MANE攜手Kinaxis，強化全球規劃能力

安大略省渥太華--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球端對端供應鏈規劃與協同領域的領導者Kinaxis® (TSX:KXS) 今日宣布，全球香精香料產業五大領導者之一的MANE已選擇Kinaxis來升級其規劃能力。此舉是MANE更廣泛的企業級轉型計畫的一環，旨在加速其全球業務成長。

MANE總部位於法國南部，業務遍及全球多個地區，服務於國際市場上的眾多客戶，並以其創新能力、技術專長以及對永續發展的堅定承諾而聞名。為了支援全球業務的持續成長並因應日益複雜的營運需求，公司正致力於建立更具連結性的端對端規劃能力。

經過對市場上主要競爭對手的全面評估，MANE最終選擇了Kinaxis的Maestro平台，看重的是其在因應複雜的多區域規劃環境方面所展現出的速度、透明度和可靠性。不同於依賴靜態資料和傳統線性流程的舊系統，Maestro平台能讓團隊即時看見變革帶來的影響、進行即時情境模擬，並做出更快速、更明智的決策。

「Kinaxis提供了我們所需的現代化架構和靈活性，幫助我們快速轉型。」MANE的ERP專案總監Scott Quinn表示，「我們需要一個能夠與全球版圖一同擴展的AI驅動解決方案，以支援跨區域團隊，並在持續成長的過程中提供單一且可靠的需求視角。」

透過Maestro平台，MANE將獲得基於並行資料模型的AI驅動需求規劃功能，使團隊能夠即時評估變化，並在各職能部門間協調需求決策，同時為取代靜態且零散的規劃流程、轉向更敏捷且嚮應迅速的方法奠定基礎。

「MANE的快速全球擴張帶來了前所未有的規劃複雜性，涵蓋了從採購天然原材料、管理日益互聯互通的供應網路，到滿足不同區域市場客戶需求等各個方面。」Kinaxis全球商業營運總裁Mark Morgan表示，「面對如此複雜的局面，需要一種截然不同的規劃方法。MANE選擇Kinaxis來提供助力其下一階段成長所需的協同調度能力，充分彰顯了其前瞻性領導力。Maestro平台將作為基石，協助其預測變化、協調企業決策，並充滿信心地進一步擴張。我們很高興能協助他們開啟這一新篇章。」

MANE將採取分階段方式進行供應鏈轉型，首階段將專注於需求規劃，隨著公司業務規模的不斷擴大，預計未來還將進一步擴展Maestro系統的應用。如需瞭解更多關於Kinaxis及其行業領先的供應鏈協同編排平台的資訊，請造訪：www.kinaxis.com。

關於Kinaxis

Kinaxis是現代供應鏈規劃與協同管理領域的領導者，為複雜的全球供應鏈提供動力，並為管理供應鏈的人員提供支援。我們強大的、由AI賦能的供應鏈協同管理平台 Maestro 結合專有技術和方法，為整個供應鏈提供全面的透明度和靈活性，涵蓋從多年策略規劃到最後一哩路交付的方方面面。我們深受全球知名品牌的信賴，可提供因應當今動盪和混亂局面所需的靈活性和可預測性。如欲查看更多新聞和資訊，請造訪 kinaxis.com 或在 LinkedIn 上關注我們。

來源：Kinaxis Inc.

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