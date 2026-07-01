Nebex haalt $30 miljoen op in een startkapitaalronde geleid door GV om marktinfrastructuur voor de wereldwijde ruimtevaarteconomie uit te bouwen

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Nebex, het marktinfrastructuurplatform voor de wereldwijde ruimtevaarteconomie, kondigde een startkapitaalinvestering van $30 miljoen aan, geleid door GV (Google Ventures), met deelname van andere venture fondsen van topniveau. Het bedrijf maakte ook een bankrelatie met J.P. Morgan bekend. De financieringsronde en de nieuwe bankrelatie zullen Nebex helpen om zijn platform op schaal te brengen en soevereine ruimtevaartprogramma's te verbinden met oprichters en bedrijven die nieuwe technologieën ten dienste van de ruimtevaartindustrie tot stand brengen.

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