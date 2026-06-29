Geoswift与SKUx宣布建立战略合作伙伴关系，共同开发首个可编程稳定币商业网络

不列颠哥伦比亚省温哥华市与佛罗里达州圣彼得堡市--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Geoswift与SKUx宣布达成一项开创性的合作伙伴关系，旨在共同开发新一代可编程稳定币商业网络。此次战略合作在全球范围内架起了数字资产、传统金融与现实世界商业之间的桥梁，通过将Geoswift的全球基础设施与SKUx直接集成于销售点（POS）系统中的专业单品级控制功能相结合，创造了“独一无二”的机遇。

随着企业级稳定币在全球范围内的应用持续加速，各国政府、企业、支付网络以及人工智能驱动的商业平台正日益寻求能够将数字资产与现实世界商业活动相连接的可编程支付基础设施。这一创新远不止于资金管理，甚至也不仅仅是让消费者能够在零售场所使用稳定币进行消费。相反，它通过内置的控制机制、规则以及以目的为导向的实用功能，释放了真正的“可编程货币”潜力——这既需要可编程的结算机制，也需要可编程的消费控制机制。Geoswift和SKUx凭借其独特的优势，能够实现这一目标：将Geoswift的全球支付网络、稳定币结算能力、流动性支持及合规基础设施，与SKUx拥有多项专利的优惠平台以及广泛的单品级合作伙伴网络相结合。

全球基础设施与增强的商户合规性。SKUx的SKUPay®技术旨在适应任何零售环境，目前已嵌入美国约50%的主要食品杂货店和大型零售商的销售点系统中，从而开辟出重要的新型商户支付基础设施领域。尽管初期推出主要面向美国市场，但此次合作依托Geoswift久经考验的全球网络和跨境业务规模，延续了其近期与Visa Direct及Circle Payments Network实现集成的势头。Geoswift的业务覆盖范围遍及140多个国家和110多种结算货币，其全球布局确保了无缝的国际扩张和强有力的交易合规性。通过其全球银行和支付基础设施，Geoswift为企业、金融机构、教育机构、电子商务平台及全球商户处理跨境交易。该网络将单品级支付的精准性与全球稳定币结算的透明度相结合，在零售、医疗保健、政府福利及跨境商务领域开辟了全新的可编程应用场景。

除了这些商业应用场景之外，该网络还将支持企业财务计划，利用稳定币基础设施来改善流动性管理、提高结算效率并优化营运资金利用率。

代理式商业的防护措施。随着行业格局向人工智能驱动的代理式商业模式转变——即由自主人工智能代理执行金融工作流，保障商户控制层的安全至关重要。尽管全球支付网络正在积极构建授权和结算层，但在验证自动化代理究竟“购买了什么”方面，仍存在一个关键缺口。此次合作填补了这一缺口，提供了安全透明接受自动化、可编程购买所需的特定单品级防护措施。

Geoswift集团首席执行官兼创始人Raymond Qu表示，“稳定币已经解决了可编程结算的问题。SKUx和Geoswift现在正在解决可编程消费的问题。我们正携手共建基础设施，使数字资产、人工智能代理、企业和消费者能够在全球范围内安全地在实体经济中进行交易。”

SKUx首席执行官兼联合创始人Bobby Tinsley表示，“通过将Geoswift的全球流动性和合规引擎直接嵌入我们的平台基础设施，我们正在改变全球对销售终端数字资产的认知。这不仅仅是为了实现支付功能，更是致力于为下一代全球商业——包括正在迅速崛起的自主人工智能代理领域，带来前所未有的单品级智能与安全保障。”

此次合作的长远愿景是打造“目的导向型”数字货币，使其能够针对全球商业网络中的规则、支出控制、合规要求及结算指令进行编程。

关于Geoswift

Geoswift是一家专注于亚太地区跨境支付的创新型全球支付技术公司。自2010年成立以来，Geoswift品牌已等同于自有创新、专业掌握国际及本地监管框架、稳固的银行合作伙伴关系以及强大的全球影响力。Geoswift已在美国、英国和香港特别行政区获得运营许可，并依托覆盖亚太、北美、欧洲、中东及非洲（EMEA）和拉丁美洲的广泛支付网络，为教育、电子商务、旅游和金融服务等众多行业提供定制化的端到端跨境支付解决方案。

其全面的产品组合包括收款服务、企业付款、外汇服务、多币种企业账户、银行卡解决方案等。Geoswift总部位于加拿大温哥华，在香港、旧金山、伦敦和新加坡设有区域办事处，为全球客户提供无缝衔接且本地化的支付解决方案。如需了解更多信息，请访问 geoswift.com。

关于SKUx

SKUx提供的目标导向网络，将便捷的移动钱包交付与精细化的交易控制相结合。其平台使品牌能够绕过传统的优惠券系统，转而采用安全的数字支付方式，这些支付方式可根据商户类别、位置直至具体SKU进行限制。这种单品级别的精准控制有助于杜绝欺诈和资源浪费，同时为品牌提供资金使用情况的全方位实时可视化。如需了解更多信息，请访问 skux.io。

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