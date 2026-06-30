NHOA Energy remporte le contrat de la batterie de Culcairn auprès de Neoen en Australie

MILAN--(BUSINESS WIRE)--NHOA Energy, fournisseur mondial de systèmes de stockage d’énergie à l’échelle des services publics, a reçu l’avis de lancement des travaux de la part de Neoen, l’une des principales entreprises mondiales du secteur des énergies renouvelables, pour le projet Culcairn Battery (Batterie de Culcairn) de cette dernière, un projet de 215 MW / 963 MWh qui sera installé en Nouvelle-Galles du Sud (NSW), en Australie.

Le projet sera réalisé dans le cadre d’un contrat EPC en partenariat avec une coentreprise regroupant Equans Solar & Storage et Bouygues Construction Australia, et marque une nouvelle étape importante dans le partenariat de longue date entre Neoen et NHOA Energy en Australie.

Cette annonce fait suite à la réalisation réussie par NHOA Energy de la batterie Blyth de Neoen, d’une capacité de 238,5 MW / 477 MWh, située en Australie-Méridionale et en service depuis le début de 2025, et réaffirme le rôle de premier plan de NHOA Energy dans le développement des infrastructures de stockage d’énergie à grande échelle en Australie.

La batterie de Culcairn sera une installation hybride emblématique, composée d’un système de stockage d’énergie par batterie (BESS) couplé en courant alternatif et intégré « behind-the-meter » au parc solaire existant de Culcairn de Neoen, d’une puissance de 440 MWp. Les systèmes hybrides et le contrôle multitechnologique constituent les compétences clés de NHOA Energy, acquises au fil de multiples projets à l’échelle mondiale, associant stockage d’énergie, énergies renouvelables et systèmes de production conventionnels. Conçu pour répondre à l’évolution du paysage énergétique renouvelable en Australie, le projet améliorera la performance commerciale de cette installation hybride renouvelable tout en favorisant l’intégration des énergies renouvelables et la stabilité au sein du marché national de l’électricité australien.

« Nous sommes ravis de lancer la construction de la première batterie installée “behind-the-meter” de Neoen dans un parc solaire en Australie. Il s’agit de notre deuxième projet d’envergure avec NHOA Energy, et nous avons hâte de fournir davantage de capacité de stockage pour soutenir la stabilité du réseau en Nouvelle-Galles du Sud. Cette réalisation intervient quelques semaines seulement après l’inauguration par Neoen du parc solaire de Culcairn et témoigne de la rapidité avec laquelle notre équipe développe et livre systématiquement des actifs de haute qualité pour accélérer la transition énergétique », a déclaré Jean-Christophe Cheylus, chef de la direction de Neoen Australie-Pacifique .

« Le projet Culcairn Battery (Batterie de Culcairn) reflète la confiance que Neoen continue d’accorder à notre entreprise après des années de collaboration fructueuse et de réalisation de projets. Le fait qu’un développeur de premier plan dans le domaine des énergies renouvelables nous confie à nouveau des projets constitue la meilleure reconnaissance de nos capacités d’exécution et de notre aptitude à livrer des infrastructures énergétiques de haute qualité à grande échelle », a commenté Adrian Marziano, vice-président pour l’Australie et le Pacifique chez NHOA Energy. « Nous sommes particulièrement fiers d’accompagner Neoen dans la réalisation de cette installation de stockage hybride en Australie et de permettre de tirer davantage de valeur d’une des ressources en énergie renouvelable de l’État grâce à ce projet phare combinant énergie solaire et stockage. »

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