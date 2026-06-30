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A Premier Jumping League (PJL) e a McCarthy Jumping Team anunciam aquisição histórica

Com a aquisição de uma equipe por US$ 50 milhões, a McCarthy Jumping Team se torna o primeiro grupo proprietário da PJL

A aquisição demonstra a forte confiança dos investidores no futuro do salto a cavalo profissional, já que a tão esperada temporada inaugural de 2027 contará com 16 equipes competindo em 14 eventos internacionais

original The Premier Jumping League (PJL), photographed by Daniel Benson.

The Premier Jumping League (PJL), photographed by Daniel Benson.

NOVA YORK--(BUSINESS WIRE)--A Premier Jumping League (PJL) anunciou hoje que o experiente corretor, investidor e piloto de corridas Jason McCarthy e a McCarthy Jumping League LLC adquiriram a primeira equipe da PJL em uma aquisição histórica de US$ 50 milhões, aproveitando o impulso crescente da aclamada liga profissional de salto a cavalo.

Esse investimento marcante representa uma avaliação sem precedentes para uma equipe em uma competição esportiva recém-criada e ressalta a confiança que investidores experientes estão depositando na PJL.

A temporada inaugural da PJL está programada para começar em abril de 2027.

Ele traz para a liga uma vasta experiência em investimentos e negociações, tendo ocupado cargos de liderança em todo o setor financeiro ao longo de sua carreira. Formado pelo MIT, ele é fundador e diretor executivo de uma empresa de negociação proprietária que atua em uma ampla gama de mercados nacionais e internacionais. Ele, sua esposa, Newsha, e sua filha, Natalia, compartilham uma profunda paixão por cavalos e são proprietários de haras em Watermill, Nova York, e em Wellington, na Flórida. Natalia é uma cavaleira júnior competitiva que aspira competir no mais alto nível do salto a cavalo.

A aquisição da McCarthy Jumping Team reflete a confiança da McCourt Global em seu compromisso de oferecer US$ 300 milhões em prêmios, bem como em sua visão de longo prazo, em seu modelo de negócios e em sua viabilidade financeira. Com um foco disciplinado na expansão do potencial comercial do salto a cavalo, a PJL está se consolidando como um ativo esportivo atraente para investimentos, com um caminho claro para a valorização do ativo a longo prazo.

Sobre o investimento, McCarthy comentou: “Assim como Frank McCourt, nossa jornada neste esporte começou com minha esposa, Newsha, cujo amor de toda a vida por cavalos nos apresentou ao mundo equestre. Por meio da paixão dela, nos tornamos fãs do salto a cavalo e desenvolvemos uma profunda admiração pela extraordinária parceria entre cavalo e cavaleiro”.

Acreditamos firmemente na visão da PJL: uma liga comprometida com os mais altos padrões éticos, a meritocracia e a competição de alto nível, sustentada por um modelo comercial sustentável que atrai os melhores cavaleiros do mundo e proporciona aos fãs experiências à altura das maiores competições esportivas globais.

Vemos um enorme potencial para que o esporte amplie seu público global, mantendo-se fiel aos valores que o tornam tão especial. Estamos confiantes de que a PJL ajudará a concretizar esse potencial e impulsionará um crescimento significativo para o esporte que aprendemos a amar.”

O presidente-executivo da McCourt Global, Frank McCourt, acrescentou: “Este investimento representa um forte endosso à visão da PJL e ao potencial futuro do hipismo de saltos. Desde o início, nossa ambição tem sido atrair novos investimentos e novas oportunidades de crescimento para o esporte. Jason e sua família personificam os valores e os princípios que buscamos promover na Liga, e temos grande satisfação em dar as boas-vindas à McCarthy Jumping Team como o primeiro grupo proprietário da PJL.”

Sobre a Premier Jumping League (PJL)

A PJL é uma competição global inovadora, composta por 16 equipes, que marca o início de uma nova era para o hipismo de saltos.

Com o respaldo da McCourt Global e de seu presidente executivo, Frank McCourt, e idealizada por líderes dos setores de hipismo, competições internacionais e entretenimento, a PJL reunirá os melhores cavaleiros e cavalos do mundo para disputar a maior premiação da história da modalidade: US$ 300 milhões garantidos ao longo dos três primeiros anos. As competições serão realizadas em quatorze locais icônicos na América do Norte, Europa e Oriente Médio.

Concebida para atrair novos públicos ao esporte, sem renunciar a sua tradição, a PJL alia desempenho atlético excepcional a entretenimento de alto nível. Para isso, conta com a parceria da produtora Box to Box Films (responsável pela série Drive to Survive, da Fórmula 1) e um modelo de transmissão de acesso gratuito.

Tecnologia de ponta, transparência radical e formatos de equipe inovadores intensificam o drama, a intensidade e a rivalidade característicos do esporte de elite, liberando todo o potencial do hipismo de saltos, em sintonia com as demandas do mercado global de esportes e entretenimento, sem comprometer seus valores fundamentais.

A PJL se destaca por seu compromisso com os mais elevados padrões de bem-estar dos cavalos e dos cavaleiros.

A liga mantém uma colaboração estreita com a FEI enquanto avança no processo de aprovação da série de competições. Uma decisão é esperada em breve.

Sobre a McCarthy Jumping Team

A McCarthy Jumping Team é de propriedade do McCarthy Family Office, que atende aos interesses da família McCarthy.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Contacts

Kelly Hogarth | pressoffice@pjl.com | [+44 777 269 7805]
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