De Premier Jumping League (PJL) en McCarthy Jumping Team kondigen baanbrekende aankoop aan

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--De Premier Jumping League (PJL) heeft vandaag aangekondigd dat de ervaren handelaar, investeerder en autocoureur Jason McCarthy en McCarthy Jumping League LLC het eerste PJL-team hebben overgenomen in een monumentale transactie van $50 miljoen, voortbouwend op het groeiende momentum van de zeer gewaardeerde professionele springcompetitie.

Deze mijlpaalinvestering vertegenwoordigt een ongekende waardering voor een team in een nieuw opgezette sportcompetitie en onderstreept het vertrouwen dat ervaren investeerders in de PJL stellen.

Het begin van het eerste PJL-seizoen staat gepland voor april 2027.

McCarthy brengt uitgebreide ervaring in beleggen en handelen mee naar de League, opgedaan in leidinggevende functies binnen de financiële sector gedurende zijn carrière. McCarthy, afgestudeerd aan MIT, is oprichter en Managing Principal van een handelsfirma die actief is in een breed scala aan binnenlandse en internationale markten. Hij, zijn vrouw Newsha en hun dochter Natalia delen een grote passie voor paarden en bezitten paardenhouderijen in Watermill, New York en Wellington, Florida. Natalia is een junior wedstrijdruiter die ernaar streeft ooit op het hoogste niveau van de springsport te presteren.

De overname van het McCarthy Jumping Team weerspiegelt het vertrouwen in de toezegging van McCourt Global van $ 300 miljoen aan prijzengeld, en in de langetermijnvisie, het bedrijfsmodel en de financiële levensvatbaarheid van de PJL. Door zich gedisciplineerd te richten op het vergroten van het commerciële potentieel van de springsport, vestigt de PJL zich als een aantrekkelijke sport voor investeerders, met een duidelijk pad naar waardevermeerdering op de lange termijn.

In een reactie op de investering verklaarde McCarthy: “Net als Frank McCourt begon het traject van onze familie in deze sport met mijn echtgenote, Newsha, wiens levenslange liefde voor paarden ons voor het eerst in contact bracht met de paardensport. Door haar passie werden we fans van springen en ontwikkelden we een diepe waardering voor de buitengewone band tussen paard en ruiter.

We geloven sterk in de visie van de PJL – een competitie die zich inzet voor de hoogste ethische normen, meritocratie en topsport, ondersteund door een duurzaam commercieel model dat de beste ruiters ter wereld aantrekt en fans een ervaring biedt die vergelijkbaar is met de grootste internationale sportevenementen.

We zien enorm veel potentieel voor de sport om het wereldwijde publiek ervan te vergroten, terwijl de sport trouw blijft aan de waarden die deze zo bijzonder maken. We zijn ervan overtuigd dat de PJL zal helpen dat potentieel te realiseren en een betekenisvolle groei te stimuleren voor de sport waar we zo van zijn gaan houden.”

Frank McCourt, uitvoerend voorzitter van McCourt Global, voegde eraan toe: “Deze investering is een krachtige bevestiging van de visie van de PJL en het toekomstige potentieel van de springsport. Vanaf het begin is het onze ambitie geweest om nieuw kapitaal en nieuwe groeimogelijkheden voor de sport aan te trekken. Jason en zijn familie belichamen de waarden en het ethos dat we binnen de League willen uitdragen, en we zijn verheugd McCarthy Jumping Team te verwelkomen als de eerste eigenaarsgroep van de PJL.”

Over de Premier Jumping League (PJL)

De PJL is een baanbrekende wereldwijde competitie met 16 teams die een nieuw tijdperk voor de springsport inluidt.

Gesteund door McCourt Global en uitvoerend voorzitter Frank McCourt, en vormgegeven door leiders uit de paardensport, internationale competitie en entertainment, brengt de PJL de beste ruiters en paarden ter wereld samen om te strijden voor de grootste prijzenpot in de geschiedenis van de discipline ($ 300 miljoen dollar gegarandeerd prijzengeld verspreid over de eerste drie jaar), op veertien iconische locaties in Noord-Amerika, Europa en het Midden-Oosten.

De PJL is ontwikkeld om de sport toegankelijk te maken voor een nieuw publiek met respect voor het erfgoed. De competitie combineert buitengewone atletische prestaties met entertainment van topniveau, versterkt door de samenwerking met Box to Box Films (het productiebedrijf achter 'Drive to Survive' van de F1) en ondersteund door een gratis te bekijken uitzendmodel.

Geavanceerde technologie, radicale transparantie en innovatieve teamvormen versterken het drama, de intensiteit en de rivaliteit die de topsport kenmerken. Hiermee wordt het volledige potentieel van het springen ontsloten, zoals vereist door de huidige wereldwijde sport- en entertainmentmarkt, zonder de kernwaarden uit het oog te verliezen.

De PJL onderscheidt zich door zijn toewijding aan de hoogste normen voor het welzijn van paard en ruiter.

De PJL blijft nauw samenwerken met de FEI naarmate de competitie vordert in het goedkeuringsproces voor de serie. Een beslissing wordt binnenkort verwacht.

Over het McCarthy Jumping Team

McCarthy Jumping Team is in handen van de McCarthy Family Office, die de belangen van de familie McCarthy behartigt.

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