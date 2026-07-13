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Record lanceert Sharia-conform "Record Amanah" investeringsplatform

LONDEN--(BUSINESS WIRE)--Record Asset Management GmbH (RAM), een dochteronderneming van het in Londen beursgenoteerde bedrijf Record plc (Record Financial Group), kondigt met genoegen de lancering aan van Record Amanah, een platform specifiek voor Sharia-conforme investeringsoplossingen.

RAM is de Europese activabeheerstak van Record Financial Group, de in Londen beursgenoteerde groep die zich toelegt op gespecialiseerde investeringen en voor rekening van institutionele klanten over de hele wereld USD 115 miljard aan activa beheert. Het klantenbestand van Record omvat pensioenfondsen, stichtingen, soevereine instellingen en andere activabeheerders met wie de Group jarenlange relaties heeft opgebouwd aan de hand van op maat gemaakte oplossingen voor investeringen en risicobeheer. De hoofdzetel van Record is gevestigd in London, met kantoren in Hamburg, Zürich, Zug, New York en Hongkong.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Dr Jan Hendrik Witte
CEO
Record Financial Group
E-mail: reception@recordfg.com
Website: www.recordfg.com

Industry:

Record Financial Group

LSE:REC
Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Arabic

Contacts

Dr Jan Hendrik Witte
CEO
Record Financial Group
E-mail: reception@recordfg.com
Website: www.recordfg.com

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