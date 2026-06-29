Esri sponsort tentoonstelling van Smithsonian met natuurlijke en culturale objecten uit alle 50 staten

REDLANDS, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Esri, wereldleider in locatie-analyse, sponsort From These Lands: Sharing Our Natural and Cultural Heritage, een nieuwe tentoonstelling in het Smithsonian's National Museum of Natural History waar objecten uit alle 50 staten worden getoond en waar de diepe band tussen mensen, plaatsen en de natuurlijke wereld wordt verkend, die het land eenmaakt.

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