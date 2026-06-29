从阿布扎比到伊莫拉：A2RL拓展国际版图，在意大利经典赛道首次举办具有历史意义的自动驾驶赛车赛事

伊莫拉，意大利--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 阿布扎比自动驾驶赛车联赛（A2RL）将于2026年9月5日在意大利伊莫拉迎来其国际赛事首秀，届时将有最多5辆基于达拉拉超级方程式SF23赛车（Dallara Super Formula SF23）打造的全自动驾驶赛车，亮相于全球最具标志性且最具挑战性的赛道。

A2RL由阿布扎比先进技术研究委员会（Advanced Technology Research Council）旗下专注于重大挑战的部门ASPIRE主办，并已迅速从在极端赛车条件下进行人工智能测试的大胆公共试验平台，发展成为极具竞争力的赛车系列赛。即将举行的伊莫拉站比赛是该赛事全球扩张进程中的重要一步，此前在阿布扎比的亚斯码头赛道已成功举办了两个具备突破意义的赛季，此次比赛将开启该锦标赛的首个国际篇章，随后赛事将返阿联酋首都，完成2026赛季收官战。

A2RL卫冕冠军TUM（德国）将与Unimore Racing（意大利）和PoliMOVE（意大利）在伊莫拉同场竞技，这三支车队均凭借2025赛季的卓越表现成功获得参赛资格。另外两支车队——Kinetiz（阿联酋）和Constructor Racing（德国），将在比赛周末前的资格赛中角逐剩余的发车位。

先进技术研究委员会秘书长Faisal Al Bannai阁下表示，““A2RL在阿布扎比创立之初就秉持明确信念：移动出行的未来必须在公开、严格且达到性能极限的条件下进行测试。该赛事在伊莫拉的国际首秀，彰显阿联酋正将大胆的研发雄心转化为具有全球影响力的技术平台，从而加速自动驾驶领域的进步。”

ASPIRE首席执行官Stephane Timpano表示，“将A2RL带到伊莫拉，是我们致力于打造全球首个全自动驾驶赛车国际锦标赛这一宏伟目标中的重要里程碑。鲜有赛道能像伊莫拉一样拥有如此深厚的历史底蕴和全球声誉，这让伊莫拉赛道成为我们首场国际赛事的绝佳舞台。这对自动驾驶赛车而言是重要的一步，它不仅是一个技术平台，也是新兴的全球体育赛事形式。”

在阿布扎比完成两个突破性赛季的基础上，A2RL已从全球首个四车自动驾驶比赛，发展成为六车角逐的总决赛，参赛车辆以超过250公里/小时的速度展开轮对轮的激烈竞速。该联赛也已成为“人类对决人工智能”竞赛的重要舞台，自主系统与职业车手之间的表现差距从2024年的10秒大幅缩小至2025年的仅1.58秒。除了在赛道上取得进展外，A2RL还吸引了越来越多全球观众的关注，并进一步巩固了阿布扎比作为无人驾驶出行和人工智能创新领先枢纽的地位。

伊莫拉：对自动驾驶赛车的真正考验

作为欧洲勒芒系列赛（European Le Mans Series）的举办地，伊莫拉赛道以其复杂的海拔变化、狭窄的赛道线（缓冲区有限）以及难以超车的路段而闻名。赛道上的技术性弯道和狭窄的超车空间，将考验自动驾驶系统在持续压力下如何处理抓地力、车流、定位和超车等问题。对于参赛队伍而言，本次赛事体现了极具挑战性的竞技环境，赛车表现将取决于软件的精准度、传感器集成、工程策略以及实时自主决策能力。

ASPIRE的House of Grand Challenges执行总监Alessandro Tucci表示，“伊莫拉是A2RL顶级车队在极具挑战性的赛道上展示其竞技实力的绝佳试金石。伊莫拉不允许半点妥协。这条赛道对精准度、操控性和勇气都有极高要求，因此正是自动驾驶赛车在真实压力下展现实力的理想赛道。参赛的每辆车都凝聚着工程师和程序员的心血，正是他们将人工智能从模拟阶段推向了真实的竞技场。”

从Sim Sprint到赛道竞速

在参加8月的伊莫拉赛道测试前，各车队将通过A2RL的虚拟赛车生态系统进行备战。Sim Sprint系列赛于5月19日至7月17日举行，比赛将在亚斯码头、A2RL赛车场、铃鹿和伊莫拉的高保真数字孪生赛道上进行，最终在A2RL总决赛的主场——亚斯码头北赛道落下帷幕。在上个赛季中，Sim Sprint共为11支车队提供了累计超过5,000小时的模拟测试和比赛。该平台为各团队提供受控环境，供其在参加真实自动驾驶竞赛之前开发和验证算法。在整个系列赛中，各车队将面临多车竞速、超车、事故应对场景以及在赛道上难以安全重现的极端情况。Sim Sprint帮助车队在伊莫拉站之前获得更多竞技里程，确保人工智能系统为真实自动驾驶比赛中的高速、高压和不可预测的情况做好准备。

与意大利赛车界和工程界互动

在比赛开始前，A2RL通过“汽车谷节”（Motor Valley Fest）活动以及一系列大学巡回推介会，与意大利的赛车运动界、工程界和学术界进行了互动。作为本次互动的一部分，A2RL的高管参加了在摩德纳举办的“汽车谷节”（Motor Valley Fest），共同庆祝艾米利亚-罗马涅大区的汽车工业。活动期间，一辆A2RL超级方程式赛车在伊莫拉展台展出。本次推介会走访了博洛尼亚大学（University of Bologna）、摩德纳-雷焦艾米利亚大学（University of Modena and Reggio Emilia）和米兰理工大学（Politecnico di Milano），向学生们介绍了A2RL的技术、A2RL作为高速人工智能测试平台的作用，以及团队、工程师和程序员未来参与该系列赛事的途径。该举措体现了A2RL的更广泛使命，即把前沿人工智能研究与新一代人才联系起来。

伊莫拉站之后，A2RL将重返亚斯码头赛道，将该系列赛带回阿联酋首都——正是这里，高风险的自动驾驶赛车运动从概念转变为竞技现实。阿布扎比赛事将为2026赛季画上圆满句号，这也意味着该项锦标赛从其发源地出发，在经历了首场国际赛事后，最终又班师回朝，完成了完美的闭环。自2024年A2RL联赛创立以来，亚斯码头赛道一直是该联赛的“大本营”，至今仍是推动联赛持续发展与壮大的标杆赛场。

2026 赛季的顺利举办离不开SteerAI的大力支持，同时还得益于首席合作伙伴AD Ports和du Infra；官方合作伙伴AWS、阿布扎比交通局（Abu Dhabi Mobility）和阿布扎比博彩局（Abu Dhabi Gaming）；官方赞助商HP和Castore；技术合作伙伴PACETEQ和Live in Five。

*来源：AETOSWire

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