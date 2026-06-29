De Abu Dabi a Imola: la A2RL se expande internacionalmente con un histórico debut en carreras autónomas en el emblemático circuito italiano

IMOLA, Italia--(BUSINESS WIRE)--La Abu Dhabi Autonomous Racing League (A2RL, Liga Autónoma de Carreras de Abu Dabi) hará su debut internacional el 5 de septiembre de 2026 en Imola, Italia, llevando hasta cinco autos de carrera totalmente autónomos basados ​​en el Dallara Super Formula SF23 a uno de los circuitos de carreras más emblemáticos y exigentes del mundo.

Organizada por ASPIRE, la rama de grandes desafíos del Consejo de Investigación de Tecnología Avanzada de Abu Dabi, la A2RL ha evolucionado rápidamente de un audaz banco de pruebas público para la IA en condiciones extremas de carrera a una serie de carreras competitivas. La próxima carrera de Imola marca un paso importante en su expansión global, tras dos temporadas de gran éxito en el Circuito Yas Marina de Abu Dabi, y abre el primer capítulo internacional del campeonato antes de que regrese a la capital de los Emiratos Árabes Unidos para la final de la temporada 2026.

El vigente campeón de la A2RL, TUM (Alemania), competirá junto a Unimore Racing (Italia) y PoliMOVE (Italia) en Imola, tras haberse clasificado gracias a sus resultados durante la temporada 2025. Otros dos equipos, Kinetiz (EAU) y Constructor Racing (Alemania), participarán en las pruebas de clasificación previas al fin de semana de la carrera para conseguir las plazas restantes en la parrilla.

Su Excelencia Faisal Al Bannai, Secretario General del Consejo de Investigación de Tecnología Avanzada, declaró: “La A2RL nació en Abu Dabi con una convicción clara: el futuro de la movilidad debe probarse de forma abierta, rigurosa y al límite de sus posibilidades de rendimiento. El debut internacional en Imola demuestra cómo los EAU están transformando su ambicioso programa de investigación y desarrollo en plataformas tecnológicas de relevancia mundial que pueden acelerar el progreso en la movilidad autónoma“.

Stephane Timpano, CEO de ASPIRE, comentó: “Llevar la A2RL a Imola supone un hito importante en nuestra ambición de crear el primer campeonato internacional del mundo para autos de carrera totalmente autónomos. Pocos circuitos cuentan con la historia y el prestigio mundial de Imola, lo que lo convierte en un escenario excepcional para nuestra primera carrera internacional. Este es un paso crucial para el automovilismo autónomo, tanto como plataforma tecnológica como formato deportivo global emergente“.

Tras dos temporadas de gran éxito en Abu Dabi, la A2RL ha evolucionado desde una carrera autónoma de cuatro autos pionera a nivel mundial hasta convertirse en una gran final (Grand Final) de seis autos con emotivos duelos rueda a rueda a más de 250 km/h. La liga también se ha consolidado como una plataforma clave para la competición entre humanos e inteligencia artificial, reduciendo drásticamente la diferencia de rendimiento entre los sistemas autónomos y los pilotos profesionales, de 10 segundos en 2024 a tan solo 1,58 segundos en 2025. Junto con los avances en pista, la A2RL ha atraído a una creciente audiencia global y ha reforzado la posición de Abu Dabi como centro líder en movilidad autónoma e innovación en IA.

Imola: una verdadera prueba para las carreras autónomas

Sede de la European Le Mans Series, el circuito de Imola es conocido por sus desniveles, sus estrechos tramos con escasas zonas de escape y sus dificultades para el adelantamiento. Sus curvas técnicas y márgenes reducidos pondrán a prueba la capacidad de los sistemas autónomos para gestionar el agarre, el tráfico, el posicionamiento y los adelantamientos bajo presión constante. Para los equipos participantes, el evento representa un entorno competitivo muy exigente donde el rendimiento dependerá de la precisión del software, la integración de sensores, la estrategia de ingeniería y la toma de decisiones autónoma en tiempo real.

Alessandro Tucci, director ejecutivo de House of Grand Challenges en ASPIRE, dijo: “Imola es el banco de pruebas ideal para que los mejores equipos de A2RL demuestren sus capacidades de competición en un circuito extremadamente exigente. El circuito no admite medias tintas: recompensa la precisión, el control y la valentía, lo que lo convierte en el entorno ideal para que las carreras autónomas demuestren su potencial bajo verdadera presión. Cada auto lleva consigo el trabajo de ingenieros y programadores que impulsan la IA desde la simulación hasta la competición en sí”.

Del Sim Sprint al circuito

Antes de las pruebas en el circuito en agosto, los equipos se prepararán a través del ecosistema de carreras virtuales de la A2RL; la serie Sim Sprint se desarrollará del 19 de mayo al 17 de julio en réplicas digitales de alta fidelidad de Yas Marina, el A2RL Autodrome, Suzuka e Imola, antes de concluir en el Circuito Norte de Yas Marina, sede de la A2RL Grand Final. Durante la temporada anterior, la serie Sim Sprint proporcionó más de 5000 horas de pruebas y carreras de simulación colectivas para 11 equipos. La plataforma ofrece un entorno controlado para desarrollar y validar sus algoritmos antes de la competición autónoma en el mundo real. A lo largo de la serie, los equipos se enfrentarán a carreras con varios autos, adelantamientos, escenarios de respuesta a incidentes y casos extremos que son difíciles de replicar de forma segura en pista. Al proporcionar a los equipos más kilómetros de competición antes de Imola, la Sim Sprint ayuda a preparar los sistemas de IA para la velocidad, la presión y la imprevisibilidad de las carreras autónomas reales.

Involucramiento del ecosistema italiano del automovilismo y la ingeniería

Antes de la carrera, la A2RL involucró a las comunidades del automovilismo, la ingeniería y la academia de Italia a través del Motor Valley Fest y una serie de presentaciones en universidades. Como parte de esta iniciativa, los ejecutivos de la A2RL participaron en el programa en el Motor Valley Fest, el evento con sede en Módena que celebra la industria automotriz de Emilia-Romaña, donde se exhibió un auto de la A2RL Super Formula en el stand de Imola. Las presentaciones incluyeron la Universidad de Bolonia, la Universidad de Módena y Reggio Emilia, y el Politécnico de Milán, y los estudiantes pudieron ver tecnología de la A2RL, su papel como banco de pruebas de IA de alta velocidad y las futuras sendas para que equipos, ingenieros y programadores participen en la serie. Esta iniciativa refleja la misión más amplia de la A2RL de conectar la investigación de vanguardia en IA con la próxima generación de talento.

Tras Imola, la A2RL regresará al Circuito de Yas Marina, llevando de vuelta la serie a la capital de los Emiratos Árabes Unidos, donde las carreras autónomas de alto riesgo pasaron de ser un concepto a una competencia real. El evento de Abu Dabi pondrá fin a la temporada 2026, completando así el ciclo del campeonato desde su lugar de origen hasta su primera carrera internacional y de vuelta. Como sede de la A2RL desde su lanzamiento en 2024, el Circuito de Yas Marina sigue siendo el lugar de referencia para la continua evolución y crecimiento de la liga.

La serie 2026 es posible gracias al apoyo de SteerAI, junto con los socios líderes AD Ports y du Infra; los socios oficiales AWS, Abu Dhabi Mobility y Abu Dhabi Gaming; los patrocinadores oficiales HP y Castore; y los socios técnicos PACETEQ, Live in Five y Vislink.

*Fuente: AETOSWire