Corient accélère sa croissance européenne avec l’acquisition de Letus Private Office

MIAMI et PARIS--(BUSINESS WIRE)--Corient a annoncé aujourd’hui un accord portant sur l’acquisition de Letus Private Office (« Letus »), un multi-family office indépendant et cabinet de conseil en gestion de fortune au service d’entrepreneurs et de familles fortunées en France et en Europe.

L’acquisition, sujette à finalisation, capitalise sur les transactions récentes qui ont fait de Corient le plus grand multi-family office et gestionnaire de fortune non bancaire au monde, focalisé sur la clientèle fortunée.

Basé à Paris, Letus fut fondé en 2016 et est dirigé par les associés gérants Anice Chlagou, Stephen Lasry et Alexandre Tsouli, ainsi que par l’associé Sacha Levy. Le cabinet gère et administre environ 4,1 milliards d’euros (environ 5 milliards USD).

Letus sert des clients fortunés, principalement des entrepreneurs et leur famille, en fournissant des services complets et sur mesure qui intègrent tous les aspects de la gestion de fortune et des fonctions de family office, y compris la gestion financière, la planification patrimoniale et successorale, le financement, l’assistance juridique et fiscale et la philanthropie. Letus se différencie notamment par sa capacité à structurer des transactions complexes basées sur des actifs réels (y compris l’immobilier, l’art, les hôtels, les vignobles, les élevages de chevaux, les avions, les yachts et d’autres biens) en fournissant une gestion de projet et une assistance en matière de conseils financiers et juridiques.

« Letus a construit une équipe dynamique et entrepreneuriale qui a su créer un véritable standard dans le domaine des services de family office pour les familles fortunées et les créateurs d’entreprise », a déclaré Kurt MacAlpine, associé fondateur et PDG de Corient. « Leur équipe talentueuse et leur vaste réseau de relations sur le marché français en font un atout idéal pour notre partenariat. Nous sommes ravis de les accueillir chez Corient. »

« Depuis notre création, notre objectif a été de construire un autre type de family office, qui combine une expertise financière approfondie avec une approche très personnelle du service aux clients », a déclaré Alexandre Tsouli. « Avec Corient, nous avons trouvé un véritable partenaire qui partage ces valeurs tout en offrant des ressources supplémentaires considérables et une envergure mondiale qui nous permettront d’aller encore plus loin pour nos clients. Nous nous réjouissons de rejoindre Corient en tant qu’associés. »

« Je connais les fondateurs de Letus depuis de nombreuses années et je suis heureux qu’ils deviennent associés Corient, » a déclaré Daniel Pinto, associé et PDG de Corient pour la région EMEA. « Ils ont créé une structure éminemment entrepreneuriale qui reflète la demande croissante en France pour des conseillers en gestion de fortune réellement indépendants, différents du modèle bancaire traditionnel. Cette opération constitue un atout majeur pour notre groupe car elle nous permet d’étendre significativement nos capacités existantes en France, un marché clé dans lequel nous sommes actifs depuis de nombreuses années. »

Une fois l’opération finalisée, les dirigeants de Letus deviendront associés de Corient. Le modèle de Partnership de Corient est l’atout déterminant du groupe dans la mesure où il favorise une collaboration fluide entre tous ses collaborateurs à travers le monde et permet de mobiliser toutes les ressources de la société pour répondre aux besoins souvent complexes de chacun de ses clients.

Cette transaction poursuit l’expansion mondiale de Corient. Plus tôt cette année, Corient a en effet finalisé les acquisitions de Stonehage Fleming et de Stanhope Capital Group, deux acteurs majeurs du secteur actifs en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. Corient a également signé un accord pour acquérir Bedrock Group, un multi-family office basé à Genève, gérant environ 10 milliards de dollars.

Fondé en 2020, Corient privilégie une approche centrée sur le client et garantit une transparence totale des honoraires. Corient se distingue dans le domaine de la gestion de fortune par son modèle de partnership, similaire à celui utilisé par les principaux groupes de services professionnels. Cette structure permet aux clients d’accéder à l’ensemble des expertises et ressources de Corient, plutôt que de dépendre d’un seul conseiller. Depuis sa création, Corient compte désormais plus de 300 associés et plus de 2 500 collaborateurs, gérant environ 523 milliards de dollars US dans le monde pour le compte de particuliers, de familles fortunées et d'entrepreneurs.

À propos de Corient

Corient est le plus grand multi-family office et gestionnaire de fortune non bancaire au monde, spécialisé dans la clientèle fortunée. Seul partnership mondial du secteur, nous combinons le service personnalisé et l’objectivité d’une boutique avec l’échelle et les ressources d’une institution mondiale. Notre modèle de partnership favorise la collaboration plutôt que la concurrence, en mettant l’expertise collective de Corient au service de chaque relation afin d’apporter une expérience transparente, centrée sur le client. Nous sommes un groupe international intégré, ce qui nous permet de proposer des solutions complètes de gestion, de conseils en structuration patrimoniale et de services de family office pour aider les clients à simplifier leur vie, à gérer leur patrimoine et à établir des héritages durables. Pour plus d’informations, rendez-vous sur corient.com.

« Corient » désigne les entités affiliées placées sous le contrôle commun de Corient Global HoldCo Limited.

Les actifs des clients de Corient reflètent les actifs cumulés de Corient Global HoldCo Limited (« HoldCo ») et comprennent les actifs dans lesquels HoldCo détient une participation majoritaire ou minoritaire, ainsi que les actifs provenant de transactions signées, mais non encore conclues et soumises à des approbations réglementaires. Les actifs du cabinet liés à HoldCo sont à jour au 31 mai 2026. Les statistiques du cabinet, y compris les effectifs des associés et des employés, sont arrêtées au 1er juin 2026. Les actifs de Letus sont évalués au 31 décembre 2025. Les actifs de Bedrock sont évalués au 31 mars 2026. Les données reflètent des dates de référence variables en raison de cycles de reporting différents. Les services ne sont fournis que dans les juridictions dans lesquelles ils sont autorisés et peuvent ne pas être disponibles dans tous les endroits ou proposés à tous les types de clients.