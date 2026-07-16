Fourthline et Veridas unissent leurs forces pour lutter contre la fraude à l'identité avec une plateforme d'identité mondiale

AMSTERDAM, Pays-Bas et PAMPELUNE, Espagne--(BUSINESS WIRE)--Fourthline, leader européen de la vérification d’identité et de la conformité, a signé un accord en vue de fusionner avec Veridas, un fournisseur international reconnu dans le domaine de l’identité numérique, afin de proposer la plateforme de confiance la plus complète et la plus avancée en Europe et dans les Amériques.

Cette alliance associe la gestion de la conformité KYC/AML de niveau institutionnel de Fourthline, déployée en Europe du Nord et en Europe centrale, avec la suite propriétaire de solutions d’identité et de lutte contre la fraude de Veridas, et sa position sur les marchés d’Europe du Sud, des États-Unis et d’Amérique latine. Fonctionnant sous une architecture d’IA unique et intégrée, l’entité issue de cette fusion sécurisera l’ensemble du cycle de vie client pour les banques mondiales de premier rang, les fintechs, les opérateurs de télécommunications et les acteurs numérique de rupture sur les deux continents. Fourthline et Veridas se rapprochent alors qu’elles sont en position de force : les deux entreprises sont rentables, positives en termes d’EBITDA et à leur meilleur niveau historique. Ensemble, elles prévoient de réaliser 115 millions de vérifications cette année, dans plus de 50 pays à travers le monde

Croissance et conformité sans frontières

En combinant la technologie d’IA souveraine éprouvée et la plateforme de conformité modulaire de Fourthline avec l’expertise de Veridas sur les marchés locaux, son portefeuille propriétaire de solutions anti-fraude et biométriques, ainsi que ses relations bien établies au sein de l’écosystème financier en Europe, en Amérique latine et aux États-Unis, les deux entreprises offriront aux institutions réglementées un partenaire unique et de confiance pour la conformité de bout en bout en matière de KYC, de lutte contre le blanchiment d’argent et d’identité, ainsi que les infrastructures nécessaires pour se développer en toute confiance.

Ensemble, Fourthline et Veridas fourniront aux institutions financières et aux clients réglementés d’Europe, des États-Unis et d’Amérique latine :

Une Conformité Identitaire à Spectre Complet : une plateforme unique et intégrée couvrant la vérification d’identité (ID&V), le filtrage et la surveillance anti-blanchiment (AML), la signature électronique qualifiée (QES), la vérification des comptes bancaires (BAV) et l’authentification biométrique, déployable de manière indépendante ou sous forme de solution complète de bout en bout grâce à une architecture modulaire axée sur les API.

une plateforme unique et intégrée couvrant la vérification d’identité (ID&V), le filtrage et la surveillance anti-blanchiment (AML), la signature électronique qualifiée (QES), la vérification des comptes bancaires (BAV) et l’authentification biométrique, déployable de manière indépendante ou sous forme de solution complète de bout en bout grâce à une architecture modulaire axée sur les API. Une Expertise Régionale, Des Normes Mondiales : la connaissance approfondie par Veridas des documents d’identité, des cadres réglementaires et des spécificités de l’onboarding, soutenue par l’infrastructure de conformité de niveau bancaire de Fourthline et son moteur de décision basé sur l’IA souveraine.

la connaissance approfondie par Veridas des documents d’identité, des cadres réglementaires et des spécificités de l’onboarding, soutenue par l’infrastructure de conformité de niveau bancaire de Fourthline et son moteur de décision basé sur l’IA souveraine. Une Infrastructure Evolutive pour les Marchés à Forte Croissance : L’infrastructure centrale de Fourthline et le portail en libre-service Fourthline Hub offrent aux partenaires un accès direct aux analyses, aux rapports et aux paramètres de configuration déployés au sein de l’un des écosystèmes bancaires numériques les plus dynamiques au monde, complétés par les capacités éprouvées de Veridas à prendre en charge des cas d’usage en production à grande échelle avec une efficacité opérationnelle exceptionnelle.

L’infrastructure centrale de Fourthline et le portail en libre-service Fourthline Hub offrent aux partenaires un accès direct aux analyses, aux rapports et aux paramètres de configuration déployés au sein de l’un des écosystèmes bancaires numériques les plus dynamiques au monde, complétés par les capacités éprouvées de Veridas à prendre en charge des cas d’usage en production à grande échelle avec une efficacité opérationnelle exceptionnelle. Une Conformité à l’Epreuve du Temps : Grâce à la convergence des normes mondiales en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) et de connaissance du client (KYC), la société issue de la fusion sera en mesure de fournir des résultats de conformité cohérents, vérifiables et conformes aux exigences des régulateurs, quelle que soit la juridiction.

Grâce à la convergence des normes mondiales en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) et de connaissance du client (KYC), la société issue de la fusion sera en mesure de fournir des résultats de conformité cohérents, vérifiables et conformes aux exigences des régulateurs, quelle que soit la juridiction. Une Croissance en toute Confiance pour les Entreprises Réglementées : Les banques de premier rang, les néobanques, les néocourtiers, les assureurs, les gouvernements, les opérateurs de télécommunications et les entreprises mondiales en Europe et en Amérique bénéficieront d’un partenaire qui prend en charge l’ensemble des aspects liés à la conformité – leur permettant ainsi de se concentrer pleinement sur le développement de leur activité.

