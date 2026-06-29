Premier Jumping League (PJL) a McCarthy Jumping Team oznamují přelomovou akvizici
Premier Jumping League (PJL) a McCarthy Jumping Team oznamují přelomovou akvizici
Díky akvizici týmu za 50 milionů dolarů se McCarthy Jumping Team stává první vlastníckou skupinou v PJL
Akvizice dokládá silnou důvěru investorů v budoucnost profesionálního parkurového skákání, přičemž v dlouho očekávané úvodní sezóně 2027 se utká 16 týmů na 14 mezinárodních akcích
NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Premier Jumping League (PJL) dnes oznámila, že zkušený obchodník, investor a závodní automobilový jezdec Jason McCarthy spolu se společností McCarthy Jumping League LLC získali první tým PJL v rámci přelomové akvizice v hodnotě 50 milionů dolarů, čímž navazují na rostoucí dynamiku této vysoce ceněné profesionální ligy v parkurovém skákání.
Tato přelomová investice představuje bezprecedentní ocenění týmu v nově založené sportovní soutěži a podtrhuje důvěru, kterou sofistikovaní investoři vkládají do PJL.
První sezóna PJL by měla začít v dubnu 2027.
McCarthy přináší do ligy rozsáhlé zkušenosti z oblasti investic a obchodování, jelikož během své kariéry zastával vedoucí pozice v celém finančním sektoru. McCarthy, absolvent MIT, je zakladatelem a výkonným ředitelem vlastní obchodní společnosti působící na široké škále domácích i mezinárodních trhů. On, jeho manželka Newsha a jejich dcera Natalia sdílejí hlubokou vášeň pro koně a vlastní koňské farmy ve Watermillu ve státě New York a ve Wellingtonu na Floridě. Natalia je mladá soutěžní jezdkyně, která touží jednoho dne soutěžit na nejvyšší úrovni v parkurovém skákání.
Akvizice týmu McCarthy Jumping Team odráží důvěru v závazek společnosti McCourt Global vyplatit prize money ve výši 300 milionů dolarů, jakož i v dlouhodobou vizi, obchodní model a finanční životaschopnost PJL. Díky důslednému zaměření na rozšiřování komerčního potenciálu parkurového skákání se PJL etabluje jako sportovní aktivum vhodné k investicím s jasnou cestou k dlouhodobému zhodnocení aktiv.
V komentáři k této investici McCarthy uvedl: „Stejně jako u Franka McCourta začala i cesta naší rodiny k tomuto sportu díky mé manželce Newshe, jejíž celoživotní láska ke koním nás poprvé uvedla do světa jezdeckého sportu. Díky její vášni jsme se stali fanoušky parkurového skákání a naučili jsme se hluboce oceňovat mimořádné partnerství mezi koněm a jezdcem.
Pevně věříme ve vizi PJL – ligy oddané nejvyšším etickým standardům, meritokracii a elitní soutěži, podložené udržitelným komerčním modelem, který přitahuje nejlepší jezdce světa a nabízí fanouškům zážitky na úrovni nejvýznamnějších světových sportovních soutěží.
Vidíme v tomto sportu obrovský potenciál pro rozšíření globální divácké základny, přičemž zůstane věrný hodnotám, díky nimž je tak výjimečný. Jsme přesvědčeni, že PJL pomůže tento potenciál naplnit a podpoří významný růst sportu, který jsme si zamilovali.“
Výkonný předseda společnosti McCourt Global, Frank McCourt, dodal: „Tato investice je silným potvrzením vize PJL a budoucího potenciálu parkurového skákání. Od samého počátku bylo naším cílem přilákat do tohoto sportu nový kapitál a nové příležitosti k růstu. Jason a jeho rodina ztělesňují hodnoty a étos, které se v rámci ligy snažíme prosazovat, a jsme velmi rádi, že můžeme přivítat McCarthy Jumping Team jako první skupinu vlastníků PJL.“
O Premier Jumping League (PJL)
PJL je přelomová selosvětová soutěž 16 týmů, která definuje novou éru parkurového skákání.
S podporou společnosti McCourt Global a jejího výkonného předsedy Franka McCourta a pod vedením osobností z oblasti jezdeckého sportu, mezinárodních soutěží a zábavního průmyslu sdružuje PJL nejlepší jezdce a koně světa, kteří budou soutěžit o největší výherní fond v historii této disciplíny (garantované prize money ve výši 300 milionů dolarů během prvních tří let) na čtrnácti ikonických místech v Severní Americe, Evropě a na Blízkém východě.
PJL, jejíž cílem je přiblížit tento sport novému publiku při zachování jeho tradic, kombinuje mimořádné sportovní výkony s prvotřídní zábavou. Je posílena partnerstvím s produkční společností Box to Box Films (tvůrci seriálu F1 „Drive to Survive“) a podporována modelem bezplatného vysílání.
Špičková technologie, radikální transparentnost a inovativní formáty týmů umocňují dramatičnost, intenzitu a rivalitu, které definují elitní sport – a odkrývají tak plný potenciál parkurového skákání, jak jej vyžaduje dnešní globální trh se sportem a zábavou, aniž by došlo k ohrožení jeho základních hodnot.
PJL se vyznačuje svým závazkem dodržovat nejvyšší standardy v oblasti dobrých životních podmínek koní a jezdců.
PJL nadále úzce spolupracuje s FEI, zatímco liga prochází procesem schvalování série. Rozhodnutí se očekává v nejbližší době.
O týmu McCarthy Jumping Team
McCarthy Jumping Team je v soukromém vlastnictví společnosti McCarthy Family Office, která spravuje zájmy rodiny McCarthyových.
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