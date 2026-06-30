NHOA Energy se adjudica el contrato en Australia para la batería Culcairn de Neoen

MILÁN--(BUSINESS WIRE)--NHOA Energy, proveedor mundial de sistemas de almacenamiento de energía a gran escala, ha recibido la autorización de Neoen, una de las empresas especializadas en energías renovables líderes a nivel mundial, para instalar la batería Culcairn de esta última. Será un proyecto de 215 MW/963 MWh que se instalará en Nueva Gales del Sur (NSW), Australia.

Este proyecto se ejecutará en el marco de un contrato de ingeniería, adquisiciones y construcción, en colaboración con una empresa conjunta entre Equans Solar & Storage y Bouygues Construction Australia, y representa un nuevo hito de gran relevancia en la larga colaboración entre Neoen y NHOA Energy en Australia.

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