Geoswift y SKUx anuncian una alianza estratégica para desarrollar la primera red comercial de criptomonedas estables programables de su tipo

VANCOUVER, Columbia Británica y SAN PETERSBURGO, Florida--(BUSINESS WIRE)--Geoswift y SKUx anunciaron una alianza innovadora destinada a desarrollar una red comercial de criptomonedas estables programables de última generación. Esta colaboración estratégica conecta los activos digitales, las finanzas tradicionales y el comercio del mundo real a escala global, lo que representa una oportunidad “única en su tipo” al combinar la infraestructura global de Geoswift con los controles especializados a nivel de artículo de SKUx directamente dentro de los sistemas de punto de venta (POS).

Aunque el uso de criptomonedas estables por parte de las empresas sigue acelerándose a nivel mundial, los gobiernos, las empresas, las redes de pago y las plataformas de comercio impulsadas por IA buscan cada vez más una infraestructura de pago programable que pueda conectar los activos digitales con el comercio del mundo real. La innovación va mucho más allá de la gestión de tesorería o de permitir a los consumidores gastar criptomonedas estables en tiendas minoristas. En cambio, desbloquea el verdadero “dinero programable” con controles integrados, reglas y una utilidad orientada a un propósito específico, lo que requiere tanto una liquidación programable como controles de gasto programables. Geoswift y SKUx se encuentran en una posición ideal para lograrlo al combinar la red global de pagos de Geoswift, sus capacidades de liquidación de criptomonedas estables, su apoyo a la liquidez y su infraestructura de cumplimiento normativo con la plataforma de ofertas con múltiples patentes de SKUx y su amplia red de socios a nivel de artículo.

Infraestructura global y mejora del cumplimiento normativo para los comerciantes. Diseñada para adaptarse a cualquier entorno minorista, la tecnología SKUPay® de SKUx ya está integrada en aproximadamente el 50% de los principales sistemas de punto de venta de supermercados y grandes superficies de Estados Unidos, lo que abre las puertas a una nueva e importante categoría de infraestructura de pagos para comerciantes. Si bien el lanzamiento inicial se centra en Estados Unidos, la alianza aprovecha la red global comprobada y la escala transfronteriza de Geoswift, tras sus recientes integraciones con Visa Direct y la red de pagos Circle. Con presencia en más de 140 países y más de 110 monedas de pago, la red de Geoswift permite una expansión internacional sin dificultades y un sólido cumplimiento normativo en las transacciones. A través de su infraestructura global de banca y pagos, Geoswift procesa transacciones transfronterizas para empresas, instituciones financieras, proveedores de educación, plataformas de comercio electrónico y comerciantes globales. Al combinar la precisión de los pagos a nivel de artículo con la transparencia de la liquidación global de criptomonedas estables, la red permite el uso de aplicaciones programables completamente nuevas en los sectores del comercio minorista, la salud, los beneficios gubernamentales y el comercio transfronterizo.

Más allá de estos casos prácticos en el ámbito comercial, la red también permitirá la implementación de programas de tesorería empresarial que aprovechen la infraestructura de las criptomonedas estables para mejorar la gestión de la liquidez, la eficiencia en la liquidación y la utilización del capital de trabajo.

Medidas de protección para el comercio agéntico. A medida que el panorama evoluciona hacia el comercio con agentes impulsado por IA (en el que agentes de IA autónomos ejecutan flujos de trabajo financieros), es fundamental contar con la capa de control segura del comerciante. Si bien las redes de pago globales están desarrollando activamente capas de autorización y liquidación, sigue existiendo una brecha crítica en la validación de exactamente "qué" están comprando los agentes automatizados. Esta alianza resuelve esa laguna, al proporcionar las medidas de seguridad específicas a nivel de artículo necesarias para aceptar compras automatizadas y programables de manera segura y transparente.

“Las criptomonedas estables han resuelto el problema de la liquidación programable. Ahora, SKUx y Geoswift están solucionando otro tema, el gasto programable”, señaló Raymond Qu, director ejecutivo del grupo y fundador de Geoswift. “Juntos, estamos creando la infraestructura que permite a los activos digitales, los agentes de IA, las empresas y los consumidores realizar transacciones de manera segura en la economía real a escala global”.

“Al vincular el motor global de liquidez y cumplimiento normativo de Geoswift directamente con la infraestructura de nuestra plataforma, estamos transformando la manera en que el mundo percibe los activos digitales en el punto de venta”, declaró Bobby Tinsley, director ejecutivo y cofundador de SKUx. “No se trata solo de facilitar los pagos, sino de aportar una inteligencia y una seguridad sin precedentes a nivel de artículo a la próxima generación del comercio global, incluido el mundo de los agentes autónomos de IA, que está emergiendo a toda velocidad”.

La visión a largo plazo de esta alianza es conseguir que el dinero digital pueda usarse con fines específicos y pueda programarse con reglas, controles de gasto, requisitos de cumplimiento e instrucciones de liquidación en redes comerciales globales.

Acerca de Geoswift

Geoswift es una innovadora empresa global de tecnología de pagos especializada en pagos transfronterizos en Asia-Pacífico. Desde su fundación en 2010, la marca Geoswift se ha convertido en sinónimo de innovación propia, profundo conocimiento de los marcos regulatorios internacionales y locales, sólidas alianzas bancarias y una destacada presencia global. Con licencia en Estados Unidos, Reino Unido y la RAE de Hong Kong, y con el respaldo de una extensa red de pagos que abarca Asia-Pacífico, Norteamérica, EMEA y Latinoamérica, Geoswift ofrece soluciones de pagos transfronterizos personalizadas e integrales para una amplia gama de sectores, como la educación, el comercio electrónico, los viajes y los servicios financieros.

Su amplia gama de productos incluye aceptación de pagos, pagos a empresas, cambio de divisas, cuentas empresariales multidivisa, soluciones de tarjetas y mucho más. Con sede en Vancouver, Canadá, Geoswift cuenta con oficinas regionales en Hong Kong, San Francisco, Londres y Singapur, y ofrece soluciones de pago fluidas y adaptadas a cada mercado a clientes de todo el mundo. Para obtener más información, visite geoswift.com.

Acerca de SKUx

SKUx ofrece una red orientada a fines específicos que combina la facilidad de entrega a través de billeteras móviles con controles detallados de las transacciones. Con su plataforma, las marcas pueden dejar de lado los sistemas de cupones tradicionales y sustituirlos por pagos digitales seguros que pueden restringirse por categoría de comerciante, ubicación y hasta el nivel de SKU. Esta precisión a nivel de artículo ayuda a eliminar los fraudes y el desperdicio, al tiempo que brinda a las marcas una visibilidad de 360 grados sobre cómo se utilizan los fondos en tiempo real. Para obtener más información, visite skux.io.

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