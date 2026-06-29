Subwayᴹᴰ Canada présente le SubDog™ et tranche une fois pour toutes : oui, c’est un sandwich

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Depuis des années, une question en apparence toute simple suscite le débat au Canada : un hot-dog, est-ce que c’est un sandwich? Comptant près de 3 000 restaurants au pays, Subway Canada est l’autorité nationale en matière de sandwich et tranche officiellement sur la question : la réponse est oui.

Pas besoin de nous croire sur parole : Subway le prouve avec le SubDog, un sandwich révolutionnaire qui transforme un hot-dog Schneiders tout bœuf en un sandwich Subway entièrement personnalisable.

Ce n’est pas juste un hot-dog… c’est un SubDog!

Le SubDog transforme un populaire classique en un mets résolument « Subway » :

Près d’une demi-livre de saucisse Schneiders tout bœuf

Du pain fraîchement cuit au restaurant chaque jour

Le choix des garnitures vous revient , de la laitue croquante et des tomates aux classiques moutarde et ketchup

Entièrement conçu à votre goût, parce que c’est ce qui en fait un sandwich

« Le débat fait rage depuis des années, mais chez Subway, les sandwichs, ça nous connaît, affirme le chef John Botelho, directeur culinaire chez Subway Canada. Avec le SubDog, on ne se contente pas de prendre part à la conversation, mais on clôt le débat. Voilà un classique estival réinventé à la sauce Subway : entièrement personnalisable, préparé exactement comme vous le voulez, avec votre choix de pain, de garnitures et de sauces. »

Que vous préfériez une version classique ou toute garnie, les possibilités de personnalisation du SubDog sont infinies. La preuve qu’un hot-dog, c’est bien meilleur quand ça pense comme un sandwich.

Rempli de saveurs. Parfait pour l’été.

Lancé juste à temps pour la saison des hot-dogs, le SubDog mise sur l’amour des Canadiens pour les mets réconfortants classiques tout en offrant une innovation qui sort de l’ordinaire. Le lancement s’appuie aussi sur le partenariat continu de Subway avec les Blue Jays de Toronto. Ainsi, chaque bouchée devient un moment digne d’un jour de match pour les fans partout au pays.

Dans le cadre de sa campagne estivale, Subway Canada présente le concours national Loto Le Grand Coup, créé en collaboration avec les Blue Jays de Toronto. Du 29 juin au 31 août 2026, les clients qui achètent un SubDog recevront un code NIP unique leur donnant la chance de gagner des prix hebdomadaires, et toutes les participations sont admissibles au tirage au sort d’une expérience VIP d’une fin de semaine pour assister à un match des Blue Jays de Toronto.

Le SubDog sera en vente dans les restaurants Subway participants au Canada pour une durée limitée à compter du 29 juin 2026. Pour commander, rendez-vous au restaurant Subway près de chez vous ou passez votre commande sur Subway.com ou sur l’application Subway.

Remarque à l’intention de la rédaction

À propos des restaurants Subwayᴹᴰ Canada

Avec près de 3 000 restaurants à l’échelle nationale, Subway Canada se consacre à servir des sandwichs fraîchement préparés à un prix avantageux à des millions de clients. Les restaurants Subway sont détenus et exploités par un réseau de franchisés passionnés qui ont à cœur d’offrir une expérience client de grande qualité et pratique, tout en contribuant positivement à leurs communautés.

Subwayᴹᴰ est une marque déposée à l’échelle mondiale de Subway IP LLC ou de l’une de ses sociétés affiliées. © Subway, 2026.

Aucun achat requis. Concours ouvert aux résidents du Canada ayant atteint l’âge de la majorité. Du 29 juin au 31 août 2026. Pour le règlement complet et les modalités de participation sans achat, visitez www.bluejays.com/ConcoursSubDog