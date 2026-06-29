Geoswift en SKUx kondigen een strategisch partnerschap met als doel een uniek, programmeerbaar handelsnetwerk voor stablecoins te ontwikkelen
Geoswift en SKUx kondigen een strategisch partnerschap met als doel een uniek, programmeerbaar handelsnetwerk voor stablecoins te ontwikkelen
Dit slaat een brug tussen digitale activa, traditionele financiële sector, bedrijfsfinanciën en agentgebaseerde handel via een wereldwijde infrastructuur voor programmeerbaar geld
VANCOUVER, Brits-Columbia & ST. PETERSBURG, Fla.--(BUSINESS WIRE)--Geoswift en SKUx kondigen een baanbrekend partnerschap aan voor de ontwikkeling van een programmeerbaar handelsnetwerk voor stablecoins van de volgende generatie. Deze strategische samenwerking slaat op wereldwijde schaal een brug tussen digitale activa, de traditionele financiële sector en de reële handel. Het is een unieke kans om de wereldwijde infrastructuur van Geoswift direct binnen de kassasystemen (POS) te combineren met de gespecialiseerde controles op artikelniveau van SKUx.
Terwijl het gebruik van stablecoins door bedrijven wereldwijd in een stroomversnelling zit, zoeken overheden, bedrijven, betalingsnetwerken en door AI aangestuurde handelsplatforms steeds vaker naar programmeerbare betalingsinfrastructuur om digitale activa aan de reële handel te koppelen.
Contacts
Contact voor de media:
Brenda Ng
Contact voor de media bij Geoswift
Brenda.ng@geoswift.com
Reva Henderson
Contact voor de media bij SKUx
Will Marlow Agency
+1 727-580-1910
reva@willmarlow.com