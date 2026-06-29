Die Premier Jumping League (PJL) und das McCarthy Jumping Team kündigen bedeutenden Kauf an

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Die Premier Jumping League (PJL) gab heute bekannt, dass der erfahrene Trader, Investor und Rennfahrer Jason McCarthy sowie die McCarthy Jumping League LLC das erste PJL-Team im Rahmen einer wegweisenden Übernahme zum Preis von 50 Millionen US-Dollar erworben haben und damit auf der zunehmenden Dynamik der hochgelobten professionellen Springreitliga aufbauen.

Diese einen Meilenstein markierende Investition ist eine beispiellose Bewertung eines Teams in einem neu gegründeten Sportwettbewerb und unterstreicht das Vertrauen, das erfahrene Investoren in die PJL setzen.

Der Start der ersten PJL-Saison ist für April 2027 angesetzt.

McCarthy bringt umfassende Erfahrung als Investor und Trader in die Liga ein und hatte im Laufe seiner Karriere Führungspositionen in zahlreichen Unternehmen des Finanzsektors inne. McCarthy ist Absolvent des MIT und Gründer sowie Managing Principal einer proprietären Handelsgesellschaft, die in verschiedenen nationalen und internationalen Märkten tätig ist. Er, seine Frau Newsha und ihre Tochter Natalia teilen eine große Leidenschaft für Pferde und sind im Besitz von Gestüten in Watermill, New York, und Wellington, Florida. Natalia ist eine Nachwuchs-Turnierreiterin, die davon träumt, eines Tages auf höchstem Niveau im Springreiten anzutreten.

Die Übernahme des McCarthy Jumping Teams ist Ausdruck des Vertrauens in die Preisgeldzusage von McCourt Global in Höhe von 300 Millionen US-Dollar sowie in die langfristige Vision, das Geschäftsmodell und die finanzielle Tragfähigkeit der PJL. Durch einen konsequenten Fokus auf die Erschließung des kommerziellen Potenzials des Springreitens etabliert sich die PJL als investitionswürdiges Sportobjekt, das einen klaren Weg zu einer langfristigen Wertsteigerung bietet.

McCarthy kommentierte die Investition mit den Worten: „Wie auch bei Frank McCourt begann die Reise unserer Familie in diesen Sport mit meiner Frau Newsha, deren große Liebe zu Pferden uns erstmals Zugang zur Welt des Pferdesports verschaffte. Durch ihre Leidenschaft wurden wir zu Fans des Springreitens und haben eine tiefe Wertschätzung für die außergewöhnliche Partnerschaft zwischen Pferd und Reiter entwickelt.

Wir glauben fest an die Vision der PJL – einer Liga, die sich zu höchsten ethischen Standards verpflichtet hat, auf Leistungskriterien basiert und Spitzenwettkämpfe ausrichtet, untermauert durch ein nachhaltiges Geschäftsmodell, das die besten Reiter der Welt anzieht und den Fans Erlebnisse bietet, die den größten internationalen Sportwettkämpfen in nichts nachstehen.

Wir sehen ein enormes Potenzial für den Sport, sein weltweites Publikum zu vergrößern und dabei den Werten treu zu bleiben, aufgrund derer er so besonders ist. Wir sind davon überzeugt, dass die PJL dazu beitragen wird, dieses Potenzial auszuschöpfen und ein substanzielles Wachstum für den Sport, den wir so lieben gelernt haben, zu erzielen.“

Frank McCourt, Executive Chairman von McCourt Global, fügte hinzu: „Diese Investition ist eine eindrucksvolle Anerkennung der Vision der PJL und des Zukunftspotenzials des Springreitens. Unser Ziel war es von Anfang an, neues Kapital zu beschaffen und neue Wachstumschancen für diesen Sport zu erschließen. Jason und seine Familie stehen für die Werte und das Ethos, die wir in der Liga vertreten, und wir freuen uns sehr, das McCarthy Jumping Team als erste Eigentümergruppe der PJL willkommen zu heißen.“

Über die Premier Jumping League (PJL)

Die PJL ist ein wegweisender globaler 16-Teams-Wettbewerb, der eine neue Ära im Springreiten einläutet.

Unterstützt von McCourt Global und dessen Executive Chairman Frank McCourt und geprägt von führenden Persönlichkeiten aus dem Pferdesport, dem internationalen Wettkampfsport und der Unterhaltungsbranche bringt die PJL die weltbesten Reiter und Pferde zusammen, um an vierzehn ikonischen Veranstaltungsorten in Nordamerika, Europa und dem Nahen Osten um das höchste Preisgeld in der Geschichte dieser Disziplin gegeneinander anzutreten (garantiertes Preisgeld in Höhe von 300 Millionen US-Dollar in den ersten drei Jahren).

Die PJL soll den Sport für ein neues Publikum öffnen und gleichzeitig sein Erbe würdigen. Sie verbindet außergewöhnliche sportliche Leistungen mit erstklassiger Unterhaltung, gestärkt durch die Partnerschaft der Liga mit Box to Box Films (der Produktionsfirma hinter dem F1-Format „Drive to Survive“) und unterstützt durch ein frei empfangbares Übertragungsmodell.

Hochmoderne Technologie, radikale Transparenz und innovative Teamformate sorgen für mehr Dramatik, Intensität und Rivalität, die den Spitzensport ausmachen – wodurch das volle Potenzial des Springreitens erschlossen wird, wie es der heutige globale Sport- und Unterhaltungsmarkt verlangt, ohne dass dabei seine Grundwerte aufgegeben werden.

Die PJL zeichnet sich durch ihr Engagement für die höchsten Standards in Bezug auf das Wohlergehen von Pferd und Reiter aus.

Die PJL arbeitet weiterhin eng mit der FEI zusammen, während die Liga den Prozess der Serienzulassung durchläuft. Eine Entscheidung wird in Kürze erwartet.

Über das McCarthy Jumping Team

Das McCarthy Jumping Team befindet sich im Privatbesitz des McCarthy Family Office, das die Interessen der Familie McCarthy vertritt.

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