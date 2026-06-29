Sultan Bin Ahmed média mesterképzési diplomaosztó ünnepségen vesz részt Spanyolországban

BARCELONA, Spanyolország--(BUSINESS WIRE)--Őfelsége Sheikh Sultan bin Ahmed bin Sultan Al Qasimi, Sardzsa alkormányzója és a Sardzsai Egyetem (UOS) elnöke a Barcelonai Egyetemen a Médiavállalkozás és Digitális Innováció mesterképzés (MSc) első évfolyamának diplomaosztó ünnepségén vett részt pénteken, amely első a maga nemében, és a Sardzsai Egyetem Kommunikációs Kara a Barcelonai Egyetemmel partnerségben, és a Sharjah Media City (Shams) stratégiai támogatásával indította el.

Őfelsége elmondta, hogy az elért eredmények rendkívüli büszkeséggel töltik el, és méltatta a két egyetem közötti szoros partnerséget, amely a tudás, a kiválóság és a globális megértés iránti közös elkötelezettségükre épül. Őfelsége hangsúlyozta, hogy a diploma megszerzése egy új utazás kezdetét, és nem pedig annak végét jelzi.

Őfelsége a végzősöket a biztonságos kikötőt elhagyó hajókhoz hasonlította, és megjegyezte, hogy a hajókat azért építik, hogy a horizonton túlra hajózzanak, hogy felkarolják az ismeretlent és új világokat fedezzenek fel. Elmondta, hogy a végzősök egy lehetőségekkel, kihívásokkal és eredményekkel teli jövő felé indulnak, és fel vannak vértezve a sikerhez szükséges tudással, rugalmassággal és elszántsággal.

Őfelsége hozzátette, hogy ez a jövőkép az Egyesült Arab Emírségek értékeit tükrözi, amelynek ősatyái hittek abban, hogy a jólét a tágabb világgal való kapcsolattartásból, a belőle való tanulásból és ahhoz való hozzájárulásból fakad. Őfelsége a mesterképzést e hit Sardzsát Barcelonával összekötő modern megtestesítéseként jellemezte, miközben két kiváló intézményt, kultúrát és hagyományt egyesít. A program lehetővé teszi a hallgatók számára, hogy élvezzék mindkét ország intellektuális és kulturális erősségeit, illetve felkészíti őket a sikeres karrierre egy egyre inkább összekapcsolódó világban.

Őfelsége hangsúlyozta, hogy a specializáció egy különleges központ, ahol ragyogó új ötletek kerülnek napvilágra, az információkat megvizsgálják, értelmezik és formálják, mielőtt megosztanák azokat a világgal. A digitalizáció korszaka megváltoztatta az információk sebességét és terjedését, lehetővé téve, hogy az általuk létrehozott történetek, platformok és narratívák világszerte eljussanak a közönséghez, ami egy olyan erő, amely alázatot, integritást és belátást követel.

Őfelsége rávilágított Shams harmadik stratégiai partnerként betöltött szerepére, amely szilárd együttműködést épít ki az akadémiai szféra, az ipar és a kreatív gazdaság között. Őfelsége elárulta, hogy ez a partnerség gyakorlati tapasztalatokkal, sokszínű nézőpontokkal való megismerkedéssel és a valós kihívások kezeléséhez szükséges készségekkel vértezi fel a diplomásokat. Őfelsége arra ösztönözte őket, hogy továbbra is keressék a tudást és másokat is erre inspiráljanak, miközben kifejezte háláját családjuknak, valamint mindkét egyetem tudományos és adminisztratív személyzetének.

Őfelsége 24 végzősnek adta át az oklevelet, gratulált, és sok sikert kívánt nekik további pályafutásukhoz.

Az ünnepséget megelőzően Őfelsége Dr. Joan Guàrdia Olmosszal, a Barcelonai Egyetem rektorával találkozott, hogy megvitassák az akadémiai és tudományos együttműködés megerősítésének lehetőségeit. Őfelsége megtekintette az egyetem akadémiai létesítményeit, diplomaosztó csarnokát, könyvtárát, valamint a ritka kéziratokból és könyvekből álló gyűjteményét is.

A látogatás keretében Őfelsége részt vett a Sharjah Media City (Shams) és a Barcelonai Egyetem Filológiai és Kommunikációs Kara közötti együttműködési megállapodás aláírásán. A megállapodást Rashid Abdullah Al Obad, a Sharjah Media City (Shams) vezérigazgatója, valamint Dr. Joan G. Burguera, a Barcelonai Egyetem Filológiai és Kommunikációs Karának dékánja írták alá. Ez biztosítja majd az együttműködéshez szükséges keretfeltételeket a média, a digitális innováció, a vállalkozói tevékenység, a tudományos kutatás és a kreatív iparágak terén.

A memorandum emellett az akadémiai és szakmai csereprogramokat, képzési programokat, konferenciákat, szemináriumokat és workshopokat is elősegíti, ugyanakkor támogatja a nemzeti tehetségeket, előmozdítja a vállalkozói készséget, valamint segít az innovatív hallgatói projektek piacképes médiatermékekké alakításában, megerősítve a Shams elkötelezettségét a vezető akadémiai intézményekkel való partnerségek iránt.

Forrás: AETOSWire

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