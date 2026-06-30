NHOA Energy erhält Vertrag über Culcairn Battery von Neoen in Australien

MAILAND--(BUSINESS WIRE)--NHOA Energy, ein globaler Anbieter von Energiespeichersystemen im Versorgungsmaßstab, hat von Neoen, einem der weltweit führenden Produzenten erneuerbarer Energie, grünes Licht für Culcairn Battery erhalten, ein 215-MW-/963-MWh-Projekt, das in New South Wales (NSW), Australien durchgeführt werden soll.

Das Projekt, das im Rahmen eines EPC-Vertrags in Partnerschaft mit einem Joint Venture zwischen Equans Solar & Storage und Bouygues Construction Australia durchgeführt wird, ist ein wichtiger neuer Meilenstein in der langjährigen Partnerschaft zwischen Neoen und NHOA Energy in Australien.

Der Ankündigung geht die erfolgreiche Arbeit von NHOA Energy an dem 238,5-MW-/477-MWh-Projekt Blyth Battery von Neoen in Südaustralien voraus, das seit Anfang 2025 in Betrieb ist. Dadurch bestätigt sich die führende Rolle von NHOA Energy beim Ausbau groß angelegter Energiespeicherinfrastruktur in Australien.

Culcairn Battery wird eine richtungsweisende hybride Anlage sein, bei der ein AC-gekoppeltes Batterieenergiespeichersystem (BESS) auf der Kundenseite des Versorgungszählers in die bestehende 440-MWp-Culcairn-Solarfarm von Neoen integriert wird. Hybride Systeme und Multi-Technologie-Steuerung sind wesentliche Kompetenzen von NHOA Energy, die durch verschiedene Aufträge weltweit herausgebildet wurden und Systeme für Energiespeicherung, erneuerbare und konventionelle Erzeugung koppeln. Das Projekt, das in Anbetracht der sich weiterentwickelnden Energielandschaft Australiens entwickelt wurde, wird die kommerzielle Leistung der hybriden erneuerbaren Erzeugungsanlage verbessern und gleichzeitig die Integration und Stabilität der erneuerbaren Energien im nationalen Elektrizitätsmarkt Australiens unterstützen.

„Wir freuen uns darauf, mit der Konstruktion der ersten Behind-the-Meter-Batterie von Neoen auf einer Solarfarm in Australien zu beginnen. Das ist unser zweites größeres Projekt mit NHOA Energy, bei dem wir mehr Speicherkapazität liefern werden, um die Netzstabilität in New South Wales zu unterstützen. Erst vor wenigen Wochen hat Neoen die Culcairn-Solarfarm eröffnet. Diese Leistung zeigt das Tempo, in dem unser Team durchgängig hochwertige Anlagen entwickelt und bereitstellt, um den Energiewandel zu beschleunigen“, sagte Jean-Christophe Cheylus, CEO von Neoen Australien-Pazifik.

„Culcairn Battery demonstriert das Vertrauen, das Neoen nach jahrelanger erfolgreicher Zusammenarbeit und Projektdurchführung weiterhin in unser Unternehmen setzt. Folgeprojekte eines führenden Entwicklers erneuerbarer Energien sind die beste Bestätigung unserer Durchführungskompetenzen und unserer Fähigkeit, hochwertige Energieinfrastruktur im großen Maßstab zu liefern“, sagte Adrian Marziano, Vice President Australien und Pazifik bei NHOA Energy. „Wir sind besonders stolz, Neoen dabei zu unterstützen, diese hybride Speicheranlage in Australien bereitzustellen und die erneuerbaren Energieressourcen des Landes durch dieses richtungsweisende Projekt, das Solarenergie und Speicherung vereint, gewinnbringender einzusetzen.“

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