resumen: Gran avance en oftalmología: Heng Qin® de Hengrui (colirio de perfluorohexiloctano) aprobado como primer tratamiento para la sequedad ocular asociada a la Disfunción de las glándulas de Meibomio

JIANGSU, China y HEIDELBERG, Alemania y CAMBRIDGE, Massachusetts--(BUSINESS WIRE)--Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd. («Hengrui Pharma»), una compañía farmacéutica internacional centrada en la innovación científica y tecnológica, y Novaliq GmbH («Novaliq»), una compañía biofarmacéutica dedicada a la primera y mejor terapia ocular de su clase basada en la exclusiva tecnología EyeSol® sin agua, anuncian hoy que la National Medical Products Administration (NMPA) de China ha aprobado Heng Qin...

Resumen: Novaliq y Laboratoires Théa anuncian su asociación y la aprobación en la UE de Vevizye® (ciclosporina 0,1 % solución colirio)

HEIDELBERG, Alemania y CAMBRIDGE, Massachusetts y CLERMONT-FERRAND, Francia--(BUSINESS WIRE)--Novaliq, una compañía biofarmacéutica centrada en la primera y mejor terapia ocular de su clase basada en la exclusiva tecnología EyeSol® sin agua, y Laboratoires Théa (Théa), el grupo independiente líder en el cuidado de los ojos en Europa, anuncian la aprobación por parte de la Comisión Europea de Vevizye® (ciclosporina 0,1 % en solución para gotas oftálmicas) en Europa y el cierre de una asociación...
Back to Newsroom