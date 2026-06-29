Geoswift e SKUx anunciam parceria estratégica para desenvolver uma rede de comércio de stablecoin programável inédita

VANCOUVER, Colúmbia Britânica e ST. PETERSBURG, Flórida--(BUSINESS WIRE)--A Geoswift e a SKUx anunciaram uma parceria inovadora para desenvolver uma rede de comércio de stablecoin programável de última geração. Essa colaboração estratégica conecta ativos digitais, finanças tradicionais e comércio físico em escala global, representando uma oportunidade única ao combinar a infraestrutura global da Geoswift com os controles especializados em nível de item da SKUx diretamente nos sistemas de ponto de venda (PDV).

Enquanto o uso de stablecoins por empresas continua a crescer globalmente, governos, empresas, redes de pagamento e plataformas de comércio baseadas em IA buscam cada vez mais infraestrutura de pagamento programável que possa conectar ativos digitais ao comércio físico. A inovação vai muito além da gestão de tesouraria ou mesmo da possibilidade de os consumidores gastarem stablecoins em estabelecimentos comerciais. Em vez disso, ela desbloqueia o verdadeiro "dinheiro programável" com controles, regras e utilidade definidos por propósito — exigindo tanto liquidação programável quanto controles de gastos programáveis. A Geoswift e a SKUx estão em uma posição única para alcançar esse objetivo, combinando a rede global de pagamentos da Geoswift, os recursos de liquidação de stablecoins, o suporte à liquidez e a infraestrutura de conformidade com a plataforma de ofertas com múltiplas patentes da SKUx e sua extensa rede de parceiros em nível de item.

Infraestrutura Global e Conformidade Aprimorada para Comerciantes. Projetada para se adaptar a qualquer ambiente de varejo, a tecnologia SKUPay® da SKUx já está integrada em cerca de 50% dos principais sistemas de ponto de venda de supermercados e grandes lojas de departamentos dos EUA, desbloqueando uma nova e importante categoria de infraestrutura de pagamentos para comerciantes. Embora o lançamento inicial seja focado nos EUA, a parceria se baseia na comprovada rede global e escala internacional da Geoswift, após suas recentes integrações com a Visa Direct e a Circle Payments Network. Abrangendo mais de 140 países e mais de 110 moedas de pagamento, a presença da Geoswift permite uma expansão internacional perfeita e uma robusta conformidade com as transações. Por meio de sua infraestrutura global de serviços bancários e pagamentos, a Geoswift processa transações internacionais para empresas, instituições financeiras, provedores de educação, plataformas de e-commerce e comerciantes globais. Ao combinar a precisão de pagamento em nível de item com a transparência global de liquidação de stablecoins, a rede abre novas aplicações programáveis ​​em varejo, saúde, benefícios governamentais e comércio internacional.

Além desses casos de uso no comércio eletrônico, a rede também viabilizará programas de tesouraria corporativa que utilizam a infraestrutura de stablecoins para aprimorar a gestão de liquidez, a eficiência de liquidação e a utilização do capital de giro.

Proteções para o Comércio Autônomo. À medida que o cenário se transforma em direção ao comércio autônomo orientado por IA — onde agentes de IA autônomos executam fluxos de trabalho financeiros — garantir a segurança da camada de controle do comerciante torna-se fundamental. Embora as redes de pagamento globais estejam construindo ativamente camadas de autorização e liquidação, ainda existe uma lacuna crítica na validação exata do que os agentes automatizados estão comprando. Essa parceria resolve essa lacuna, fornecendo as proteções específicas em nível de item necessárias para aceitar compras automatizadas e programáveis ​​de forma segura e transparente.

"As stablecoins resolveram o problema da liquidação programável. Agora, a SKUx e a Geoswift estão resolvendo o problema dos gastos programáveis", disse Raymond Qu, CEO do Grupo e fundador da Geoswift. "Juntos, estamos criando a infraestrutura que permite que ativos digitais, agentes de IA, empresas e consumidores realizem transações com segurança na economia real em escala global."

“Ao ancorar o mecanismo global de liquidez e conformidade da Geoswift diretamente em nossa infraestrutura de plataforma, estamos transformando a forma como o mundo vê os ativos digitais no ponto de venda”, disse Bobby Tinsley, CEO e cofundador da SKUx. “Não se trata apenas de permitir pagamentos – trata-se de trazer inteligência e segurança sem precedentes em nível de item para a próxima geração do comércio global, incluindo o mundo rapidamente emergente de agentes autônomos de IA.”

A visão a longo prazo da parceria é permitir dinheiro digital com finalidade específica que possa ser programado com regras, controlos de gastos, requisitos de conformidade e instruções de liquidação em redes de comércio globais.

Sobre a Geoswift

A Geoswift é uma empresa global de tecnologia de pagamentos que se destaca pela inovação e especialização em pagamentos internacionais na região Ásia-Pacífico (APAC). Desde sua fundação em 2010, a marca Geoswift tornou-se sinônimo de inovação proprietária, profundo expertise sobre marcos regulatórios internacionais e locais, sólidas parcerias bancárias e forte presença global. Com licenças nos Estados Unidos, Reino Unido e Hong Kong SAR, e apoiada por uma ampla rede de pagamentos que cobre APAC, América do Norte, EMEA e América Latina, a Geoswift oferece soluções personalizadas e completas de pagamentos internacionais para diversos setores, incluindo educação, e-commerce, turismo e serviços financeiros.

Seu conjunto abrangente de produtos inclui aceitação de pagamentos, pagamentos comerciais, câmbio, contas comerciais em várias moedas, soluções de cartão e muito mais. Com sede em Vancouver, Canadá, a Geoswift possui escritórios regionais em Hong Kong, São Francisco, Londres e Cingapura – oferecendo soluções de pagamento localizadas e integradas para clientes em todo o mundo. Para obter mais informações, acesse geoswift.com.

Sobre a SKUx

A SKUx oferece uma rede orientada a objetivos que combina a facilidade de entrega de carteiras digitais com controles granulares de transações. Sua plataforma permite que as marcas ignorem os sistemas de cupons tradicionais e os substituam por pagamentos digitais seguros, que podem ser restritos por categoria de estabelecimento, localização e até mesmo pelo nível de SKU. Essa precisão em nível de item ajuda a eliminar fraudes e desperdícios, ao mesmo tempo que oferece às marcas visibilidade completa de como os fundos são utilizados em tempo real. Para mais informações, acesse skux.io.

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