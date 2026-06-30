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NHOA Energy se adjudica el contrato en Australia para la batería Culcairn de Neoen

Se trata de un contrato de importancia para la batería Culcairn que aprovecha el éxito del proyecto de la batería Blyth de Neoen, también a cargo de NHOA Energy en Australia y consolida la relación histórica entre ambas compañías

MILÁN--(BUSINESS WIRE)--NHOA Energy, proveedor mundial de sistemas de almacenamiento de energía a gran escala, ha recibido la autorización de Neoen, una de las empresas especializadas en energías renovables líderes a nivel mundial, para instalar la batería Culcairn de esta última. Será un proyecto de 215 MW/963 MWh que se instalará en Nueva Gales del Sur (NSW), Australia.

Este proyecto se ejecutará en el marco de un contrato de ingeniería, adquisiciones y construcción, en colaboración con una empresa conjunta entre Equans Solar & Storage y Bouygues Construction Australia, y representa un nuevo hito de gran relevancia en la larga colaboración entre Neoen y NHOA Energy en Australia.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

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Comunicaciones: Teresa Pogliani, +39 340 464 9719, media.relations@nhoa.energy

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