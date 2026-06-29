Greenland Resources erhält endgültige Zusage der kanadischen Regierung über einen nicht rückzahlbaren Zuschuss von $7 Millionen

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Greenland Resources Inc. (TSX:MOLY | FSE: M0LY) („Greenland Resources” oder das „Unternehmen”) gibt erfreut bekannt, dass, bezugnehmend auf unsere Pressemitteilung vom 2. März 2026 , die kanadische Regierung ihre abschließende Due-Diligence-Prüfung abgeschlossen und eine Vereinbarung über einen nicht rückzahlbaren Zuschuss in Höhe von $7.000.000 im Rahmen des Programms „Critical Minerals Research, Development and Demonstration“ (CMRDD) des kanadischen Ministeriums für natürliche Ressourcen unterzeichnet hat. Kanada ist nun die erste G7-Regierung, die in den Bergbau in Grönland investiert.

Im Rahmen des metallurgischen Programms wird unter Einbeziehung kanadischer Fachberater die Machbarkeit der Aufbereitung von Primärmolybdän unter Verwendung von Salzwasser und Süßwasser für die Flotation geprüft. Darüber hinaus wird das Potenzial für die Gewinnung von Magnesium und Elementen Seltener Erden als Nebenprodukte bewertet, die im Malmbjerg-Erzkörper und dem Salzwasser enthalten sind. Das Programm läuft bis März 2028. Über den Fortschritt wird zu gegebener Zeit berichtet.

Das Unternehmen bedankt sich bei der kanadischen Regierung, Minister Tim Hodgson und seinem Team für ihre führende Initiative und Unterstützung.

Erklärung über Qualifizierte Person

Die Pressemitteilung wurde von Herrn Jim Steel, P.Geo., M.B.A., einem Vorstandsmitglied des Unternehmens und einer qualifizierten Person im Sinne der Vorschrift „National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects“ der kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden, geprüft und genehmigt.

Über Greenland Resources Inc.

Greenland Resources ist eine kanadische und grönländische Aktiengesellschaft, die an der Toronto Stock Exchange notiert und deren Hauptaufsichtsbehörde die Ontario Securities Commission ist. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Erschließung seiner zu 100 % im Besitz befindlichen Climax-artigen Primärmolybdänlagerstätte im zentralen Osten Grönlands. Das Projekt erzeugt auch Magnesium als Nebenprodukt, ein Markt, der zu 89 % von China dominiert wird. Das Malmbjerg-Projekt ist ein Tagebau mit einem umweltfreundlichen Minenkonzept, das sich auf einen reduzierten Wasserverbrauch, geringe Beeinträchtigungen des Gewässers und einen geringen ökologischen Fußabdruck aufgrund einer modularisierten Infrastruktur konzentriert. Das Malmbjerg-Projekt profitiert von einer endgültigen Machbarkeitsstudie gemäß NI 43-101, die von Tetra Tech im Jahr 2022 durchgeführt wurde. Diese Studie geht von Investitionskosten in Höhe von 820 Millionen USD, einer leveraged IRR nach Steuern von 33,8 % und einer Amortisationszeit von 2,4 Jahren aus, basierend auf einem Molybdänpreis von 18 USD pro Pfund. Die nachgewiesenen und wahrscheinlichen Reserven belaufen sich auf 245 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,176 % MoS 2 , was 571 Millionen Pfund enthaltenem Molybdänmetall entspricht. Da in der ersten Hälfte der Lebensdauer der Mine hochwertiges Molybdän abgebaut wird, beträgt die durchschnittliche Jahresproduktion in den Jahren eins bis zehn 32,8 Millionen Pfund pro Jahr an enthaltenem Molybdänmetall mit einem durchschnittlichen Gehalt von 0,23 % MoS 2 , was etwa 25 % des gesamten Jahresverbrauchs der EU und 100 % des Verteidigungsbedarfs der EU entspricht. Für das Nebenprodukt Magnesium verwendet das Projekt täglich etwa 35.000 m3 Salzwasser mit einem Magnesiumgehalt von rund 900 ppm. Das Unternehmen arbeitet daran, Magnesium mithilfe innovativer Technologien aus dem Salzwasser zu extrahieren. Darüber hinaus enthält das Molybdänkonzentrat sowohl einen Magnesiumanteil als auch Seltenerdelemente. Das Unternehmen strebt an, Magnesium und Seltene Erden in die Wirtschaftlichkeitsberechnung der Machbarkeitsstudie einzubeziehen. Am 19. Juni 2025 erhielt das Unternehmen eine Abbaulizenz für Molybdän und Magnesium. Das Unternehmen mit Sitz in Toronto wird von einem Managementteam geleitet, das über umfangreiche Erfahrungen in der Bergbauindustrie und auf den Kapitalmärkten verfügt. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website ( www.greenlandresources.ca ) und in unseren kanadischen Zulassungsunterlagen zum Profil von Greenland Resources unter http://www.sedarplus.com/

