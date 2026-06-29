Von Abu Dhabi nach Imola: A2RL expandiert international mit einem historischen Debüt im autonomen Rennsport auf der legendären italienischen Rennstrecke

IMOLA, Italien--(BUSINESS WIRE)--Die Abu Dhabi Autonomous Racing League (A2RL) wird am 5. September 2026 in Imola, Italien, ihr internationales Renndebüt geben und bis zu fünf vollautonome Rennwagen auf Basis des Dallara Super Formula SF23 auf eine der legendärsten und anspruchsvollsten Rennstrecken der Welt bringen.

Die A2RL, organisiert von ASPIRE – dem „Grand Challenges“-Zweig des Advanced Technology Research Council von Abu Dhabi –, hat sich rasch von einem mutigen öffentlichen Testfeld für KI unter extremen Rennbedingungen zu einer wettbewerbsfähigen Rennserie entwickelt. Das bevorstehende Rennen in Imola stellt einen wichtigen Schritt in der globalen Expansion der Serie dar, nachdem zwei bahnbrechende Saisons auf dem Yas Marina Circuit in Abu Dhabi stattgefunden haben und damit das erste internationale Kapitel der Meisterschaft eingeläutet wurde, bevor es zum Saisonfinale 2026 in die Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate zurückkehrt.

Der amtierende A2RL-Meister TUM (Deutschland) wird in Imola neben Unimore Racing (Italien) und PoliMOVE (Italien) an den Start gehen, nachdem sich diese Teams durch ihre Leistungen in der Saison 2025 qualifiziert haben. Zwei weitere Teams, Kinetiz (VAE) und Constructor Racing (Deutschland), werden im Vorfeld des Rennwochenendes an Qualifikationsrennen teilnehmen, um die verbleibenden Startplätze zu erringen.

Seine Exzellenz Faisal Al Bannai, Generalsekretär des Forschungsrats für Spitzentechnologie, erklärte: „A2RL wurde in Abu Dhabi mit einer klaren Überzeugung ins Leben gerufen: Die Zukunft der Mobilität muss offen, gründlich und bis an die Grenzen der Leistungsfähigkeit getestet werden. Sein internationales Debüt in Imola zeigt, wie die Vereinigten Arabischen Emirate ihre kühnen Forschungs- und Entwicklungsziele in weltweit relevante Technologieplattformen umsetzen, die den Fortschritt im Bereich der autonomen Mobilität beschleunigen können.“

Stephane Timpano, CEO von ASPIRE, sagte: „Die Austragung der A2RL in Imola ist ein wichtiger Meilenstein in unserem Bestreben, die weltweit erste internationale Meisterschaft für vollautonome Rennwagen aufzubauen. Nur wenige Rennstrecken verfügen über eine so lange Tradition und ein so hohes internationales Ansehen wie Imola, was sie zu einer beeindruckenden Kulisse für unser erstes internationales Rennen macht. Dies ist ein wichtiger Schritt für den autonomen Motorsport sowohl als Technologieplattform als auch als aufstrebendes globales Sportformat.“

Aufbauend auf zwei bahnbrechenden Rennsaisons in Abu Dhabi hat sich die A2RL von einem weltweit einzigartigen autonomen Rennen mit vier Fahrzeugen zu einem Grand Final mit sechs Fahrzeugen entwickelt, bei dem die Fahrzeuge bei Geschwindigkeiten von über 250 km/h Rad an Rad fahren. Die Liga hat sich zudem zu einer maßgeblichen Plattform für den Wettbewerb zwischen Mensch und KI entwickelt, wobei sich der Leistungsunterschied zwischen autonomen Systemen und professionellen Fahrern drastisch von 10 Sekunden im Jahr 2024 auf nur noch 1,58 Sekunden im Jahr 2025 verringert hat. Neben den Fortschritten auf der Rennstrecke hat die A2RL ein wachsendes globales Publikum gewonnen und Abu Dhabis Position als führender Standort für autonome Mobilität und KI-Innovation gestärkt.

Imola: Ein echter Härtetest für autonome Rennwagen

Die Rennstrecke von Imola, Austragungsort der The European Le Mans Series, ist bekannt für ihre Höhenunterschiede, ihre engen Fahrlinien mit begrenzten Auslaufzonen und ihre schwierigen Überholstellen. Die technischen Kurven und engen Sicherheitsabstände werden zeigen, wie autonome Systeme unter ständigem Druck mit Bodenhaftung, Verkehr, Positionierung und Überholmanövern umgehen. Für die teilnehmenden Teams stellt die Veranstaltung ein äußerst anspruchsvolles Wettbewerbsumfeld dar, in dem die Leistung von der Präzision der Software, der Sensorintegration, der technischen Strategie und der autonomen Entscheidungsfindung in Echtzeit abhängt.

