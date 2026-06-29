Sultan Bin Ahmed出席在西班牙举行的媒体硕士毕业典礼

巴塞罗那，西班牙--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 沙迦副酋长兼沙迦大学（UOS）校长Sheikh Sultan bin Ahmed bin Sultan Al Qasimi殿下于周五在巴塞罗那大学出席了“媒体创业与数字创新理学硕士”项目首届毕业典礼。该项目为同类首创，由沙迦大学传播学院与巴塞罗那大学合作开设，并获得了沙迦媒体城（Shams）的战略支持。

殿下对他们的成就表示自豪，并赞扬了两所大学之间牢固的合作关系——两校都致力于追求知识、卓越和全球理解。殿下强调，毕业标志着新征程的开始，而非结束。

殿下将毕业生比作驶离安全港湾的船只，指出建造船只正是为了航向地平线彼端，拥抱未知，探索新世界。他表示，毕业生们正踏上充满机遇、挑战与成就的未来之路，他们已具备取得成功所需的知识、韧性和决心。

殿下补充道，这一愿景体现了阿联酋的价值观——该国的先辈们坚信，繁荣源于与更广阔的世界互动、向世界学习并为世界做出贡献。殿下将该硕士项目描述为这一信念的现代体现，它不仅将沙迦与巴塞罗那紧密相连，更将两所杰出学府、两种文化以及卓越传统融为一体。该项目使学生能够受益于两国的知识和文化优势，为他们在日益互联的世界中取得职业成功做好准备。

殿下强调，该专业领域是一个独特的交汇点——孕育新创意，审视、解读和塑造信息，然后与世界分享。数字化时代改变了信息传播的速度和方式，让由此产生的故事、平台和叙事能够触达全球受众，这种影响力需要谦逊、正直和洞察力。

殿下强调了沙迦媒体城（Shams）作为第三大战略合作伙伴的作用，指出其在学术界、产业界与创意经济之间建立了牢固的合作关系。殿下表示，这种合作关系使毕业生能够获得实践经验，接触多元视角，并掌握应对现实世界挑战所需的技能。殿下鼓励毕业生继续求知并激励他人，同时向毕业生家属以及两所大学的教职员工和行政人员表示感谢。

殿下向24名毕业生颁发了毕业证书，向他们表示祝贺，并祝愿他们在未来的职业生涯中取得成功。

典礼开始前，殿下会见了巴塞罗那大学校长Joan Guàrdia Olmos博士，双方就如何加强学术和科学合作进行了探讨。殿下还参观了该校的学术设施、毕业典礼大厅、图书馆以及珍本手稿和书籍收藏馆。

在此次访问期间，殿下出席了沙迦媒体城（Shams）与巴塞罗那大学语言学与传播学院签署谅解备忘录的仪式。该协议由沙迦媒体城（Shams）总干事Abdullah Al Obad与巴塞罗那大学语言学与传播学院院长Joan G. Burguera博士共同签署。该协议为双方在媒体、数字创新、创业、科学研究及创意产业领域的合作奠定了框架。

该备忘录还致力于促进学术和专业交流、培训项目、会议、研讨会及工作坊，同时支持本土人才培养、培育创业精神，并协助将创新型学生项目转化为具有市场前景的媒体产品，从而进一步彰显了Shams与顶尖学术机构建立合作伙伴关系的承诺。

来源： AETOSWire

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