Am 3. Dezember 2025 hat die Europäische Kommission RESourceEU präsentiert und das Projekt Malmbjerg des Unternehmens in Grönland als prioritäres Projekt bezeichnet. Das Projekt wird unterstützt von der European Raw Materials Alliance (ERMA). ERMA wird verwaltet von der EIT RawMaterials GmbH, eine Organisation innerhalb des EIT, eine Körperschaft der Europäischen Union.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen“ (auch als „zukunftsgerichtete Aussagen“ bezeichnet), die sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Ergebnisse beziehen und die aktuellen Erwartungen und Annahmen der Unternehmensleitung widerspiegeln. Zukunftsgerichtete Aussagen lassen sich häufig, jedoch nicht immer, anhand der Verwendung von Begriffen wie „plant“, „hofft“, „erwartet“, „wird erwartet“, „Budget“, „geplant“, „schätzt“, „prognostiziert“, „beabsichtigt“, „geht davon aus“ oder „glaubt“ oder durch Varianten (einschließlich negativer Varianten) solcher Wörter und Redewendungen erkennen oder sie besagen, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten, erreicht oder ergriffen werden „können“, „könnten“, „würden“ oder „werden“. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Einschätzungen der Unternehmensleitung wider und basieren auf Annahmen sowie Informationen, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen. Alle Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über vergangene Fakten, sind zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen. Zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen in dieser Pressemitteilung beziehen sich unter anderem auf: die Vorteile des nicht rückzahlbaren Zuschusses des CMRDD und die beabsichtigte Verwendung der Finanzmittel; die Machbarkeit der Aufbereitung von Primärmolybdän unter Verwendung von Salzwasser und Süßwasser zur Flotation zur Gewinnung von Magnesium und Nebenprodukten aus Seltenen Erden; das Potenzial zur Gewinnung des im Salzwasser enthaltenen Magnesiums mithilfe innovativer Technologien sowie die Möglichkeit, die Molybdän-Ressourcenschätzung zu verbessern; die verbesserte Rentabilität des Projekts infolge des Anstiegs des Molybdänpreises; die verbesserte Rentabilität des Projekts und die Fähigkeit, durch die Gewinnung des Nebenprodukts Magnesium sowie potenzieller Seltenerdelemente zu widerstandsfähigen Wertschöpfungsketten für kritische Mineralien beizutragen und dadurch Synergien bei den Betriebs- und Investitionskosten des Primärmolybdänbetriebs zu realisieren; die Zukunftsaussichten des Marktes für Molybdän, Magnesium und Seltenerdelemente; die Ziele, Vorgaben oder Zukunftspläne des Unternehmens; Aussagen, Explorationsergebnisse, potenzielle Mineralisierungen, die Schätzung von Mineralressourcen und -reserven sowie deren Bewertung, Explorations- und Minenerschließungspläne, den Zeitpunkt der Inbetriebnahme und Schätzungen der Marktbedingungen.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen spiegeln die aktuellen Einschätzungen des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse wider und basieren zwangsläufig auf einer Reihe von Annahmen, die vom Unternehmen zwar als angemessen erachtet werden, jedoch naturgemäß erheblichen operativen, geschäftlichen, wirtschaftlichen und regulatorischen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen. Zu diesen Annahmen gehören: die Erfüllung aller Bedingungen des nicht rückzahlbaren Zuschusses von Natural Resources Canada im Rahmen des Programms „Critical Minerals Research, Development and Demonstration“ einschließlich des Abschlusses der Finanzierung und der erfolgreichen Verwendung der Fördermittel; positive Ergebnisse des Projekts „Malmbjerg Molybdenum Optimization & Magnesium and Rare Earth By-product Feasibility Study“; die Fähigkeit, erfolgreiche Mineralexplorationsprogramme über die neue Mineralexplorationslizenz durchzuführen; Schätzungen der Mineralreserven und die ihnen zugrunde liegenden Annahmen, einschließlich geotechnischer und metallurgischer Eigenschaften des Gesteins, die mit den Ergebnissen der entnommenen Proben und der metallurgischen Leistung übereinstimmen; die Menge des abzubauenden und aufzubereitenden Erzes; Erzgehalte und Ausbeuten; die angemessene Anwendung von Annahmen und Diskontsätzen auf die technischen Studien; die geschätzte Bewertung und Erfolgswahrscheinlichkeit des Malmbjerg-Molybdän-Projekts des Unternehmens; die Entsprechung die Molybdänpreise mit den Schätzungen; die Übereinstimmung der Wechselkurse mit den Schätzungen; die Verfügbarkeit von Finanzmitteln für die Projekte des Unternehmens zu akzeptablen Bedingungen oder überhaupt; Schätzungen zu Stilllegung und Rekultivierung; Schätzungen der Mineralreserven und -ressourcen sowie die ihnen zugrunde liegenden Annahmen; Preise für Energie, Arbeitskräfte, Materialien, Lieferungen und Dienstleistungen (einschließlich Transport); keine arbeitsbedingten Störungen; keine ungeplanten Verzögerungen oder Unterbrechungen bei den geplanten Bau- und Produktionsarbeiten; Erteilung aller erforderlichen Genehmigungen, Lizenzen und behördlichen Zulassungen und möglichst rechtzeitig sowie die Fähigkeit, Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften einzuhalten. Die vorstehende Liste der Annahmen ist nicht erschöpfend.

