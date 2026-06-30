NHOA Energy krijgt van Neoen in Australië het contract voor de Culcairn-batterij toegewezen

MILAAN--(BUSINESS WIRE)--NHOA Energy, een wereldwijde leverancier van energieopslagsystemen op nutsschaal, heeft van Neoen de opdracht gekregen om te beginnen met de bouw van het Culcairn-batterijproject. Neoen is een van ’s werelds toonaangevende bedrijven op het gebied van hernieuwbare energie. Het project, met een vermogen van 215 MW en een opslagcapaciteit van 963 MWh, wordt uitgevoerd in New South Wales (NSW), Australië.

Het project vindt plaats in het kader van een EPC-contract, in samenwerking met een joint venture tussen Equans Solar & Storage en Bouygues Construction Australia. Het vormt een belangrijke nieuwe mijlpaal in de langdurige samenwerking tussen Neoen en NHOA Energy in Australië.

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