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MANE sceglie Kinaxis per rafforzare le capacità di pianificazione globali

La piattaforma Maestro™ di Kinaxis fornirà la base digitale per rafforzare le capacità globali di pianificazione di MANE e supportare la sua continua trasformazione delle pianificazioni

OTTAWA, Ontario--(BUSINESS WIRE)--Kinaxis® (TSX:KXS), un leader globale nella pianificazione e orchestrazione completa della catena di fornitura, oggi ha annunciato che MANE, una delle prime cinque organizzazioni principali in tutto il mondo nel settore degli aromi e delle fragranze, ha scelto Kinaxis per modernizzare le sue capacità di pianificazione mentre accelera la crescita globale nell'ambito di una più ampia iniziativa di trasformazione in tutta l'azienda.

Con sede nel sud della Francia, con una presenza globale importante che comprende diverse regioni e clienti nei mercati internazionali, MANE è nota per le sue innovazioni, competenze tecniche e forte impegno verso la sostenibilità.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

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eboyle@kinaxis.com
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Kinaxis Inc.

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