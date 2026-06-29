Sultán Bin Ahmed asiste a la graduación del máster en medios de comunicación en España

BARCELONA, España--(BUSINESS WIRE)--Su Alteza el jeque sultán bin Ahmed bin Sultán Al Qasimi, vicegobernador de Sharjah y rector de la Universidad de Sharjah (UOS, por sus siglas en inglés), asistió el viernes, en la Universidad de Barcelona, a la ceremonia de graduación de la primera promoción del programa de Máster de Ciencias en Emprendimiento en Medios e Innovación Digital, el primero de su tipo, ofrecido por la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sharjah en colaboración con la Universidad de Barcelona y con el apoyo estratégico de Sharjah Media City (Shams).

Su Alteza expresó un gran orgullo por los logros de los graduados y elogió la sólida alianza entre las dos universidades, que comparten un compromiso con el conocimiento, la excelencia y el entendimiento global. Su Alteza destacó que la graduación marca el inicio de un nuevo viaje, más que su conclusión.

Su Alteza comparó a los graduados con barcos que zarpan de un puerto seguro, señalando que los barcos están construidos para navegar más allá del horizonte, para abrazar lo desconocido y para descubrir nuevos mundos. Explicó que los graduados se embarcan en un futuro lleno de oportunidades, desafíos y logros, equipados con el conocimiento, la resiliencia y la determinación para triunfar.

Su Alteza agregó que esta visión refleja los valores de los Emiratos Árabes Unidos, cuyos antepasados creían que la prosperidad proviene de relacionarse con el mundo en general, aprender de él y contribuir a él. Su Alteza describió el programa de máster como una expresión moderna de esta creencia, que conecta a Sharjah y Barcelona al tiempo que une a dos instituciones distinguidas, así como culturas y tradiciones de excelencia. El programa permite a los estudiantes beneficiarse de las fortalezas intelectuales y culturales de ambos países, y los prepara para carreras exitosas en un mundo cada vez más interconectado.

Su Alteza destacó que la especialización es un nodo especial en el que nacen nuevas ideas brillantes, donde la información se examina, se interpreta y se da forma antes de compartirla con el mundo. La era digital ha transformado la velocidad y la difusión de la información, permitiendo que las historias, las plataformas y los relatos que crean lleguen a audiencias de todo el mundo, un poder que requiere humildad, integridad y perspicacia.

Su Alteza destacó el papel de Shams como tercer socio estratégico, al forjar una sólida colaboración entre el ámbito académico, la industria y la economía creativa. Además, señaló que esta alianza brinda a los graduados experiencia práctica, exposición a diversas perspectivas y las habilidades necesarias para enfrentar los desafíos del mundo real. Su Alteza alentó a los graduados a seguir buscando el conocimiento y a inspirar a otros, al tiempo que expresó su agradecimiento a sus familias y al personal académico y administrativo de ambas universidades.

Su Alteza entregó los certificados correspondientes a 24 graduados, los felicitó y les deseó éxito en sus futuras carreras.

Antes de la ceremonia, su Alteza se reunió con el Dr. Joan Guàrdia Olmos, rector de la Universidad de Barcelona, para analizar formas de fortalecer la cooperación académica y científica. Su Alteza también recorrió las instalaciones académicas de la universidad, el salón de graduaciones, la biblioteca y la colección de manuscritos y libros raros.

Al margen de la visita, su Alteza asistió a la firma de un memorando de entendimiento entre Sharjah Media City (Shams) y la Facultad de Filología y Comunicación de la Universidad de Barcelona. El acuerdo fue firmado por Rashid Abdullah Al Obad, director general de Sharjah Media City (Shams), y el Dr. Joan G. Burguera, decano de la Facultad de Filología y Comunicación de la Universidad de Barcelona. Este documento establece un marco de cooperación en materia de medios de comunicación, innovación digital, emprendimiento, investigación científica e industrias creativas.

El memorando también promueve los intercambios académicos y profesionales, los programas de capacitación, las conferencias, los seminarios y los talleres, además de apoyar al talento nacional, fomentar el espíritu emprendedor y ayudar a transformar proyectos innovadores de los estudiantes en productos de medios comercializables. Todo ello refuerza el compromiso de Shams con las alianzas con instituciones académicas de primer nivel.

Fuente: AETOSWire

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