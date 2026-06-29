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Geoswift e SKUx annunciano una collaborazione strategica per sviluppare la prima rete commerciale di stablecoin programmabile nel suo genere

Connettere asset digitali, finanza tradizionale, tesoreria aziendale e commercio agentico attraverso un'infrastruttura globale di moneta programmabile

VANCOUVER, British Columbia e ST. PETERSBURG, Fla.--(BUSINESS WIRE)--Geoswift e SKUx hanno annunciato una collaborazione innovativa per sviluppare una rete commerciale di stablecoin programmabile. Questa collaborazione strategica collega asset digitali, finanza tradizionale e commercio del mondo reale su scala globale, rappresentando un'opportunità "unica nel suo genere", grazie alla combinazione dell'infrastruttura globale di Geoswift e con i controlli specializzati a livello di singolo articolo di SKUx, integrati direttamente nei sistemi dei punti vendita (POS).

Mentre l'utilizzo della stablecoin aziendale continua ad accelerare a livello globale, governi, aziende, reti di pagamento e piattaforme commerciali guidate dall'intelligenza artificiale, cercano sempre più spesso infrastrutture di pagamento programmabili che possono collegare gli asset digitali con il commercio del mondo reale.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

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