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Premier Jumping League (PJL) a McCarthy Jumping Team oznamují přelomovou akvizici

Díky akvizici týmu za 50 milionů dolarů se McCarthy Jumping Team stává první vlastníckou skupinou v PJL

Akvizice dokládá silnou důvěru investorů v budoucnost profesionálního parkurového skákání, přičemž v dlouho očekávané úvodní sezóně 2027 se utká 16 týmů na 14 mezinárodních akcích

original The Premier Jumping League (PJL), photographed by Daniel Benson.

The Premier Jumping League (PJL), photographed by Daniel Benson.

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Premier Jumping League (PJL) dnes oznámila, že zkušený obchodník, investor a závodní automobilový jezdec Jason McCarthy spolu se společností McCarthy Jumping League LLC získali první tým PJL v rámci přelomové akvizice v hodnotě 50 milionů dolarů, čímž navazují na rostoucí dynamiku této vysoce ceněné profesionální ligy v parkurovém skákání.

Tato přelomová investice představuje bezprecedentní ocenění týmu v nově založené sportovní soutěži a podtrhuje důvěru, kterou sofistikovaní investoři vkládají do PJL.

První sezóna PJL by měla začít v dubnu 2027.

McCarthy přináší do ligy rozsáhlé zkušenosti z oblasti investic a obchodování, jelikož během své kariéry zastával vedoucí pozice v celém finančním sektoru. McCarthy, absolvent MIT, je zakladatelem a výkonným ředitelem vlastní obchodní společnosti působící na široké škále domácích i mezinárodních trhů. On, jeho manželka Newsha a jejich dcera Natalia sdílejí hlubokou vášeň pro koně a vlastní koňské farmy ve Watermillu ve státě New York a ve Wellingtonu na Floridě. Natalia je mladá soutěžní jezdkyně, která touží jednoho dne soutěžit na nejvyšší úrovni v parkurovém skákání.

Akvizice týmu McCarthy Jumping Team odráží důvěru v závazek společnosti McCourt Global vyplatit prize money ve výši 300 milionů dolarů, jakož i v dlouhodobou vizi, obchodní model a finanční životaschopnost PJL. Díky důslednému zaměření na rozšiřování komerčního potenciálu parkurového skákání se PJL etabluje jako sportovní aktivum vhodné k investicím s jasnou cestou k dlouhodobému zhodnocení aktiv.

V komentáři k této investici McCarthy uvedl: „Stejně jako u Franka McCourta začala i cesta naší rodiny k tomuto sportu díky mé manželce Newshe, jejíž celoživotní láska ke koním nás poprvé uvedla do světa jezdeckého sportu. Díky její vášni jsme se stali fanoušky parkurového skákání a naučili jsme se hluboce oceňovat mimořádné partnerství mezi koněm a jezdcem.

Pevně věříme ve vizi PJL – ligy oddané nejvyšším etickým standardům, meritokracii a elitní soutěži, podložené udržitelným komerčním modelem, který přitahuje nejlepší jezdce světa a nabízí fanouškům zážitky na úrovni nejvýznamnějších světových sportovních soutěží.

Vidíme v tomto sportu obrovský potenciál pro rozšíření globální divácké základny, přičemž zůstane věrný hodnotám, díky nimž je tak výjimečný. Jsme přesvědčeni, že PJL pomůže tento potenciál naplnit a podpoří významný růst sportu, který jsme si zamilovali.“

Výkonný předseda společnosti McCourt Global, Frank McCourt, dodal: „Tato investice je silným potvrzením vize PJL a budoucího potenciálu parkurového skákání. Od samého počátku bylo naším cílem přilákat do tohoto sportu nový kapitál a nové příležitosti k růstu. Jason a jeho rodina ztělesňují hodnoty a étos, které se v rámci ligy snažíme prosazovat, a jsme velmi rádi, že můžeme přivítat McCarthy Jumping Team jako první skupinu vlastníků PJL.“

O Premier Jumping League (PJL)

PJL je přelomová selosvětová soutěž 16 týmů, která definuje novou éru parkurového skákání.

S podporou společnosti McCourt Global a jejího výkonného předsedy Franka McCourta a pod vedením osobností z oblasti jezdeckého sportu, mezinárodních soutěží a zábavního průmyslu sdružuje PJL nejlepší jezdce a koně světa, kteří budou soutěžit o největší výherní fond v historii této disciplíny (garantované prize money ve výši 300 milionů dolarů během prvních tří let) na čtrnácti ikonických místech v Severní Americe, Evropě a na Blízkém východě.

PJL, jejíž cílem je přiblížit tento sport novému publiku při zachování jeho tradic, kombinuje mimořádné sportovní výkony s prvotřídní zábavou. Je posílena partnerstvím s produkční společností Box to Box Films (tvůrci seriálu F1 „Drive to Survive“) a podporována modelem bezplatného vysílání.

Špičková technologie, radikální transparentnost a inovativní formáty týmů umocňují dramatičnost, intenzitu a rivalitu, které definují elitní sport – a odkrývají tak plný potenciál parkurového skákání, jak jej vyžaduje dnešní globální trh se sportem a zábavou, aniž by došlo k ohrožení jeho základních hodnot.

PJL se vyznačuje svým závazkem dodržovat nejvyšší standardy v oblasti dobrých životních podmínek koní a jezdců.

PJL nadále úzce spolupracuje s FEI, zatímco liga prochází procesem schvalování série. Rozhodnutí se očekává v nejbližší době.

O týmu McCarthy Jumping Team

McCarthy Jumping Team je v soukromém vlastnictví společnosti McCarthy Family Office, která spravuje zájmy rodiny McCarthyových.

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Contacts

Kelly Hogarth | pressoffice@pjl.com | [+44 777 269 7805]
Sledujte The PJL:
Webové stránky: www.pjl.com
Substack: @thepjl
Instagram: @the_pjl_official

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Premier Jumping League

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Contacts

Kelly Hogarth | pressoffice@pjl.com | [+44 777 269 7805]
Sledujte The PJL:
Webové stránky: www.pjl.com
Substack: @thepjl
Instagram: @the_pjl_official

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