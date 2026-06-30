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Heng Yi® van Hengrui in China goedgekeurd als innovatieve oftalmische cyclosporine-oplossing voor de behandeling van het droge-ogen-syndroom

original Heng Yi

Heng Yi

SHANGHAI & HEIDELBERG, Duitsland & CAMBRIDGE, Mass.--(BUSINESS WIRE)--Hengrui Pharma, een wereldwijd farmaceutisch bedrijf dat zich richt op wetenschappelijke en technologische innovatie, en Novaliq GmbH ("Novaliq"), een biofarmaceutisch bedrijf dat zich toelegt op toonaangevende en beste oogheelkundige geneesmiddelen op basis van zijn unieke watervrije EyeSol®-platformtechnologie, maken vandaag bekend dat op 23 juni 2026 de Chinese Nationale Autoriteit voor Medische Producten (NMPA) Heng Yi® (0,1% cyclosporine-oogdruppeloplossing) heeft goedgekeurd voor de behandeling van patiënten met het droge-ogen-syndroom. Het doel is de aanmaak van tranen te verhogen bij patiënten met een verminderde traanproductie en de symptomen van de aandoening te verbeteren.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Mediacontact voor Novaliq:
Simone Angstmann-Mehr
info@novaliq.com

Mediacontact voor Hengrui Pharma:
Yizhen Yang
yizhen.yang.yy390@hengrui.com
Investeerders: Lina Zhang
lina.zhang.lz511@hengrui.com

Industry:

Hengrui Pharma and Novaliq GmbH

SHH:600276
Details
Headquarters: Heidelberg, Germany
CEO: Christian Roesky
Employees: 25+
Organization: PRI
Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese Simplified

Contacts

Mediacontact voor Novaliq:
Simone Angstmann-Mehr
info@novaliq.com

Mediacontact voor Hengrui Pharma:
Yizhen Yang
yizhen.yang.yy390@hengrui.com
Investeerders: Lina Zhang
lina.zhang.lz511@hengrui.com

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