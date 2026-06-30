MANE choisit Kinaxis pour renforcer ses capacités de planification mondiale

OTTAWA, Ontario--(BUSINESS WIRE)--Kinaxis® (TSX : KXS), un chef de file mondial de la planification et de l'orchestration complète de la chaîne d'approvisionnement, annonce aujourd'hui que MANE, l'une des cinq principales entreprises mondiales dans l'industrie des arômes et des parfums, a choisi Kinaxis pour moderniser ses capacités de planification alors qu'elle accélère sa croissance mondiale dans le cadre d'une initiative de transformation à l'échelle de toute l'entreprise.

Basée dans le sud de la France et comptant sur une importante présence mondiale couvrant plusieurs régions et clients sur les marchés internationaux, MANE est reconnue pour son innovation, son expertise technique et son engagement indéfectible en faveur du développement durable. La société investit dans des capacités de planification plus connectées pour soutenir une croissance continue et une complexité opérationnelle croissante.

À la suite d'un processus d'évaluation approfondi avec les principaux concurrents sur le marché, MANE a sélectionné la plateforme Kinaxis Maestro pour sa capacité éprouvée à prendre en charge des environnements de planification complexes et multirégionaux avec rapidité, transparence et confiance. Contrairement aux systèmes existants qui s'appuient sur des données statiques et des processus séquentiels, Maestro permet aux équipes de voir instantanément l'impact du changement, d'exécuter des scénarios en temps réel et de prendre des décisions plus rapides et plus éclairées.

« Kinaxis offre l’architecture moderne et la flexibilité que nous recherchions pour soutenir notre transformation rapide », déclare Scott Quinn, directeur du programme ERP, MANE. « Nous avions besoin d’une solution fondée sur l’IA qui puisse évoluer en phase avec notre présence mondiale, soutenir nos équipes dans toutes les régions et fournir une vision unique et fiable de la demande au fur et à mesure de notre croissance. »

Avec Maestro, MANE bénéficiera d’une planification de la demande pilotée par l’IA et fondée sur un modèle de données simultané permettant aux équipes d’évaluer instantanément les changements et d’aligner les décisions en matière de demande entre les fonctions, tout en fournissant la base nécessaire pour remplacer les processus de planification statiques et fragmentés par une approche plus agile et plus réactive. »

« L’expansion mondiale rapide de MANE apporte un nouveau niveau de complexité en termes de planification, depuis l’approvisionnement en matières premières naturelles et la gestion de réseaux d’approvisionnement de plus en plus interconnectés jusqu’à la satisfaction des besoins des clients sur divers marchés régionaux », déclare Mark Morgan, président des opérations commerciales mondiales, Kinaxis. « Gérer un tel niveau de complexité nécessite une approche fondamentalement différente de la planification, et MANE démontre ce type de leadership avant-gardiste en faisant appel à Kinaxis pour fournir les capacités d’orchestration nécessaires afin de soutenir leur prochaine phase de croissance. Avec Maestro comme fondation, MANE aura toutes les cartes en main pour anticiper le changement, aligner les décisions dans l'ensemble de l'entreprise et évoluer en toute confiance. Nous sommes ravis de les soutenir dans ce prochain chapitre. »

MANE adopte une approche progressive de sa transformation de la chaîne d'approvisionnement avec le déploiement initial axé sur la planification de la demande et l'expansion future de Maestro. Pour en savoir plus sur Kinaxis et sa plateforme d'orchestration de la chaîne d'approvisionnement leader de l'industrie, rendez-vous sur www.kinaxis.com.

À propos de Kinaxis

Kinaxis est un leader dans la planification et l’orchestration modernes de la chaîne d’approvisionnement, qui dynamise les chaînes d’approvisionnement mondiales complexes et soutient les personnes qui les gèrent. Notre puissante plateforme d’orchestration de la chaîne d’approvisionnement, Maestro, fondée sur l’IA, combine des technologies et des techniques exclusives qui offrent une transparence et une agilité totales sur l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement, de la planification stratégique pluriannuelle à la livraison sur le dernier kilomètre. Des marques mondiales renommées nous font confiance pour fournir l’agilité et la prévisibilité nécessaires pour faire face à la volatilité et aux perturbations d’aujourd’hui. Pour plus de nouvelles et d’informations, rendez-vous sur kinaxis.com ou suivez-nous sur LinkedIn.

Source : Kinaxis Inc.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.