Alessandro Tucci, Executive Director des „House of Grand Challenges“ bei ASPIRE, erklärte: „Imola ist der perfekte Testort für die besten A2RL-Teams, um ihre Rennfähigkeiten auf einer äußerst anspruchsvollen Strecke unter Beweis zu stellen. Imola lässt keine halben Sachen zu. Die Strecke belohnt Präzision, Kontrolle und Mut, was sie zur idealen Rennstrecke für autonome Rennen macht, um unter echtem Druck zu zeigen, was sie leisten können. Jedes Auto auf der Strecke verkörpert die Arbeit von Ingenieuren und Programmierern, die die KI von der Simulation in den realen Wettkampf bringen.“

Vom Sim-Sprint auf die Rennstrecke

Vor den Testfahrten auf dem Imola Circuit im August werden sich die Teams im virtuellen Renn-Ökosystem von A2RL vorbereiten. Die „Sim Sprint“-Serie findet vom 19. Mai bis zum 17. Juli auf hochpräzisen digitalen Nachbildungen von Yas Marina, dem A2RL Autodrome, Suzuka und Imola statt und endet schließlich auf dem Yas Marina North Circuit, dem Austragungsort des A2RL-Finales. In der vergangenen Saison wurden im Rahmen der „Sim Sprint“-Serie von elf Teams insgesamt mehr als 5.000 Stunden an Simulations- und Renntests absolviert. Die Plattform bietet den Teams eine kontrollierte Umgebung, um ihre Algorithmen im Vorfeld realer autonomer Wettbewerbe zu entwickeln und zu validieren. Im Verlauf der Serie werden die Teams mit Rennen mit mehreren Fahrzeugen, Überholmanövern, Szenarien zur Reaktion auf Zwischenfälle sowie Grenzfällen konfrontiert, die auf der Rennstrecke nur schwer sicher nachzustellen sind. Indem Sim Sprint den Teams vor Imola mehr Rennkilometer unter Wettbewerbsbedingungen ermöglicht, trägt es dazu bei, KI-Systeme auf die Geschwindigkeit, den Druck und die Unvorhersehbarkeit von autonomen Live-Rennen vorzubereiten.

Einbindung des italienischen Motorsport- und Ingenieurs-Ökosystems

Im Vorfeld des Rennens knüpfte A2RL über das „Motor Valley Fest“ und eine Reihe von Roadshows an Universitäten Kontakte zur italienischen Motorsport-, Ingenieurs- und Wissenschaftsgemeinschaft. Im Rahmen dieser Aktivitäten nahmen Führungskräfte von A2RL am Programm des „Motor Valley Fest“ teil – einer Veranstaltung in Modena zur Würdigung der Automobilindustrie der Emilia-Romagna –, bei der ein A2RL-Super-Formula-Rennwagen am Imola-Stand ausgestellt wurde. Die Roadshow umfasste die Universität Bologna, die Universität Modena und Reggio Emilia sowie das Politecnico di Milano und stellte den Studierenden die Technologie der A2RL, ihre Rolle als Hochgeschwindigkeits-KI-Testumgebung sowie zukünftige Wege für Teams, Ingenieure und Programmierer zur Teilnahme an der Rennserie vor. Diese Initiative spiegelt die übergeordnete Mission von A2RL wider, Spitzenforschung im Bereich der künstlichen Intelligenz mit der nächsten Generation von Talenten zu verbinden.

Nach Imola kehrt A2RL zum Yas Marina Circuit zurück und bringt die Serie damit in die Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate, wo das hochkarätige autonome Rennfahren vom Konzept zur wettbewerbsfähigen Realität wurde. Die Veranstaltung in Abu Dhabi bildet den Abschluss der Saison 2026 und schließt damit den Kreis der Meisterschaft – von ihrem Geburtsort über ihr erstes internationales Rennen und wieder zurück. Als Heimat der A2RL seit ihrer Gründung im Jahr 2024 bleibt der Yas Marina Circuit der Maßstab für die weitere Entwicklung und das Wachstum der Liga.

Die Serie 2026 wird ermöglicht durch die Unterstützung von SteerAI sowie den führenden Partnern AD Ports und du Infra; den offiziellen Partnern AWS, Abu Dhabi Mobility und Abu Dhabi Gaming; den offiziellen Förderern HP und Castore; sowie den technischen Partnern PACETEQ und Live in Five.

*Quelle: AETOSWire

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