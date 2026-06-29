Esri sponsort tentoonstelling van Smithsonian met natuurlijke en culturale objecten uit alle 50 staten
Esri sponsort tentoonstelling van Smithsonian met natuurlijke en culturale objecten uit alle 50 staten
De tentoonstelling From These Lands belicht de banden tussen mensen, plaatsen en de natuurlijke wereld aan de hand van fysieke specimens en digitale kaarten
- Esri is de hoofdsponsor van de Smithsonian's From These Lands tentoonstelling en ontwikkelde kaarten ondersteund door ArcGIS en een digitale assistent om betrokkenheid ook buiten het museum te brengen.
- De tentoonstelling omvat meer dan 600 specimens en culturele artefacten uit alle 50 staten, Washington, DC en grondgebieden van de VS, afkomstig uit de collectie van het Smithsonian's National Museum of Natural History dat meer dan 148 miljoen objecten huisvest.
- De tentoonstelling, ontworpen rond thema's met betrekking tot verbondenheid, diversiteit en ontdekking, verkent hoe landschappen, ecosystemen en culturele tradities in verschillende regio's elkaar vorm geven door de tijd heen.
- Aan de hand van geanimeerde kaartervaringen kunnen bezoekers topografie, biomen, geologie, migratiepatronen en stroomgebieden verkennen en zo diverse relaties in het hele continent ontdekken.
- ArcGIS StoryMaps transformeert de fysieke tentoonstelling in een toegankelijk digitaal verhaal en breidt het bereik ervan uit naar leerkrachten, studenten en publiek over de hele wereld.
REDLANDS, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Esri, wereldleider in locatie-analyse, sponsort From These Lands: Sharing Our Natural and Cultural Heritage, een nieuwe tentoonstelling in het Smithsonian's National Museum of Natural History waar objecten uit alle 50 staten worden getoond en waar de diepe band tussen mensen, plaatsen en de natuurlijke wereld wordt verkend, die het land eenmaakt.
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