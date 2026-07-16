Fourthline en Veridas slaan de handen ineen in strijd tegen digitale identiteitsfraude met wereldwijd identiteitsplatform

AMSTERDAM, Nederland & PAMPLONA, Spanje--(BUSINESS WIRE)--Fourthline, Europees marktleider in digitale identiteitsverificatie en compliance, heeft een fusieovereenkomst getekend met Veridas, een internationaal toonaangevende speler in digitale identiteitstechnologie. Samen bouwen ze aan het meest volledige en geavanceerde trustplatform in Europa en Amerika

Deze fusie verenigt Fourthline’s robuuste orkestratie van KYC/AML-compliance op institutioneel niveau in Noord- en Centraal-Europa met Veridas' eigen identiteits- en anti-fraudetechnologie en sterke marktpositie in Zuid-Europa, de VS en Latijns-Amerika. De gecombineerde entiteit, die onder één geïntegreerde AI-architectuur opereert, beveiligt de volledige klantlevenscyclus voor internationale Tier-1 banken, fintechbedrijven, telecommunicatieaanbieders en digitale disruptors op beide continenten.

Fourthline en Veridas gaan deze samenwerking aan vanuit een sterke positie: beide bedrijven zijn winstgevend, EBITDA-positief en bevinden zich op het sterkste punt in hun geschiedenis tot nu toe. Samen verwachten zij dit jaar 115 miljoen verificaties te voltooien, actief in meer dan 50 landen wereldwijd.

Groei en naleving zonder grenzen

Door de bewezen soevereine AI-technologie en het modulaire compliance-platform van Fourthline te combineren met de lokale marktexpertise, eigen anti-fraude- en biometrietechnologie en gevestigde relaties in het financiële ecosysteem van Europa, Latijns-Amerika en de VS van Veridas, bieden de twee bedrijven één betrouwbare partner voor end-to-end KYC, AML- en identiteitscompliance en de infrastructuur om met vertrouwen te groeien.

Samen bieden Fourthline en Veridas financiële instituties en gereguleerde klanten in Europa, de VS en Latijns-Amerika het volgende aan:

Volledig dekkende identiteitscompliance : één geïntegreerd platform voor Identity Verification (ID&V), AML Screening & Monitoring, Qualified Electronic Signature (QES), Bank Account Verification (BAV) en biometrische authenticatie – afzonderlijk inzetbaar of als volledige end-to-end oplossing via een modulaire, API-first architectuur.

: één geïntegreerd platform voor Identity Verification (ID&V), AML Screening & Monitoring, Qualified Electronic Signature (QES), Bank Account Verification (BAV) en biometrische authenticatie – afzonderlijk inzetbaar of als volledige end-to-end oplossing via een modulaire, API-first architectuur. Lokale diepgang, wereldwijde standaarden : diepgaande lokale kennis van identiteitsdocumenten, regelgevingskaders en onboarding-nuances van Veridas, gecombineerd met de compliance-infrastructuur en soevereine AI-beslissingsengine van Fourthline.

: diepgaande lokale kennis van identiteitsdocumenten, regelgevingskaders en onboarding-nuances van Veridas, gecombineerd met de compliance-infrastructuur en soevereine AI-beslissingsengine van Fourthline. Schaalbare infrastructuur voor snelgroeiende markten : Fourthline’s kerninfrastructuur en Fourthline Hub self-serviceportal geven partners rechtstreeks toegang tot inzichten, rapportages en configuratie, ontplooid in een van ‘s wererelds snelst groeiende digitale banklandschappen – aangevuld met de bewezen capaciteit van Veridas om grootschalige productie-cases met uitzonderlijke operationele efficiëntie te ondersteunen.

: Fourthline’s kerninfrastructuur en Fourthline Hub self-serviceportal geven partners rechtstreeks toegang tot inzichten, rapportages en configuratie, ontplooid in een van ‘s wererelds snelst groeiende digitale banklandschappen – aangevuld met de bewezen capaciteit van Veridas om grootschalige productie-cases met uitzonderlijke operationele efficiëntie te ondersteunen. Toekomstbestendige compliance : naarmate wereldwijde AML- en KYC-standaarden verder convergeren, is het gecombineerde bedrijf goed gepositioneerd om consistente, controleerbare en regulator-klare compliance-uitkomsten te leveren, ongeacht jurisdictie.

: naarmate wereldwijde AML- en KYC-standaarden verder convergeren, is het gecombineerde bedrijf goed gepositioneerd om consistente, controleerbare en regulator-klare compliance-uitkomsten te leveren, ongeacht jurisdictie. Vertrouwde groei voor gereguleerde bedrijven : Tier-1 banken, neobanken, neobrokers, verzekeraars, overheden, telecomaanbieders en internationale ondernemingen in beide regio’s profiteren van een partner die zorg draagt voor het volledige compliance-plaatje – zodat zij zich volledig kunnen richten op bedrijfsgroei.

: Tier-1 banken, neobanken, neobrokers, verzekeraars, overheden, telecomaanbieders en internationale ondernemingen in beide regio’s profiteren van een partner die zorg draagt voor het volledige compliance-plaatje – zodat zij zich volledig kunnen richten op bedrijfsgroei. Sterke macro-rugwind: toenemende vraag naar identiteitsoplossingen, gedreven door groeiende deepfake- en AI-gestuurde fraude, en door strengere regelgeving zoals AMLR, MiCA in Europa, en leeftijdsverificatie voor social media.

