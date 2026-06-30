A Premier Jumping League (PJL) és a McCarthy Jumping Team mérföldkőnek számító beszerzést jelent be

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--A Premier Jumping League (PJL) a mai napon bejelentette, hogy a tapasztalt kereskedő, befektető és autóversenyző, Jason McCarthy és a McCarthy Jumping League LLC egy mérföldkőnek számító 50 millió dolláros akvizíció keretében felvásárolta az első PJL csapatot, és ezzel tovább épít a hatalmas elismerésnek örvendő profi díjugrató liga növekvő lendületére.

A mérföldkőnek számító befektetés példátlan értékelést jelent egy újonnan alapított sportversenyben szereplő csapat számára, és egyben kiemeli a kifinomult befektetők PJL-be vetett bizalmát.

Az első PJL szezon várhatóan 2027 áprilisában veszi majd kezdetét.

McCarthy széleskörű befektetési és kereskedési tapasztalattal rendelkezik a Ligában, mivel pályafutása során több vezető pozíciót töltött be a pénzügyi szektorban. Az MIT diplomájával McCarthy egy saját tulajdonban lévő, számos hazai és nemzetközi piacon tevékenykedő kereskedési cég alapítója és ügyvezető igazgatója. Feleségével, Newshával és lányukkal, Nataliaval mély szenvedélyt táplálnak a lovak iránt, és Watermillben (New York), illetve Wellingtonban (Florida) is rendelkeznek lófarmokkal. Natalia junior versenyző, és az az álma, hogy egy napon a legmagasabb szintű ugróversenyen versenyezzen.

A McCarthy Jumping Team felvásárlása bizalmat tükröz a McCourt Global 300 millió dolláros pénzdíj-vállalása, valamint a PJL hosszú távú jövőképe, üzleti modellje és pénzügyi életképessége iránt. A díjugratásban rejlő kereskedelmi lehetőségek bővítésére irányuló következetes összpontosítás révén a PJL befektetésre alkalmas sportvállalkozássá válik, amely egyértelmű utat mutat a hosszú távú eszközértékeléshez.

A befektetést kommentálva McCarthy elmondta: „Frank McCourthoz hasonlóan a mi családunk története is ebbe a sportágba a feleségemmel, Newshával kezdődött, akinek a lovak iránti élethosszig tartó szeretete vezetett be minket a lovak világába. Az ő szenvedélyének köszönhetően váltunk a díjugratás rajongóivá, és mély megbecsülést alakítottunk ki a ló és lovasa közötti rendkívüli partneri viszony iránt.”

Erős a PJL víziójába vetett hitünk – egy olyan ligába, amely egy fenntartható kereskedelmi modellre építve a legmagasabb etikai normák, a teljesítményelvűség és az elit versenyek iránt kötelezte el magát, a világ legjobb versenyzőit vonzza, és a legnagyobb globális sportversenyekhez hasonló szurkolói élményt nyújt.

Hatalmas potenciált látunk abban, hogy a sportág növelje globális közönségét, miközben hű marad azokhoz az értékekhez, amelyek oly különlegessé teszik azt. Meggyőződésünk, hogy a PJL segít majd kiaknázni ezt a potenciált, és érdemi növekedést hoz a sportágnak, amelyet annyira megszerettünk.”

A McCourt Global ügyvezető elnöke, Frank McCourt hozzátette: „Ez a beruházás jelentős mértékben erősíti a PJL jövőképét és az ugrósport jövőbeli potenciálját. A kezdetektől fogva azzal az ambícióval rendelkeztünk, hogy új tőkét és új növekedési lehetőségeket vonzzunk a sportágba. Jason és családja megtestesíti azokat az értékeket és szellemiséget, amelyeket a Ligán belül fenntartani kívánunk, és nagy örömmel üdvözöljük a McCarthy Jumping Team csapatot a PJL első tulajdonoscsoportjaként.”

A Premier Jumping League (PJL) díjugrató ligáról

A PJL egy úttörő, 16 csapatból álló globális verseny, amely új korszakot nyit a díjugratásban.

A McCourt Global és ügyvezető elnöke, Frank McCourt támogatásával, valamint a lovassport, a nemzetközi versenyek és a szórakoztatóipar vezetőinek bevonásával a PJL összehozza a világ legjobb lovasait és lovait, hogy tizennégy ikonikus helyszínen a sportág történetének legnagyobb nyereményalapjáért (300 millió dollár garantált pénzdíj az első három évben) versenyezzenek Észak-Amerikában, Európában és a Közel-Keleten.

A PJL, amelynek célja, hogy a sportágat új közönségek előtt is megnyissa, miközben tiszteletben tartja annak örökségét, prémium szórakoztatással ötvözi a rendkívüli sportteljesítményt, amit a liga és a Box to Box Films (az F1 „Drive to Survive” című filmjének produkciós vállalata) közötti partnerség, valamint az ingyenesen megtekinthető műsorszórási modell is támogat.

Az élvonalbeli technológia, a radikális átláthatóság és az innovatív csapatformációk kiemelik az elit sportot meghatározó drámaiságot, intenzitást és rivalizálást – felszabadítva az ugrásban rejlő teljes potenciált, amelyet a mai globális sport- és szórakoztató piac megkövetel, anélkül, hogy feláldoznák annak alapvető értékeit.

A PJL a ló és a lovas jólétének legmagasabb színvonala iránti elkötelezettségével tűnik ki.

A PJL folytatja szoros együttműködését az FEI-vel, miközben a Liga sorozat jóváhagyási folyamatban vesz részt. Hamarosan várható a döntés.

A McCarthy Jumping Team-ről

A McCarthy Jumping Team a McCarthy Family Office magántulajdonát képezi, amely a McCarthy család érdekeit szolgálja.

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