La Premier Jumping League (PJL) y McCarthy Jumping Team anuncian una adquisición histórica

NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--La Premier Jumping League (PJL) anunció hoy que el experimentado operador bursátil, inversionista y piloto de automovilismo de competición Jason McCarthy y McCarthy Jumping League LLC adquirieron el primer equipo de la PJL en una operación histórica valuada en 50 millones de dólares, lo que consolida el impulso que ha venido cobrando esta aclamada liga profesional de salto ecuestre.

Esta inversión histórica representa una valoración sin precedentes para un equipo de una competencia deportiva de reciente creación y pone de manifiesto la confianza que inversionistas sofisticados depositan en la PJL.

Se prevé que la temporada inaugural de la PJL comience en abril de 2027.

McCarthy aporta a la liga una amplia trayectoria en inversión y operaciones financieras, tras haber ocupado puestos de liderazgo en el sector financiero a lo largo de su carrera. Graduado del MIT, es fundador y socio director de una firma de negociación por cuenta propia con operaciones en un vasto abanico de mercados nacionales e internacionales. Junto con su esposa, Newsha, y su hija, Natalia, comparte una profunda pasión por los caballos. La familia es propietaria de centros ecuestres en Water Mill, Nueva York, y Wellington, Florida. En la actualidad, Natalia compite en la categoría juvenil de salto ecuestre y aspira a competir algún día en el más alto nivel de este deporte.

La adquisición de McCarthy Jumping Team refleja la confianza en el compromiso de McCourt Global de destinar 300 millones de dólares en premios, así como en la visión a largo plazo, el modelo de negocio y la viabilidad financiera de la PJL. Mediante un enfoque disciplinado para ampliar el potencial comercial del salto ecuestre, la PJL se está consolidando como una propiedad deportiva atractiva para la inversión, con una trayectoria clara hacia la creación de valor a largo plazo.

Al referirse a la inversión, McCarthy señaló: “Al igual que Frank McCourt, el camino de nuestra familia hacia este deporte comenzó con mi esposa, Newsha, cuyo amor de toda la vida por los caballos nos introdujo al mundo ecuestre. Gracias a su pasión, nos convertimos en fanáticos del salto ecuestre y desarrollamos un profundo aprecio por el extraordinario vínculo que se forja entre el caballo y el jinete.

Estamos convencidos de la visión de la PJL: una liga comprometida con los más altos estándares éticos, la meritocracia y la competencia de élite, sustentada en un modelo comercial sostenible que atrae a los mejores jinetes del mundo y ofrece experiencias para los aficionados al nivel de las más grandes competiciones deportivas internacionales.

Vemos un enorme potencial para que este deporte amplíe su audiencia global sin dejar de ser fiel a los valores que lo hacen tan especial. Estamos convencidos de que la PJL contribuirá a concretar ese potencial e impulsará un crecimiento significativo para este deporte que hemos llegado a amar”.

El presidente ejecutivo de McCourt Global, Frank McCourt, agregó: “Esta inversión representa un sólido respaldo a la visión de la PJL y al potencial futuro del salto ecuestre. Desde el principio, nuestra ambición ha sido atraer capital nuevo y nuevas oportunidades de crecimiento para este deporte. Jason y su familia encarnan los valores y principios que buscamos promover dentro de la liga, y nos complace dar la bienvenida a McCarthy Jumping Team como el primer grupo propietario de un equipo de la PJL”.

Acerca de la Premier Jumping League (PJL)

La PJL es una innovadora competencia mundial conformada por 16 equipos, que define una nueva era para el salto ecuestre.

Con el respaldo de McCourt Global y su presidente ejecutivo, Frank McCourt, y diseñada por líderes del deporte ecuestre, las competiciones internacionales y el entretenimiento, la PJL reúne a los mejores jinetes y caballos del mundo para competir por el mayor premio en la historia de la disciplina (una bolsa de premios garantizada de 300 millones de dólares para los primeros tres años), en catorce sedes emblemáticas de Europa, Norteamérica y Medio Oriente.

Diseñada para acercar este deporte a nuevos públicos sin dejar de respetar su historia, la PJL combina un rendimiento atlético extraordinario con entretenimiento de primer nivel, gracias a la colaboración de la liga con la productora Box to Box Films (la productora detrás de la serie Drive to Survive de la Fórmula 1), y respaldada por un modelo de transmisión de acceso gratuito.

La tecnología de vanguardia, la transparencia absoluta y los formatos de equipo innovadores realzan la emoción, intensidad y rivalidad que definen el deporte de élite, liberando todo el potencial del salto ecuestre, tal como lo exige el mercado global actual de los deportes y el entretenimiento, sin comprometer sus valores fundamentales.

La PJL se destaca por su compromiso con los más altos estándares de bienestar de los caballos y los jinetes.

La PJL continúa trabajando codo a codo con la FEI mientras la liga avanza en el proceso de aprobación de la Serie. Se espera que la decisión se anuncie en los próximos días.

Acerca del McCarthy Jumping Team

McCarthy Jumping Team es una empresa privada propiedad del Family Office de la familia McCarthy, que administra los intereses de la familia.

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