Das Unternehmen weist den Leser darauf hin, dass zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen wesentlich von den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen abweichen, und dass das Unternehmen Annahmen und Schätzungen getroffen hat, die auf vielen dieser Faktoren basieren oder mit ihnen in Zusammenhang stehen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem: die anhaltende Akzeptanz der Ergebnisse der SIA (Social Impact Assessment, Sozialverträglichkeitsprüfung) und der EIA (Environmental Impact Assessment, Umweltverträglichkeitsprüfung); die Unterstützung der lokalen Bevölkerung für die Entwicklung des Projekts; die prognostizierte Nachfrage nach Molybdän sowohl in der EU als auch anderswo, einschließlich der Nachfrage von Unternehmen, die Interesse am Kauf von Molybdän bekundet haben; die aktuellen Initiativen und Programme zur Ressourcenerschließung in der EU und im Ausland; die prognostizierte und tatsächliche Lage der Lieferketten, des Arbeitsmarktes, der Währungs- und Rohstoffpreise, der Zinssätze und der Inflation; die prognostizierte und tatsächliche Lage der globalen und kanadischen Kapitalmärkte, Schwankungen der Molybdän- und Rohstoffpreise; Schwankungen der Preise für Energie, Arbeitskräfte, Materialien, Lieferungen und Dienstleistungen (einschließlich Transport); Schwankungen auf den Devisenmärkten (wie beispielsweise des kanadischen Dollars gegenüber dem US-Dollar und dem Euro); betriebliche Risiken und Gefahren, die mit dem Bergbaugeschäft verbunden sind (einschließlich Umweltunfälle und -gefahren, Arbeitsunfälle, Ausfälle von Ausrüstung, ungewöhnliche oder unerwartete geologische oder strukturelle Formationen, Einstürze, Überschwemmungen und Unwetter); unzureichender Versicherungsschutz oder die Unmöglichkeit, eine Versicherung zur Deckung dieser Risiken und Gefahren abzuschließen; unsere Fähigkeit, alle erforderlichen Genehmigungen, Lizenzen und behördlichen Zulassungen rechtzeitig zu erhalten; Änderungen von Gesetzen, Vorschriften und behördlichen Praktiken in Grönland, einschließlich Umwelt-, Export- und Importgesetzen und -vorschriften; gesetzliche Beschränkungen im Zusammenhang mit dem Bergbau; Risiken im Zusammenhang mit Enteignungen; verstärkter Wettbewerb in der Bergbauindustrie um Ausrüstung und qualifiziertes Personal; die Verfügbarkeit von zusätzlichem Kapital; Eigentumsfragen sowie die zusätzlichen Risiken, die in unseren bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden auf SEDAR+ in Kanada eingereichten Unterlagen aufgeführt sind (abrufbar unter www.sedarplus.ca ). Obwohl das Unternehmen sich bemüht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen, kann es weitere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht den Erwartungen, Schätzungen, Beschreibungen oder Absichten entsprechen. Anleger werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen zu verlassen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung, und sofern nicht durch geltende Wertpapiervorschriften vorgeschrieben, beabsichtigt das Unternehmen nicht, die zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren, und übernimmt hierfür auch keine Verpflichtung. Weder die Toronto Stock Exchange noch deren Regulierungsdienstleister übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit dieser Pressemitteilung. Keine Börse, Wertpapieraufsichtsbehörde oder sonstige Regulierungsbehörde hat die hierin enthaltenen Informationen genehmigt oder abgelehnt.

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