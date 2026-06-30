Premier Jumping League (PJL) i drużyna McCarthy Jumping Team informują o kluczowym zakupie

NOWY JORK--(BUSINESS WIRE)--Premier Jumping League (PJL) poinformowała dzisiaj, że doświadczony przedsiębiorca, inwestor i kierowca rajdowy Jason McCarthy oraz firma McCarthy Jumping League LLC dokonali zakupu pierwszej drużyny PJL w sztandarowej transakcji o wartości 50 mln USD, wykorzystując nabierającą tempa dynamikę profesjonalnej ligi skoczków cieszących się wysokim uznaniem.

Kluczowa inwestycja obrazuje bezprecedensową wycenę wartości drużyny w nowo ustanowionych zawodach oraz wskazuje na zaufanie doświadczonych inwestorów do PJL.

Inauguracyjny sezon 2027 ma rozpocząć się w kwietniu 2027 r.

McCarthy wzbogaci ligę bogatym doświadczeniem handlowym i inwestycyjnym, jako że na przestrzeni swojej kariery zawodowej sprawował stanowiska kierownicze w różnych podmiotach sektora finansowego. McCarthy, który ukończył studia na MIT, jest założycielem i dyrektorem zarządzającym należącej do niego firmy prowadzącej działalność handlową na wielu różnych rynkach krajowych i międzynarodowych. Podobnie jak jego żona Newsha i córka Natalia, ogromnie pasjonuje się końmi i posiada stadniny koni w Watermill (Nowy Jork) i Wellington (Floryda). Natalia już teraz bierze udział w zawodach jeździeckich dla młodzieży, a w przyszłości pragnie stanąć do rywalizacji na najwyższym poziomie zawodów w skokach przez przeszkody.

Zakup drużyny McCarthy Jumping Team odzwierciedla wiarę w zdolność do zdobycia nagrody pieniężnej w wysokości 300 mln USD ufundowanej przez McCourt Global oraz przekonanie co do słuszności długofalowej wizji, modelu biznesowego i rentowności PJL. Dzięki zdyscyplinowanej koncentracji na zwiększeniu potencjału skoków przez przeszkody PJL jawi się jako atrakcyjna okazja inwestycyjna i podąża jasno wytyczoną ścieżką w kierunku długotrwałej aprecjacji aktywów.

Odnosząc się do dokonanej inwestycji, McCarthy powiedział: „podobnie jak w przypadku Franka McCourta, historia naszej rodziny z tym sportem rozpoczęła się od pasji mojej żony, Newshy, odwiecznej miłośniczki koni, która jako pierwsza zaprezentowała nam świat jeździectwa. Idąc śladami jej entuzjazmu, zostaliśmy fanami skoków przez przeszkody i zaczęliśmy ogromnie cenić niesamowitą partnerską więź pomiędzy koniem a jeźdźcem.

Zdecydowanie wierzymy w słuszność wizji PJL – ligi, która pragnie spełniać najwyższe standardy etyczne, opierając się na zasługach i elitarnej rywalizacji oraz wykorzystując przy tym zrównoważony model komercyjny, który przyciągnie najlepszych jeźdźców świata, a kibicom zapewni równie emocjonujące doświadczenia jak podczas najznakomitszych ogólnoświatowych zawodów sportowych.

Widzimy ogromny potencjał rozwoju globalnego grona kibiców tego sportu, który pozostanie jednak wierny wartościom świadczącym o jego szczególnym charakterze. Jesteśmy przekonani, że PJL pomoże zrealizować ów potencjał i osiągnąć istotny rozwój dyscypliny, w której zakochaliśmy się bez reszty”.

Prezes wykonawczy McCourt Global, Frank McCourt, dodał: „ta inwestycja to solidny sygnał świadczący o poparciu dla wizji PJL i przekonaniu co do przyszłego potencjału skoków przez przeszkody. Od samego początku pragnęliśmy przyciągnąć nowe środki i nowe możliwości rozwoju do tej dyscypliny. Jason i jego rodzina stanowią ucieleśnienie wartości i zasad, którymi ma kierować się liga, dlatego bardzo się cieszymy, że drużyna McCarthy Jumping Team dołącza do PJL jako pierwsza grupa właścicielska”.

Informacje o Premier Jumping League (PJL)

PJL to rewolucyjne ogólnoświatowe zawody sportowe z udziałem 16 drużyn, które nadają nowy wymiar skokom przez przeszkody.

PJL, wspierana przez McCourt Global i jej prezesa wykonawczego Franka McCourta, a także kształtowana przez czołowe postacie w świecie jeździectwa, międzynarodowej rywalizacji i rozrywki, łączy najlepszych jeźdźców i najlepsze konie na świecie, aby mogli oni stanąć do walki o największą pulę nagród w historii tej dyscypliny (nagroda gwarantowana w wysokości 300 mln USD przez pierwsze trzy lata) w czternastu kultowych lokalizacjach w Ameryce Północnej, Europie i na Bliskim Wschodzie.

PJL, która powstała z myślą o popularyzacji sportu wśród szerszego grona odbiorców przy zachowaniu jego dziedzictwa, łączy wybitne osiągnięcia sportowców z ekskluzywną rozrywką, wzbogaconą dzięki partnerstwu ligi z Box to Box Films (wytwórnią znaną z produkcji „Formuła 1: Jazda o życie”) i wspieraną bezpłatnym modelem transmisyjnym free-to-view.

Nowatorska technologia, całkowita przejrzystość i innowacyjne formaty drużyn dodają dramatyzmu, nasilają wrażenia i rywalizację, która definiuje ten elitarny sport, umożliwiając osiągnięcie pełni potencjału skoków przez przeszkody, aby spełnić wymogi dzisiejszego globalnego rynku sportu i rozrywki bez uszczerbku dla kluczowych wartości leżących u jego podstaw.

PJL wyróżnia się ze względu na zobowiązanie do spełnienia najwyższych standardów w zakresie dobrostanu koni i jeźdźców.

PJL w dalszym ciągu ściśle współpracuje z FEI na kolejnych etapach procesu zatwierdzania serii zawodów ligi. Decyzja ma zapaść już wkrótce.

Informacje o drużynie McCarthy Jumping Team

McCarthy Jumping Team to prywatna drużyna będąca własnością McCarthy Family Office, podmiotu świadczącego usługi na rzecz rodziny McCarthy.

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