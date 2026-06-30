A Premier Jumping League (PJL) e a McCarthy Jumping Team anunciam aquisição histórica

NOVA YORK--(BUSINESS WIRE)--A Premier Jumping League (PJL) anunciou hoje que o experiente corretor, investidor e piloto de corridas Jason McCarthy e a McCarthy Jumping League LLC adquiriram a primeira equipe da PJL em uma aquisição histórica de US$ 50 milhões, aproveitando o impulso crescente da aclamada liga profissional de salto a cavalo.

Esse investimento marcante representa uma avaliação sem precedentes para uma equipe em uma competição esportiva recém-criada e ressalta a confiança que investidores experientes estão depositando na PJL.

A temporada inaugural da PJL está programada para começar em abril de 2027.

Ele traz para a liga uma vasta experiência em investimentos e negociações, tendo ocupado cargos de liderança em todo o setor financeiro ao longo de sua carreira. Formado pelo MIT, ele é fundador e diretor executivo de uma empresa de negociação proprietária que atua em uma ampla gama de mercados nacionais e internacionais. Ele, sua esposa, Newsha, e sua filha, Natalia, compartilham uma profunda paixão por cavalos e são proprietários de haras em Watermill, Nova York, e em Wellington, na Flórida. Natalia é uma cavaleira júnior competitiva que aspira competir no mais alto nível do salto a cavalo.

A aquisição da McCarthy Jumping Team reflete a confiança da McCourt Global em seu compromisso de oferecer US$ 300 milhões em prêmios, bem como em sua visão de longo prazo, em seu modelo de negócios e em sua viabilidade financeira. Com um foco disciplinado na expansão do potencial comercial do salto a cavalo, a PJL está se consolidando como um ativo esportivo atraente para investimentos, com um caminho claro para a valorização do ativo a longo prazo.

Sobre o investimento, McCarthy comentou: “Assim como Frank McCourt, nossa jornada neste esporte começou com minha esposa, Newsha, cujo amor de toda a vida por cavalos nos apresentou ao mundo equestre. Por meio da paixão dela, nos tornamos fãs do salto a cavalo e desenvolvemos uma profunda admiração pela extraordinária parceria entre cavalo e cavaleiro”.

Acreditamos firmemente na visão da PJL: uma liga comprometida com os mais altos padrões éticos, a meritocracia e a competição de alto nível, sustentada por um modelo comercial sustentável que atrai os melhores cavaleiros do mundo e proporciona aos fãs experiências à altura das maiores competições esportivas globais.

Vemos um enorme potencial para que o esporte amplie seu público global, mantendo-se fiel aos valores que o tornam tão especial. Estamos confiantes de que a PJL ajudará a concretizar esse potencial e impulsionará um crescimento significativo para o esporte que aprendemos a amar.”

O presidente-executivo da McCourt Global, Frank McCourt, acrescentou: “Este investimento representa um forte endosso à visão da PJL e ao potencial futuro do hipismo de saltos. Desde o início, nossa ambição tem sido atrair novos investimentos e novas oportunidades de crescimento para o esporte. Jason e sua família personificam os valores e os princípios que buscamos promover na Liga, e temos grande satisfação em dar as boas-vindas à McCarthy Jumping Team como o primeiro grupo proprietário da PJL.”

Sobre a Premier Jumping League (PJL)

A PJL é uma competição global inovadora, composta por 16 equipes, que marca o início de uma nova era para o hipismo de saltos.

Com o respaldo da McCourt Global e de seu presidente executivo, Frank McCourt, e idealizada por líderes dos setores de hipismo, competições internacionais e entretenimento, a PJL reunirá os melhores cavaleiros e cavalos do mundo para disputar a maior premiação da história da modalidade: US$ 300 milhões garantidos ao longo dos três primeiros anos. As competições serão realizadas em quatorze locais icônicos na América do Norte, Europa e Oriente Médio.

Concebida para atrair novos públicos ao esporte, sem renunciar a sua tradição, a PJL alia desempenho atlético excepcional a entretenimento de alto nível. Para isso, conta com a parceria da produtora Box to Box Films (responsável pela série Drive to Survive, da Fórmula 1) e um modelo de transmissão de acesso gratuito.

Tecnologia de ponta, transparência radical e formatos de equipe inovadores intensificam o drama, a intensidade e a rivalidade característicos do esporte de elite, liberando todo o potencial do hipismo de saltos, em sintonia com as demandas do mercado global de esportes e entretenimento, sem comprometer seus valores fundamentais.

A PJL se destaca por seu compromisso com os mais elevados padrões de bem-estar dos cavalos e dos cavaleiros.

A liga mantém uma colaboração estreita com a FEI enquanto avança no processo de aprovação da série de competições. Uma decisão é esperada em breve.

Sobre a McCarthy Jumping Team

A McCarthy Jumping Team é de propriedade do McCarthy Family Office, que atende aos interesses da família McCarthy.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.