Esri parraine une exposition du Smithsonian présentant des objets naturels et culturels provenant des 50 États américains

REDLANDS, Californie--(BUSINESS WIRE)--Esri, leader mondial de l’intelligence géospatiale, parraine « From These Lands: Sharing Our Natural and Cultural Heritage », une nouvelle exposition au Musée national d’histoire naturelle du Smithsonian qui présente des objets provenant des 50 États et explore les liens profonds entre les personnes, les lieux et le monde naturel qui unissent la nation.

L’exposition, qui a ouvert ses portes le 18 juin dernier et se tiendra jusqu’en 2029, rassemble plus de 600 spécimens et objets culturels provenant de tous les États-Unis, de Washington, DC, et des cinq territoires où vivent des populations. S’appuyant sur la collection du musée, « From These Lands » montre comment les systèmes naturels, les traditions culturelles et la géographie s’entrecroisent.

L’exposition présente des récits s’étendant sur des millions d’années — des fossiles anciens et des formations géologiques aux objets culturels et aux avancées scientifiques —, invitant les visiteurs à réfléchir à leur propre sentiment d’appartenance. En associant des spécimens naturels à des objets culturels, « From These Lands » démontre comment les cultures humaines sont à la fois façonnées par le monde naturel et le façonnent activement.

La technologie d’Esri joue un rôle central pour donner vie à ces thèmes. Des cartes animées au sein de la galerie permettent aux visiteurs d’explorer l’Amérique du Nord à travers des prismes géographiques tels que la topographie, les biomes, la géologie, les voies migratoires et les bassins versants, contribuant ainsi à révéler des schémas et des relations à travers les paysages.

Le Smithsonian a collaboré avec Esri pour créer un récit complémentaire qui prolonge la nouvelle exposition en une expérience numérique dynamique. Le récit ArcGIS StoryMaps intègre des cartes, des éléments multimédias et du contenu narratif pour relier les objets et les récits d’un lieu à l’autre, transformant ainsi l’exposition en une ressource vivante et interactive accessible de n’importe où.

« Nous sommes honorés et ravis d’apporter cette contribution à une exposition aussi enrichissante au Smithsonian, qui met en valeur l’histoire naturelle de la nation », a déclaré Jack Dangermond, président d’Esri. « L’expérience immersive offerte par les objets exposés et les cartes animées du musée souligne à quel point notre géographie commune nous relie, même au-delà des grandes distances et des frontières. »

Les visiteurs peuvent découvrir l’exposition « From These Lands : Sharing Our Natural and Cultural Heritage » au Musée national d’histoire naturelle du Smithsonian à Washington, DC, et explorer ce récit en ligne.

À propos d’Esri :

Esri, le leader mondial du marché des logiciels de système d’information géographique (SIG), de la veille géographique et de la cartographie, aide ses clients à libérer le plein potentiel des données pour améliorer leurs résultats commerciaux et opérationnels. Fondée en 1969 dans la ville californienne de Redlands, aux États-Unis, Esri propose un logiciel déployé dans des centaines de milliers d'organisations à l'échelle mondiale, y compris dans des entreprises faisant partie du classement Fortune 500, des organismes gouvernementaux, des organisations sans but lucratif et des universités. Esri possède des bureaux régionaux, des distributeurs internationaux et des partenaires proposant une assistance locale dans plus de 100 pays sur six continents. Grâce à son engagement pionnier dans le domaine des technologies et de l'analyse géospatiales, Esri met au point les solutions les plus innovantes, basées sur une approche géographique, en vue de résoudre certains des problèmes les plus complexes au monde, en les plaçant dans le contexte essentiel de la géolocalisation. Consultez notre site Web à l'adresse esri.com.

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