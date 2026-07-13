Record presenta «Record Amanah», su plataforma de inversión conforme con la sharía

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Record Asset Management GmbH (RAM), filial de Record plc (Record Financial Group), empresa que cotiza en la Bolsa de Londres, anuncia el lanzamiento de Record Amanah, su plataforma especializada en soluciones de inversión conformes con la sharía.

RAM es la división europea de gestión de activos de Record Financial Group, grupo de inversión especializado que cotiza en Londres y administra activos por valor de 115 000 millones de dólares estadounidenses para clientes institucionales de todo el mundo. Su cartera de clientes incluye fondos de pensiones, fundaciones, instituciones soberanas y otras gestoras de activos, con las que el Grupo ha establecido relaciones sólidas y duraderas gracias a su experiencia en soluciones personalizadas de inversión y gestión de riesgos. Con sede central en Londres, Record cuenta con oficinas en Hamburgo, Zúrich, Zug, Nueva York y Hong Kong.

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