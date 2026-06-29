Sultão Bin Ahmed participa da formatura do Mestrado em Mídia na Espanha

BARCELONA, Espanha--(BUSINESS WIRE)--Sua Alteza Sheikh Sultan bin Ahmed bin Sultan Al Qasimi, Vice-Governante de Sharjah e Reitor da Universidade de Sharjah (UOS), participou na sexta-feira, na Universidade de Barcelona, ​​da cerimônia de formatura da primeira turma do Mestrado em Ciências em Empreendedorismo em Mídia e Inovação Digital, o primeiro do gênero, oferecido pela Faculdade de Comunicação da Universidade de Sharjah em parceria com a Universidade de Barcelona e com o apoio estratégico da Sharjah Media City (Shams).

Sua Alteza expressou seu orgulho pelas conquistas dos formandos e elogiou a forte parceria entre as duas universidades, que compartilham o compromisso com o conhecimento, a excelência e a compreensão global. Sua Alteza ressaltou que a formatura marca o início de uma nova jornada, e não o seu fim.

Sua Alteza comparou os graduados a navios que partem de um porto seguro, observando que os navios são construídos para navegar além do horizonte, abraçar o desconhecido e descobrir novos mundos. Ele disse que os graduados estão embarcando em um futuro repleto de oportunidades, desafios e conquistas, equipados com o conhecimento, a resiliência e a determinação para alcançar o sucesso.

Sua Alteza acrescentou que essa visão reflete os valores dos Emirados Árabes Unidos, cujos antepassados ​​acreditavam que a prosperidade advém do engajamento com o mundo, do aprendizado com ele e da contribuição para ele. Sua Alteza descreveu o programa de mestrado como uma expressão moderna dessa crença, conectando Sharjah e Barcelona e reunindo duas instituições, culturas e tradições de excelência. O programa permite que os alunos se beneficiem dos pontos fortes intelectuais e culturais de ambos os países, preparando-os para carreiras de sucesso em um mundo cada vez mais interconectado.

Sua Alteza enfatizou que a especialização é um centro especial onde novas ideias brilhantes nascem, as informações são examinadas, interpretadas e moldadas antes de serem compartilhadas com o mundo. A era digital alterou a velocidade e a disseminação da informação, permitindo que as histórias, plataformas e narrativas que criamos alcancem públicos em todo o mundo, um poder que exige humildade, integridade e perspicácia.

Sua Alteza destacou o papel da Shams como a terceira parceira estratégica, construindo uma sólida colaboração entre a academia, a indústria e a economia criativa. Sua Alteza afirmou que essa parceria proporciona aos graduados experiência prática, exposição a diversas perspectivas e as habilidades necessárias para enfrentar desafios do mundo real. Sua Alteza incentivou os graduados a continuarem buscando conhecimento e inspirando outros, ao mesmo tempo em que expressou sua gratidão às suas famílias e ao corpo docente e administrativo de ambas as universidades.

Sua Alteza entregou certificados de graduação a 24 graduados, parabenizou e desejou sucesso em suas futuras carreiras.

Antes da cerimônia, Sua Alteza reuniu-se com o Dr. Joan Guàrdia Olmos, Reitor da Universidade de Barcelona, ​​para discutir maneiras de fortalecer a cooperação acadêmica e científica. Sua Alteza também visitou as instalações acadêmicas da universidade, o salão de formaturas, a biblioteca e a coleção de manuscritos e livros raros.

Sua Alteza também visitou as instalações acadêmicas da universidade, o salão de formaturas, a biblioteca e a coleção de manuscritos e livros raros. À margem da visita, Sua Alteza assistiu à assinatura de um memorando de entendimento entre a Sharjah Media City (Shams) e a Faculdade de Filologia e Comunicação da Universidade de Barcelona. O acordo foi assinado por Rashid Abdullah Al Obad, diretor-geral da Sharjah Media City (Shams), e pelo Dr. Joan G. Burguera, decano da Faculdade de Filologia e Comunicação da Universidade de Barcelona. O memorando estabelece um quadro de cooperação nas áreas de mídia, inovação digital, empreendedorismo, pesquisa científica e indústrias criativas.

O memorando também promove intercâmbios acadêmicos e profissionais, programas de treinamento, conferências, seminários e workshops, além de apoiar talentos nacionais, fomentar o empreendedorismo e ajudar a transformar projetos estudantis inovadores em produtos de mídia comercializáveis, reforçando o compromisso da Shams com parcerias com instituições acadêmicas de referência.

Fonte: AETOSWire

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