Paul Stoddart, CEO van Fourthline: “Fourthline werd opgericht om een van de meest hardnekkige uitdagingen in de financiële services op te lossen: hoe identiteitsverificatie en compliance snel, betrouwbaar en schaalbaar maken zonder compromissen. We zijn daarin geslaagd voor een aantal van Europa’s grootste en meest veeleisende gereguleerde instituties. De kans om die missie uit te breiden in Europa en richting Latijns-Amerika, een van de meest dynamische en snelst digitaliserende financiële markten ter wereld, is iets waar we al langer naartoe hebben gewerkt. Veridas heeft iets uitzonderlijks neergezet: infrastructuur die echt werkt voor de complexiteit en diversiteit van hun klanten. Samen leggen we de lat hoger voor wat conforme, schaalbare identiteitsverificatie er wereldwijd kan betekenen.”

Eduardo Azanza, CEO en medeoprichter van Veridas: “Veridas is opgericht met de missie om het internet de vertrouwenslaag te geven die het miste: een manier voor individuen en organisaties om veilig te opereren met echte identiteiten. In een wereld van AI-gedreven fraude, waarin het onderscheid tussen een echte en een valse identiteit steeds moeilijker te maken is, en waarin zowel regelgevende complexiteit als marktkansen in een stroomversnelling raken, is onze missie relevanter dan ooit. Door ons decennium aan ervaring met Tier-1 bedrijven wereldwijd te combineren met eigen identiteits- en biometrietechnologie, geavanceerde anti-fraudecapaciteiten en herbruikbare identiteitsoplossingen, samen met Fourthline’s uitgebreide compliance-orkestratie en bewezen ervaring met neobanken, fintechs en gereguleerde financiële instellingen in heel Europa, kunnen we deze visie nu werkelijkheid maken.”

Deze fusie versnelt een gedeelde strategische koers voor het bouwen van toekomstbestendige identiteits- en trust infrastructuur voor sterk gereguleerde sectoren. Het gecombineerde bedrijf richt zich op het helpen van klanten bij het terugdringen van financiële criminaliteit, vereenvoudigen van compliance, verbeteren van conversie, gebruikers continu authenticeren en voorbereiden op de overgang naar herbruikbare digitale identiteit in alle markten.

Na afronding van de fusie blijven Veridas-aandeelhouders (inclusief BBVA) aandeelhouder in het gecombineerde bedrijf. De deal wordt gedeeltelijk gefinancierd door bestaand Fourthline-investeerder Finch Capital en nieuwe investeerders, waaronder Rabo Investments.

De integratie van de technologieën van Fourthline en Veridas verloopt gefaseerd, met een onwrikbare toewijding aan dienstverlening en kwaliteit, en met lokale klantenondersteuning in alle markten. Beide bedrijven blijven bestaande klanten bedienen met een sterker, krachtiger platform en volledige continuïteit van dienstverlening.

De fusie zal later dit jaar afgerond worden, onder voorbehoud van gebruikelijke sluitingsvoorwaarden, waaronder de vereiste regulatoire goedkeuringen.

Deze bekendmaking is officieel geldig in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat toekomstgerichte uitspraken. Toekomstgerichte verklaringen zijn herkenbaar aan woorden zoals "zullen", "verwacht", "gepositioneerd" en vergelijkbare uitdrukkingen. Dergelijke uitspraken zijn naar hun aard onderhevig risico's en onzekerheden, waaronder de timing en uitkomst van regulatoire goedkeuringen, het integratieproces, concurrentiedynamiek en andere factoren. De werkelijke resultaten kunnen wezenlijk afwijken van deze uitspraken. Fourthline en Veridas achten zich niet gehouden om toekomstgerichte uitspraken te actualiseren, tenzij dit wettelijk is vereist.

Over Fourthline

Fourthline is Europa's toonaangevende aanbieder van identiteitsverificatie, die oplossingen voor naleving mogelijk maakt met behulp van eigen AI-technologie. Fourthline werd in 2017 in Amsterdam opgericht. De kracht van het bedrijf weerspiegelt zich in het klantenbestand, waaronder Revolut, N26, Trade Republic, Qonto, Scalable Capital, Scalapay, Raisin, Rabobank en Bitpanda. Via één enkele API-integratie biedt Fourthline financiële instellingen de mogelijkheid om consistente nalevingsstandaarden te handhavenen tegelijk ambitieuze wereldwijde uitbreiding te ondersteunen.

www.fourthline.com

Over Veridas

Veridas is een technologiebedrijf dat in 2017 werd opgericht als een joint venture met BBVA. Sindsdien is het een vooraanstaande mondiale speler geworden in de identiteitsindustrie, ten dienste van meer dan 350 klanten in 25 landen, in sectoren waaronder het bankwezen, verzekeringen, telecommunicatie en overheidsadministratie, in Europa, Latijns-Amerika en de Verenigde Staten. Veridas’ missie bestaat om aan elk bedrijf 'Trusted Digital Identities' aan te bieden via zijn eigen, geavanceerde oplossingen voor identiteitsverificatie, biometriek en fraudebestrijding.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.