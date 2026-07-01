Nebex sammelt in einer von GV angeführten Seed-Finanzierungsrunde 30 Mio. US-Dollar ein, um eine Marktinfrastruktur für die globale Weltraumwirtschaft aufzubauen

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Nebex, die Marktinfrastrukturplattform für die globale Weltraumwirtschaft, gab eine Seed-Finanzierung in Höhe von 30 Mio. US-Dollar unter der Führung von GV (Google Ventures) bekannt, an der sich weitere führende Risikokapitalfonds beteiligten. Das Unternehmen gab zudem eine Bankpartnerschaft mit J.P. Morgan bekannt. Die Kapitalbeschaffung und die neue Bankpartnerschaft werden Nebex dabei helfen, seine Plattform zu skalieren und staatliche Weltraumprogramme mit den Gründern und Unternehmen zu vernetzen, die neue Technologien für die Weltraumindustrie entwickeln.

„Wir haben Nebex gegründet, weil wir aus erster Hand gesehen haben, dass ambitionierte Gründer im Weltraumsektor Schwierigkeiten haben, komplexe staatliche Programme umzusetzen, da es an einer Kapitalmarktinfrastruktur mangelt, die Umsatz und Cashflow unterstützt. Das ist etwas, das in fast jeder anderen Branche vorhanden ist“, sagte Tejpaul Bhatia, CEO von Nebex. „Die Unterstützung durch diese Organisationen verschafft Nebex die zusätzliche Hebelwirkung und die finanzielle Infrastruktur, um die globale Weltraumwirtschaft in dem erforderlichen Umfang aufzubauen.“

Seit ihren Anfängen funktionierte die Raumfahrtindustrie in einem geschlossenen Kreislauf, in dem eine Handvoll etablierter Auftragnehmer Hardware für eine Handvoll staatlicher Aufträge herstellte. Dieses Modell wurde nun durch den verbesserten Zugang zur Umlaufbahn grundlegend auf den Kopf gestellt, und was sich abzeichnet, ist der erste echte Moment der Raumfahrtwirtschaft als Markt.

Für Gründer bedeutet Nebex mehr Zeit für die Entwicklung ihrer Vision und weniger Zeitaufwand für die Bewältigung ungleichmäßiger Einnahmen und Liquiditätslücken, die bei staatlichen Aufträgen auftreten. Für Nationen bedeutet Nebex mehr internationale und kommerzielle Zusammenarbeit weltweit sowie weniger grenzüberschreitende finanzielle Reibungsverluste. Vor allem aber stellt Nebex sicher, dass internationale Ausgaben sofort wieder in die eigene Wirtschaft eines Landes reinvestiert werden.

„Echte Märkte wachsen, wenn die Infrastruktur, die jeder sieht, und die Infrastruktur, die niemand sieht, gemeinsam wachsen. Darauf setzen wir mit Nebex“, sagte Erik Nordlander, General Partner bei GV. „Tejpaul ist ein seltener Gründer, der tatsächlich weiß, wie man in einer schwerfälligen, von hohen Reibungsverlusten geprägten Branche wie der Raumfahrt schnell vorankommt. Nebex baut das finanzielle Rückgrat auf, das endlich die gesamte kommerzielle Raumfahrtwirtschaft erschließen wird.“

Nebex wurde Ende 2025 von Tejpaul Bhatia, dem ehemaligen CEO von Axiom Space, gegründet und baut auf seiner Erfolgsbilanz von über 1 Mrd. US-Dollar bei kommerziellen Weltraumgeschäften mit souveränen Regierungen, SpaceX und der NASA auf. Zu ihm gesellen sich Anand Subramanian, Gründer der venture-finanzierten Börsen ContextWeb und NimbleTV, sowie Manlio Di Stefano, ehemaliger stellvertretender Außenminister Italiens.

„J.P. Morgan ist stolz darauf, Nebex auf seinem Weg in die nächste Wachstumsphase zu unterstützen“, sagte Aneeka Sajid, Market Executive, Innovation Economy, Applied Tech bei J.P. Morgan. „Die Weltraumwirtschaft befindet sich an einem Wendepunkt, und Gründer wie Tejpaul und sein Team bauen eine unverzichtbare Infrastruktur auf, die den Zugang erweitert und Innovationen im gesamten Ökosystem beschleunigt.“

Über Nebex

Nebex ist die Marktinfrastruktur für die globale Weltraumwirtschaft. Die Plattform fungiert als Börsenebene, die Weltraumunternehmen direkt mit staatlichen Käufern und dem Kapital verbindet, das Geschäfte ermöglicht. Gegründet von den ehemaligen Führungskräften von Axiom Space und den Serienunternehmern Tejpaul Bhatia und Anand Subramanian, ist es die Mission von Nebex, eine funktionierende Weltraumwirtschaft aufzubauen, in der Geld durch die Weltraumindustrie fließt, so wie es durch jeden anderen Markt auf der Erde fließt. Nebex wird von GV, Eniac Ventures, 2048 Ventures, Better Tomorrow Ventures, Oceans Ventures, AIN Ventures, Also Capital, Anagram, Armory Square Ventures, Multiball Capital, Trajectory Capital und VSC Ventures unterstützt. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.nebex.com

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