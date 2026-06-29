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Sultan Bin Ahmed出席在西班牙舉行的媒體碩士課程畢業典禮

original Sultan Bin Ahmed出席在西班牙舉行的媒體碩士課程畢業典禮（照片：AETOSWire）

Sultan Bin Ahmed出席在西班牙舉行的媒體碩士課程畢業典禮（照片：AETOSWire）

西班牙巴塞隆納--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 沙迦副酋長暨兼沙迦大學校長Sheikh Sultan bin Ahmed bin Sultan Al Qasimi殿下於周五在巴塞隆納大學，出席首屆「媒體創業與數位創新碩士」畢業典禮。該課程由沙迦大學傳播學院與巴塞隆納大學合作開辦，並獲沙迦媒體城（Shams）的策略性支援，屬同類課程中首創。

殿下對畢業生取得的成就表示自豪，並讚揚兩所大學之間堅實的夥伴關係，兩校共同致力於追求知識、卓越和全球理解。殿下強調，畢業標誌著新旅程的開始，而非終結。

殿下將畢業生比喻為駛離安全港灣的船隻，指出船隻的建造初衷就是為了駛向地平線之外，擁抱未知，探索新世界。他表示，畢業生們正邁向一個充滿機遇、挑戰與成就的未來，並已具備了通往成功的知識儲備、韌性與決心。

殿下補充道，這一願景體現了阿聯的價值觀，其先賢堅信，繁榮源於與廣闊世界的互動、學習與貢獻。殿下形容該碩士課程是該信念的現代體現，連接沙迦與巴塞隆納，並匯聚了兩所傑出學府以及各自的文化與卓越傳統。課程讓學生能從兩國的知識及文化優勢中獲益，為他們在日益互聯的世界中開啟成功職業生涯做好準備。

殿下強調，該專業是一個孕育新穎創意的獨特樞紐，在這裡，資訊在向世界傳播之前，會經過審視、解讀與塑造。數位化時代改變了資訊傳播的速度及方式，讓畢業生所創造的故事、平台及敘事能觸達全球受眾，這是一種需要謙遜、正直及洞察力的力量。

殿下特別強調了沙迦媒體城作為第三方策略合作夥伴的角色，它在學術界、產業界與創意經濟之間構建了堅實的合作紐帶。殿下表示，這一夥伴關係為畢業生提供了實踐經驗、多元視角以及因應現實世界挑戰所需的技能。殿下鼓勵畢業生繼續求知並啟發他人，同時也向他們的家人以及兩所大學的學術及行政人員表達謝意。

殿下向24名畢業生頒發了畢業證書，向他們表示祝賀，並祝福他們在未來的職業生涯中取得成功。

典禮前，殿下與巴塞隆納大學校長Joan Guàrdia Olmos博士會面，探討加強學術與科研合作的途徑。殿下亦參觀了大學的學術設施、畢業典禮禮堂、圖書館及珍稀手稿與書籍館藏。

訪問期間，殿下見證了沙迦媒體城與巴塞隆納大學語言學與傳播學院簽署諒解備忘錄。該協議由沙迦媒體城總幹事Rashid Abdullah Al Obad及巴塞隆納大學語言學與傳播學院院長Joan G. Burguera博士簽署，確立了雙方在媒體、數位創新、創業、科學研究及創意產業領域的合作架構。

該備忘錄亦旨在促進學術及專業交流、培訓計畫、會議、研討會及工作坊的開展，同時培養本土人才、鼓勵創業，並協助將學生的創新計畫轉化為具有市場價值的媒體產品，從而強化沙迦媒體城致力於與頂尖學術機構建立合作夥伴關係的承諾。

來源： AETOSWire

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