Les banques de premier rang, les néobanques, les néocourtiers, les assureurs, les gouvernements, les opérateurs de télécommunications et les entreprises mondiales en Europe et en Amérique bénéficieront d’un partenaire qui prend en charge l’ensemble des aspects liés à la conformité – leur permettant ainsi de se concentrer pleinement sur le développement de leur activité. Des facteurs macroéconomiques favorables : une demande accrue de solutions d’identité, stimulée par la multiplication des deepfakes et des fraudes basées sur l’IA, ainsi que par le renforcement des réglementations, telles que l’AMLR, MiCA en Europe et la vérification de l’âge sur les réseaux sociaux.

Paul Stoddart, PDG de Fourthline : « Fourthline a été créée pour résoudre l'un des problèmes les plus persistants du secteur des services financiers : rendre la vérification d'identité et la conformité rapides, fiables et évolutives, sans faire de compromis. Nous y sommes parvenus pour certaines des institutions réglementées les plus importantes et les plus exigeantes en Europe. L’opportunité d’étendre cette mission en Europe et plus loin encore, en Amérique latine, l'un des marchés financiers les plus dynamiques et connaissant la numérisation la plus rapide au monde, est une étape que nous préparons depuis longtemps. Veridas a accompli un travail exceptionnel en mettant en place une infrastructure qui répond véritablement à la complexité et à la diversité de ses clients. Ensemble, nous plaçons la barre plus haut en matière de vérification d’identité conforme et évolutive à l’échelle mondiale. »

Eduardo Azanza, PDG et cofondateur de Veridas : « Veridas a été créée avec pour mission d’apporter à Internet la couche de confiance qui lui faisait défaut : un moyen pour les particuliers et les organisations d’opérer en toute sécurité grâce à des identités réelles. Dans un monde de fraude alimentée par l’IA, où il devient de plus en plus difficile de distinguer une identité réelle d’une identité falsifiée, et où la complexité réglementaire et les opportunités de marché s’accélèrent, notre mission est plus nécessaire que jamais. En combinant notre expérience de dix ans au service d’entreprises de premier plan à l’échelle mondiale avec nos technologies propriétaires d’identité et de biométrie, nos capacités avancées de lutte contre la fraude et nos solutions d’identité réutilisables, avec l’orchestration étendue de la conformité de Fourthline et son expérience éprouvée auprès des néobanques, des fintechs et des institutions financières réglementées à travers l’Europe, nous pouvons désormais concrétiser cette vision. »

Cette fusion permettra d’accélérer la mise en œuvre d’une feuille de route stratégique commune visant à mettre en place une infrastructure d’identité et de confiance de nouvelle génération pour les secteurs fortement réglementés. La société issue de la fusion s’attachera à aider ses clients à lutter contre la criminalité financière, à simplifier la conformité, à améliorer les taux de conversion, à authentifier les utilisateurs en continu et préparer à la transition vers une identité numérique réutilisable sur l’ensemble des marchés.

A l’issue de la fusion, les actionnaires de Veridas (dont BBVA) resteront actionnaires de l’entité combinée. L’opération sera en partie financée par Finch Capital, investisseur historique de Fourthline, ainsi que par de nouveaux investisseurs, incluant Rabo Investments. Elle devrait être finalisée au cours du second semestre 2026, sous réserve des conditions de clôture habituelles, notamment l’obtention des autorisations réglementaires applicables.

L’intégration des technologies de Fourthline et de Veridas se fera par étapes, avec un engagement total envers la performance et la qualité du service, ainsi qu’un support client local sur tous les marchés. Les deux sociétés continueront à servir leurs clients existants grâce à une plateforme plus solide et plus performante, tout en assurant une pleine continuité de service.

La transaction est soumise aux conditions de clôture habituelles, y compris les autorisations réglementaires applicables, et devrait être finalisée au cours du second semestre 2026.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont identifiées par des mots tels que « sera », « attendu», « en passe de » et d’autres expressions similaires. Du fait de leur nature, ces déclarations comportent des risques et des incertitudes, notamment en ce qui concerne le calendrier et l’issue des autorisations réglementaires, l’avancement de l’intégration, la dynamique concurrentielle et d’autres facteurs. Les résultats effectifs sont susceptibles de différer sensiblement. Fourthline et Veridas ne s’engagent pas à mettre à jour les déclarations prospectives, sauf si la loi applicable l’exige.

À propos de Fourthline :

Fourthline est le premier fournisseur européen de solutions de vérification d’identité, proposant des solutions de conformité basées sur une technologie d’intelligence artificielle. L’entreprise a été fondée à Amsterdam en 2017 et sa forte position sur le marché se reflète dans son portefeuille de clients, parmi lesquels figurent Revolut, N26, Trade Republic, Qonto, Scalable Capital, Scalapay, Raisin, Rabobank et Bitpanda. Grâce à une intégration via une seule API, Fourthline permet aux institutions financières de respecter des normes de conformité cohérentes tout en soutenant une expansion mondiale ambitieuse. www.fourthline.com

À propos de Veridas :

Veridas est une entreprise technologique fondée en 2017 sous la forme d'une coentreprise avec BBVA. Depuis lors, elle s'est imposée comme un acteur mondial de premier plan dans le secteur de l'identité, au service de plus de 350 clients répartis dans 25 pays, dans des secteurs tels que la banque, l'assurance, les télécommunications et l'administration publique, en Europe, en Amérique latine et aux États-Unis. La mission de Veridas est de fournir des identités numériques de confiance à toute entreprise, grâce à ses solutions propriétaires de pointe en matière de vérification d'identité, de biométrie et de lutte contre la fraude.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.