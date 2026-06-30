Heng Yi® van Hengrui in China goedgekeurd als innovatieve oftalmische cyclosporine-oplossing voor de behandeling van het droge-ogen-syndroom

SHANGHAI & HEIDELBERG, Duitsland & CAMBRIDGE, Mass.--(BUSINESS WIRE)--Hengrui Pharma, een wereldwijd farmaceutisch bedrijf dat zich richt op wetenschappelijke en technologische innovatie, en Novaliq GmbH ("Novaliq"), een biofarmaceutisch bedrijf dat zich toelegt op toonaangevende en beste oogheelkundige geneesmiddelen op basis van zijn unieke watervrije EyeSol®-platformtechnologie, maken vandaag bekend dat op 23 juni 2026 de Chinese Nationale Autoriteit voor Medische Producten (NMPA) Heng Yi® (0,1% cyclosporine-oogdruppeloplossing) heeft goedgekeurd voor de behandeling van patiënten met het droge-ogen-syndroom. Het doel is de aanmaak van tranen te verhogen bij patiënten met een verminderde traanproductie en de symptomen van de aandoening te verbeteren.

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