Sultan Bin Ahmed bierze udział w uroczystości rozdania dyplomów ukończenia studiów drugiego stopnia w Hiszpanii

BARCELONA, Hiszpania--(BUSINESS WIRE)--W ubiegły piątek Jego Wysokość Szejk Sultan bin Ahmed bin Sultan al-Kasimi, zastępca emira Szardży i rektor Uniwersytetu w Szardży (UOS), pojawił się na Uniwersytecie Barcelońskim, aby wziąć udział w uroczystości rozdania dyplomów ukończenia studiów drugiego stopnia pierwszym absolwentom studiów magisterskich w dziedzinie przedsiębiorczości w mediach i cyfrowych innowacji – unikalnego kierunku oferowanego przez Uniwersytet Barceloński we współpracy z Wydziałem Komunikacji Uniwersytetu w Szardży przy strategicznym wsparciu Sharjah Media City (Shams).

Jego Wysokość wyraził dumę z osiągnięć absolwentów oraz uznanie dla solidnego partnerstwa obu uczelni, które wspólnie dążą do szerzenia wiedzy, doskonałości i zrozumienia na całym świecie. Podkreślił on, że uroczystości tej nie należy postrzegać jako końca pewnego etapu, ale raczej jako otwarcie nowego rozdziału.

Mówiąc o studentach, Jego Wysokość przez analogię nawiązał do statków wypływających z bezpiecznej przystani; zauważył przy tym, że konstrukcja statków pozwala im wyruszać na głębokie wody, w nieznane, aby odkrywać nowe światy. Powiedział, że absolwenci wyruszają tym samym w przyszłość pełną nowych możliwości, wyzwań i osiągnięć, zyskawszy wiedzę, odporność i determinację, by osiągnąć sukces.

Jego Wysokość dodał, że wizja ta odzwierciedla wartości ZEA, których praojcowie głęboko wierzyli, że dobrobyt jest wynikiem współpracy w szerzej pojmowanym świecie, wyciągania z niego wniosków i wnoszenia wkład w jego kształt. Wskazał przy tym, że kierunek studiów, który ukończyli zgromadzeni studenci, stanowi nowoczesny wyraz tego przekonania, łącząc Szardżę z Barceloną dzięki spotkaniu dwóch wybitnych ośrodków, kultur i tradycji doskonałości. Studia te umożliwiają czerpanie z intelektualnych i kulturowych atutów obu krajów, aby przygotować studentów na przyszłą udaną ścieżkę kariery w świecie, który w coraz większym stopniu opiera się na łączności.

Jego Wysokość podkreślił, że specjalizacja ta stanowi szczególny sposób na opracowywanie nowych pomysłów, analizowanie informacji, ich interpretowanie i kształtowanie przed udostępnieniem ich światu. Era cyfryzacji przyspieszyła tempo rozpowszechniania informacji, dzięki czemu historie, platformy i narracje docierają do odbiorców z całego świata – związany z tym potencjał wymaga pokory, rzetelności i wnikliwego rozeznania.

Jego Wysokość podkreślił rolę Shams jako trzeciego partnera strategicznego, wykorzystując solidną współpracę środowiska akademickiego, przemysłu i gospodarki kreatywnej. Powiedział, że partnerstwo to zapewnia absolwentom praktyczne doświadczenie, możliwość poznania różnych perspektyw i nabycia niezbędnych umiejętności, by stawić czoła realnym wyzwaniom. Zachęcił także absolwentów do dalszego zdobywania wiedzy i inspirowania pozostałych, wyrażając zarazem uznanie dla ich rodzin oraz kadry dydaktycznej i pracowników administracyjnych obu uczelni.

Jego Wysokość wręczył dyplomy 24 absolwentom, pogratulował im i życzył owocnej przyszłej kariery.

Przed uroczystością Jego Wysokość i dr Joan Guàrdia Olmos, rektor Uniwersytetu Barcelońskiego, odbyli spotkanie w celu omówienia sposobów wzmocnienia współpracy akademickiej i naukowej. Jego Wysokość zwiedził również uczelniane obiekty, salę, w której odbywają się ceremonie rozdania dyplomów, oraz bibliotekę; miał także okazję zobaczyć kolekcję rzadkich rękopisów i ksiąg.

Przy okazji tej wizyty Jego Wysokość wziął udział w podpisaniu protokołu ustaleń między Sharjah Media City (Shams) a Wydziałem Filologii i Komunikacji Uniwersytetu Barcelońskiego. Porozumienie podpisali Rashid Abdullah Al Obad, dyrektor generalny Sharjah Media City (Shams), oraz dr Joan G. Burguera, dziekan Wydziału Filologii i Komunikacji Uniwersytetu Barcelońskiego. Ustanawia ono ramy współpracy w zakresie mediów, cyfrowych innowacji, przedsiębiorczości, badań naukowych i branż kreatywnych.

Protokół ustaleń wspiera również organizację wymian naukowych i zawodowych, programów szkoleniowych, konferencji, seminariów i warsztatów, promując zarazem krajowe talenty, wspierając przedsiębiorczość i przyczyniając się do przekuwania innowacyjnych projektów studenckich w produkty medialne mające potencjał na rynku; podkreśla to zaangażowanie Shams na rzecz partnerstw z wiodącymi ośrodkami akademickimi.

Źródło: AETOSWire

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