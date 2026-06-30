MANE elige a Kinaxis para reforzar su planificación global

OTTAWA, Ontario--(BUSINESS WIRE)--Kinaxis® (TSX:KXS), líder mundial en planificación y orquestación integral de cadenas de suministro, anunció hoy que MANE, una de las cinco principales empresas del mundo del sector de sabores y fragancias, eligió a Kinaxis para modernizar sus procesos de planificación como parte de una transformación integral de la organización en el marco de su acelerado crecimiento global.

Con sede en el sur de Francia y una amplia presencia global, MANE es reconocida por su capacidad de innovación, su experiencia técnica y su firme compromiso con la sustentabilidad. La empresa continúa invirtiendo en capacidades de planificación integradas para acompañar su crecimiento y responder a la creciente complejidad de sus operaciones en todo el mundo.

Tras un exhaustivo proceso de evaluación en el que participaron los principales competidores del mercado, MANE eligió la plataforma Kinaxis Maestro por su capacidad comprobada para gestionar entornos de planificación complejos y multirregionales con rapidez, transparencia y seguridad. A diferencia de los sistemas tradicionales, que dependen de datos estáticos y procesos secuenciales, Maestro permite a los equipos visualizar de inmediato el impacto de cualquier cambio, ejecutar escenarios en tiempo real y tomar decisiones más ágiles y fundamentadas.

“Kinaxis nos ofreció la arquitectura moderna y la flexibilidad que buscábamos para respaldar nuestra rápida transformación”, afirmó Scott Quinn, director del Programa ERP de MANE. “Necesitábamos una solución impulsada por IA que pudiera crecer al ritmo de nuestra presencia global, respaldar a nuestros equipos en distintas regiones y ofrecer una visión unificada y confiable de la demanda a medida que seguimos expandiéndonos”.

Con Maestro, MANE incorporará capacidades de planificación de la demanda impulsadas por IA sobre un modelo de datos concurrente, lo que permitirá a los equipos evaluar de inmediato el impacto de los cambios y coordinar las decisiones sobre la demanda en toda la organización. Además, sentará las bases para sustituir procesos de planificación estáticos y fragmentados por un enfoque más ágil y adaptable.

“La rápida expansión global de MANE plantea nuevos desafíos para la planificación, desde el abastecimiento de materias primas naturales y la gestión de redes de suministro cada vez más interconectadas hasta la atención de clientes en mercados regionales muy diversos”, señaló Mark Morgan, presidente de Operaciones Comerciales Globales de Kinaxis. “Afrontar esa complejidad exige un enfoque de planificación completamente distinto, y la elección de Kinaxis refleja la visión estratégica de MANE al adoptar las capacidades de orquestación necesarias para impulsar su próxima etapa de crecimiento. Con Maestro, MANE podrá anticiparse a los cambios, coordinar la toma de decisiones en toda la organización y crecer con mayor previsibilidad. Nos entusiasma acompañarla en esta nueva etapa”.

MANE avanza con la transformación de su cadena de suministro por etapas. La primera fase se centrará en la planificación de la demanda y las siguientes contemplan una ampliación gradual del alcance de Maestro, en línea con el crecimiento de la empresa. Para obtener más información sobre Kinaxis y su plataforma líder de orquestación de cadenas de suministro, visite www.kinaxis.com.

Acerca de Kinaxis

Kinaxis es líder en la orquestación moderna de cadenas de suministro y ayuda a las organizaciones a gestionar operaciones globales complejas con mayor agilidad. Su plataforma Maestro, basada en IA, combina tecnologías y técnicas patentadas que brindan visibilidad integral y capacidad de respuesta en cada etapa, desde la planificación estratégica plurianual hasta la entrega de última milla. Marcas líderes de todo el mundo confían en Kinaxis para anticiparse a la volatilidad y las disrupciones del entorno actual, tomar decisiones con mayor rapidez y responder con confianza a los cambios. Para conocer más noticias e información, visite kinaxis.com o síganos en LinkedIn.

Fuente: Kinaxis Inc.

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