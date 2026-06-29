Crumbl abre su primera tienda en México, en el corazón de la Roma Norte

CIUDAD DE MÉXICO--(BUSINESS WIRE)--Crumbl, la marca que está redefiniendo la categoría de las galletas desde la creatividad y la innovación en sabores, anunció hoy su llegada a México con la apertura de su primera tienda en la Ciudad de México. Prevista para finales de verano 2026, abrirá sus puertas en el corazón de la colonia Roma Norte.

Fundada en 2017 por Jason McGowan y Sawyer Hemsley, Crumbl nació como una sola tienda en Logan, Utah, con la misión de reunir a amigos y familia en torno a los mejores postres del mundo. En 2018 presentó su icónica caja rosa y su menú rotativo semanal, creando una nueva expectativa alrededor del postre a través de revelaciones semanales de sabores y una oferta en constante evolución.

La tecnología y la conversación digital han sido el motor de su éxito viral desde el primer día. En apenas tres años, Crumbl alcanzó un millón de seguidores en TikTok: las reseñas, revelaciones de sabores y la conversación de sus fans terminaron por convertir a la marca en un fenómeno cultural y digital. Su primer postre, la Chocolate Chip Cookie surgió de analizar qué quería realmente su comunidad, un proceso que hoy sigue dictando cada nuevo lanzamiento. A ello se suman su propia plataforma de pedidos, la app de Crumbl y una estrategia que nace desde lo digital y se construye con su comunidad. Así, la marca ha llegado a cerca de 1,200 ubicaciones y a un sinfín de seguidores que espera, semana a semana, el nuevo menú.

La tienda en Ciudad de México invitará a los visitantes a conocer la experiencia completa de Crumbl: postres recién horneados, menú rotativo, cocina abierta y la ya característica caja rosa.

“Crumbl siempre ha buscado crear momentos de alegría y conexión a través del postre, valores que resuenan profundamente con la energía y la cultura de la Ciudad de México”, dijo Sawyer Hemsley, cofundador de Crumbl. “La respuesta en los canales sociales de Crumbl México ya habla del entusiasmo que existe por la marca. Estamos agradecidos de abrir nuestra primera tienda en el país y deseamos construir vínculos genuinos con la comunidad local”.

La tienda estrenará su propio menú rotativo, una selección que combina clásicos de Crumbl con los sabores favoritos de su repertorio, todos horneados frescos en tienda cada día. La oferta inicial reunirá sabores como pastel de Tres Leches, galleta de Churro y la de Dulce de Leche, y seguirá evolucionando con el tiempo según los gustos locales.

“La Ciudad de México es un lugar donde la comida, la creatividad y el encuentro forman parte del día a día, lo que hace de Roma Norte el lugar perfecto para esta primera apertura”, señaló Mariano Tejado. "Nuestro equipo se enorgullece de inaugurar la primera ubicación de la marca en México y de presentar un menú con una variedad de los sabores más queridos de Crumbl. Nos entusiasma recibir a nuestros visitantes, escuchar lo que tienen que decir y construir una experiencia genuinamente conectada con la comunidad".

Esta apertura marca el primer paso de Crumbl en México, con nuevas tiendas previstas para finales de este año y a lo largo de 2027 en la Ciudad de México y Monterrey. La expansión incluirá las tiendas Crumbl tradicionales, junto con espacios en centros comerciales y formatos de quiosco, lo que permitirá a la marca adaptar su presencia.

En las próximas semanas se revelarán más detalles de la apertura, incluida la inauguración y los horarios de operación.

Acerca de Crumbl

Crumbl es una reconocida marca que busca reunir amigos y familia en torno a los mejores postres del mundo. Fue fundada en 2017 en Logan, Utah, por Jason McGowan y Sawyer Hemsley. Con cerca de 1,200 ubicaciones en los 50 estados de EE. UU., Canadá, Puerto Rico y México, su menú rotativo semanal mezcla sabores clásicos con recetas nuevas. Para descubrir las selecciones semanales, no te pierdas los lanzamientos de sabores que se publican cada domingo a las 6 pm MST en las redes sociales de Crumbl y en crumbl.com.

Instagram: @crumbl.mx