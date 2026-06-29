Esri sponsorizza una mostra allo Smithsonian che comprende oggetti naturali e culturali provenienti da tutti i 50 Stati
Esri sponsorizza una mostra allo Smithsonian che comprende oggetti naturali e culturali provenienti da tutti i 50 Stati
From These Lands: la mostra evidenzia ciò che lega le persone, i luoghi e il mondo naturale attraverso esemplari fisici e mappe digitali
- Esri è lo sponsor principale di From These Lands, la mostra allestita allo Smithsonian, e ha realizzato le mappe alimentate da ArcGIS e un assistente digitale per estendere il coinvolgimento oltre il museo.
- La mostra comprende oltre 600 esemplari e artefatti culturali provenienti da tutti i 50 Stati, Washington, DC, e territori statunitensi, ottenuti dalla collezione di oltre 148 milioni di oggetti del Museo Nazionale di Storia Naturale Smithsonian.
- Progettata intorno a temi quali connessione, diversità e scoperta, la mostra esplora il modo in cui gli scenari naturali, gli ecosistemi e le tradizioni culturali si trasformano a vicenda nelle regioni e nel corso del tempo.
- Esperienze di mappature animate consentono ai visitatori di esplorare la topografia, i biomi, la geologia, i modelli di migrazione e i bacini idrografici, rivelando i rapporti esistenti in tutto il continente.
- ArcGIS StoryMaps trasforma la mostra fisica in una narrativa digitale accessibile, estendendone la portata a educatori, studenti e audience globali.
REDLANDS, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Esri, il leader globale nella location intelligence, sponsorizza From These Lands: Sharing Our Natural and Cultural Heritage (Da queste terre: condividere il nostro patrimonio naturale e culturale), una nuova mostra al Museo Nazionale di Storia Naturale Smithsonian che mostra oggetti provenienti da tutti i 50 Stati ed esplora le profonde connessioni tra persone, luoghi e il mondo naturale che unisce la nazione.
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