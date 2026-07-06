Strategic Storage Growth Trust III, Inc. inaugure son premier centre de stockage en libre-service dans la région métropolitaine de Montréal, avec un bien immobilier de catégorie A situé à Laval

LADERA RANCH, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Strategic Storage Growth Trust III, Inc. (« SSGT III »), une société d’investissement immobilier privée (REIT) parrainée par une filiale de SmartStop Self Storage REIT, Inc. (NYSE : SMA), en partenariat avec SmartCentres (TSX : SRU.UN), est heureuse d'annoncer l’ouverture de son premier centre de stockage en libre-service dans la région métropolitaine de Montréal, avec un nouvel établissement de classe A situé à Laval, au Québec.

Situé au 5205, boulevard Robert-Bourassa, ce centre ultramoderne offre environ 124 925 pieds carrés nets louables d’espaces de stockage climatisés, répartis dans quelque 1 312 unités. Ce centre de trois étages, qui comprend également un demi-sous-sol, est équipé de trois ascenseurs pour faciliter l’accès et bénéficie d’un emplacement stratégique à proximité immédiate des autoroutes 440 et 19, offrant ainsi une accessibilité et une visibilité exceptionnelles. Le trafic sur l’autoroute 440 s’élève à environ 84 000 véhicules par jour.

Desservant l’une des banlieues les plus densément peuplées de la région métropolitaine de Montréal, ce centre offrira aux résidents et aux entreprises de Duvernay, Saint-François, Saint-Vincent-de-Paul, Vimont, Auteuil et Pont-Viau des solutions de stockage pratiques et sécurisées.

« Cette ouverture dans la région de Montréal témoigne de la solidité de notre partenariat avec SmartCentres et de notre engagement continu en faveur d’installations de stockage en libre-service de haute qualité et stratégiquement situées », a déclaré H. Michael Schwartz, PDG de SSGT III. « La démographie et l’accessibilité de Laval en font un ajout convaincant à notre portefeuille québécois, et nous sommes impatients de servir les résidents et les entreprises de toutes les communautés environnantes. »

À propos de Strategic Storage Growth Trust III, Inc. (SSGT III) :

SSGT III est une société constituée dans le Maryland qui a choisi d’être considérée comme une société d’investissement immobilier cotée (REIT) aux fins de l’impôt fédéral sur le revenu. La stratégie d’investissement principale de SSGT III consiste à investir dans des installations de stockage en libre-service axées sur la croissance et dans des placements immobiliers connexes liés au stockage en libre-service aux États-Unis et au Canada. Au 29 juin 2026, SSGT III dispose d’un portefeuille de sept établissements en exploitation aux États-Unis, comprenant environ 6 040 unités et 655 275 pieds carrés nets louables ; de cinq établissements en exploitation au Canada, comprenant environ 3 180 unités et 326 190 pieds carrés nets louables ; ainsi que des participations dans une coentreprise portant sur un établissement en exploitation et deux projets de développement dans deux provinces canadiennes (le Québec et la Colombie-Britannique). En outre, une filiale de SSGT III agit en tant que promoteur de trois « Delaware Statutory Trusts », qui détiennent actuellement huit immeubles en exploitation aux États-Unis, totalisant environ 5 420 logements et 697 400 pieds carrés de surface locative nette.

À propos de SmartStop Self Storage REIT, Inc. (SmartStop) :

SmartStop Self Storage REIT, Inc. (« SmartStop ») (NYSE : SMA) est une FPI autogérée avec une équipe d'exploitation entièrement intégrée de plus de 1 000 spécialistes du stockage en libre-service dont la vocation est d'assurer la croissance de la marque SmartStop® Self Storage. SmartStop, par l'intermédiaire de sa filiale indirecte, SmartStop REIT Advisors, LLC, parraine également d'autres programmes de stockage en libre-service et, par l'intermédiaire de sa plateforme gérée, offre des services de gestion tiers aux États-Unis et au Canada. En date du 29 juin 2026, SmartStop possède ou gère un portefeuille d'environ 460 propriétés d'exploitation dans 35 États, à Washington, D.C. et au Canada, comprenant plus de 275 000 unités et plus de 35 millions de pieds carrés louables. SmartStop et ses sociétés affiliées possèdent ou gèrent 52 installations de stockage en libre-service en exploitation dans quatre provinces au Canada, qui totalisent environ 46 000 unités et 4,6 millions de pieds carrés louables. Des renseignements supplémentaires concernant SmartStop sont disponibles sur.

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