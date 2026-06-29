從阿布達比到伊莫拉：A2RL進軍國際，將在義大利標誌性賽道迎來自動駕駛賽車歷史性首秀

義大利伊莫拉--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 阿布達比自動駕駛賽車聯盟（A2RL）將於2026年9月5日在義大利伊莫拉賽道迎來其國際賽事首秀。屆時，將有至多5輛基於達拉拉超級方程式SF23賽車打造的全自動駕駛賽車亮相這條世界頂級賽道之一。

A2RL由阿布達比先進技術研究委員會（ATRC）旗下創新加速機構ASPIRE主辦，已迅速從一個在極端賽事條件下進行人工智慧大膽公開測試的平台，演變為一項具競爭力的賽車系列賽。在阿布達比亞斯碼頭賽道上的兩個突破性賽季後，即將到來的伊莫拉站比賽標誌著A2RL全球擴張過程中的重要一步。此次比賽也將開啟A2RL的國際首秀，之後該賽事將於2026年賽季結束重返阿聯首都阿布達比。

衛冕A2RL冠軍的德國TUM車隊將與義大利Unimore Racing車隊和PoliMOVE車隊一同在伊莫拉賽道上展開角逐，他們皆憑藉2025賽季的出色表現獲得了資格。另外兩支車隊——阿聯Kinetiz車隊和德國Constructor Racing車隊，將在正賽週末前的資格賽中爭奪剩餘的參賽名額。

ATRC秘書長Faisal Al Banna閣下表示：「A2RL在阿布達比啟動，其宗旨明確：未來出行方式必須公開、嚴格地進行極限測試。此次在伊莫拉的國際首秀充分展現了阿聯如何將大膽的研發雄心轉化為具有全球影響力的技術平台，從而加速自動駕駛領域的發展。」

ASPIRE執行長Stephane Timpano表示：「將A2RL帶到伊莫拉是我們打造全球首個全自動駕駛賽車國際錦標賽願景中的一座重要里程碑。很少有賽道能像伊莫拉一樣擁有如此悠久的歷史和全球影響力，這使其成為我們首場國際賽事的理想舞台。這對於自動駕駛賽車運動而言意義重大，它既是一個技術平台，也是一個新興的全球體育賽事。」

A2RL在阿布達比成功舉辦了兩個賽季，並在此基礎上不斷發展壯大，從全球首個四車自動駕駛賽事發展成為六車總決賽，參賽車輛的輪對輪競速速度超過250公里/小時。該聯盟也已成為人機對抗的標誌性平台，自動駕駛系統與專業車手之間的性能差距已從2024年的10秒大幅縮小至2025年的1.58秒。除了賽道上的進步，A2RL也吸引了越來越多的全球觀眾，並鞏固了阿布達比作為自動駕駛出行和人工智慧創新領先中心的地位。

伊莫拉：自動駕駛賽車技術的終極試煉場

作為歐洲勒芒系列賽（ELMS）的舉辦地，伊莫拉賽道以其高低起伏的地形、狹窄的賽道線、有限的緩衝區以及難度極高的超車區域而聞名。其技術性強的彎道和狹窄的賽道間隙將考驗自動駕駛系統在持續壓力下如何管理抓地力、因應交通狀況、調整位置以及完成超車。對於參賽車隊而言，這項賽事代表著一個極具挑戰性的競爭環境，其表現將取決於軟體的精準度、感測器整合、工程策略以及即時自主決策能力。

ASPIRE旗下「挑戰之家」（House of Grand Challenges）執行總監Alessandro Tucci表示：「伊莫拉是頂級自動駕駛賽車隊在極具挑戰性的賽道上展現自身賽車能力的完美試驗場。伊莫拉不允許任何妥協，它獎勵精準、控制和勇氣，從而使其成為自動駕駛賽車在真實壓力下展現自身實力的理想賽道。賽道上的每一輛賽車都凝聚著工程師和程式設計師的心血，他們將人工智慧從模擬領域推向了真正的比賽。」

從模擬衝刺賽到實地賽道

在8月於伊莫拉賽道進行測試前，各車隊將透過A2RL的虛擬賽車生態系統進行準備。系列模擬衝刺賽（Sim Sprint）於5月19日至7月17日舉行，比賽場地包括亞斯碼頭賽道、A2RL賽車場、鈴鹿賽道和伊莫拉賽道的高傳真數位孿生模型，最終在A2RL總決賽舉辦地點——亞斯碼頭北賽道收官。在上個賽季，Sim Sprint為11支車隊提供了超過5,000小時的集體模擬測試和比賽時間。該平台為車隊塑造了一個可控的環境，以便在真實世界的自動駕駛比賽之前開發並驗證其演算法。在整個系列賽中，車隊將面臨多車競速、超車、事故響應場景以及難以在賽道上安全模擬的極端情況。透過讓車隊在伊莫拉比賽前累積更多比賽經驗，Sim Sprint協助人工智慧系統適應真實自動駕駛比賽的速度、壓力和不可預測性。

攜手義大利賽車運動與工程生態系統

在開賽之前，A2RL透過「汽車谷慶典」（Motor Valley Fest）及一系列大學巡迴宣講活動，與義大利的賽車運動、工程及學術界展開了深入互動。作為活動的一部分，A2RL高層出席了在摩德納舉辦的、旨在推崇艾米利亞-羅馬涅大區汽車產業的「汽車谷慶典」，並在伊莫拉攤位上展示了一輛A2RL Super Formula賽車。巡迴宣講活動造訪了博洛尼亞大學、摩德納和雷焦艾米利亞大學以及米蘭理工大學，向學生們介紹了A2RL的技術、其作為高速人工智慧測試平台的角色，以及車隊、工程師和程式設計師參與該賽事的未來途徑。此舉體現了A2RL的宏大願景：將前沿人工智慧研究與下一代人才緊密聯繫起來。

繼伊莫拉站之後，A2RL將重返亞斯碼頭賽道，將賽事帶回阿聯首都——這裡見證了這項高水平自動駕駛賽事從概念走向競技現實的全過程。阿布達比將作為2026年賽季的收官之戰，標誌著該錦標賽完成了從誕生地出發、走向國際賽場並最終回歸的完整歷程。作為A2RL自2024年啟動以來的大本營，亞斯碼頭賽道將繼續作為標竿場地，見證該賽事的持續演進與成長。

2026系列賽得以順利舉辦，承蒙SteerAI以及主要合作夥伴AD Ports和du Infra、官方合作夥伴AWS、Abu Dhabi Mobility和Abu Dhabi Gaming、官方贊助商HP和Castore、技術合作夥伴PACETEQ和Live in Five的大力支援。

*來源：AETOSWire

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