Sultan bin Ahmed assiste à la cérémonie de remise des diplômes du Master en médias en Espagne

Barcelone, Espagne--(BUSINESS WIRE)--Son Altesse Cheikh Sultan bin Ahmed bin Sultan Al Qasimi, vice-gouverneur de Sharjah et président de l’Université de Sharjah (UOS), a assisté vendredi, à l’Université de Barcelone, à la cérémonie de remise des diplômes de la première promotion du Master of Science en entrepreneuriat des médias et innovation numérique, un programme inédit proposé par la Faculté de communication de l’Université de Sharjah en partenariat avec l’Université de Barcelone et bénéficiant du soutien stratégique de Sharjah Media City (Shams).

Son Altesse a exprimé sa fierté des accomplissements des diplômés et salué le solide partenariat entre les deux universités qui partagent un même engagement en faveur du savoir, de l’excellence et de la compréhension internationale. Il a souligné que l’obtention du diplôme marque le début d’un nouveau parcours plutôt que son aboutissement.

Son Altesse a comparé les diplômés à des navires quittant un port sûr, rappelant que les navires sont construits pour naviguer au-delà de l’horizon, explorer l’inconnu et découvrir de nouveaux mondes. Il a indiqué que les diplômés s’engagent désormais dans un avenir riche en opportunités, en défis et en réussites, armés des connaissances, de la résilience et de la détermination nécessaires pour réussir.

Son Altesse a ajouté que cette vision reflète les valeurs des Émirats arabes unis, dont les fondateurs étaient convaincus que la prospérité naît de l’ouverture au monde, de l’apprentissage auprès des autres et de la contribution au progrès collectif. Il a qualifié ce programme de master d’expression contemporaine de cette conviction, en reliant Sharjah et Barcelone et en réunissant deux institutions, deux cultures et deux traditions d’excellence. Le programme permet aux étudiants de bénéficier des atouts intellectuels et culturels des deux pays, tout en les préparant à des carrières prometteuses dans un monde toujours plus interconnecté.

Son Altesse a souligné que cette spécialisation constitue un véritable laboratoire où naissent de nouvelles idées, où l’information est analysée, interprétée et façonnée avant d’être partagée avec le monde. IL a indiqué que l’ère de la numérisation a profondément transformé la rapidité de circulation et de diffusion de l’information, permettant aux récits, aux plateformes et aux contenus créés par les diplômés d’atteindre des publics à travers le monde. Un tel pouvoir, a-t-il affirmé, exige humilité, intégrité et discernement.

Son Altesse a également mis en lumière le rôle de Shams en tant que troisième partenaire stratégique, contribuant à établir une collaboration solide entre le monde universitaire, l’industrie et l’économie créative. Il a expliqué que ce partenariat offre aux diplômés une expérience pratique, une ouverture à des perspectives diverses et les compétences nécessaires pour relever les défis du monde réel. Son Altesse les a encouragés à poursuivre leur quête de savoir et à inspirer les autres, tout en adressant ses remerciements à leurs familles ainsi qu’aux équipes académiques et administratives des deux universités.

Son Altesse a remis les diplômes aux 24 étudiants de cette première promotion, les a félicités et leur a souhaité plein succès dans leur future carrière.

Avant la cérémonie, Son Altesse s’est entretenue avec le professeur Joan Guàrdia Olmos, recteur de l’Université de Barcelone, afin d’examiner les moyens de renforcer la coopération académique et scientifique entre les deux établissements. Il a également visité plusieurs installations universitaires, notamment les infrastructures académiques, la salle de remise des diplômes, la bibliothèque ainsi que la collection de manuscrits et d’ouvrages rares.

En marge de cette visite, Son Altesse a assisté à la signature d’un protocole d’accord entre Sharjah Media City (Shams) et la Faculté de philologie et de communication de l’Université de Barcelone. L’accord a été signé par Rashid Abdullah Al Obad, directeur général de Sharjah Media City (Shams), et le professeur Joan G. Burguera, doyen de la Faculté de philologie et de communication de l’Université de Barcelone. Il établit un cadre de coopération dans les domaines des médias, de l’innovation numérique, de l’entrepreneuriat, de la recherche scientifique et des industries créatives.

Le protocole d’accord prévoit également la promotion des échanges académiques et professionnels, l’organisation de programmes de formation, de conférences, de séminaires et d’ateliers, ainsi que le soutien aux talents nationaux, le développement de l’entrepreneuriat et l’accompagnement des projets innovants des étudiants afin de les transformer en produits médiatiques commercialisables. Il réaffirme ainsi l’engagement de Shams à nouer des partenariats avec les plus prestigieuses institutions universitaires.

Source: AETOSWire