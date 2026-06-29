Sultan Bin Ahmed nimmt an der Abschlussfeier des Masterstudiengangs „Medien“ in Spanien teil

BARCELONA, Spanien--(BUSINESS WIRE)--Seine Hoheit Scheich Sultan bin Ahmed bin Sultan Al Qasimi, stellvertretender Herrscher von Sharjah und Präsident der Universität Sharjah (UOS), nahm am Freitag an der Universität Barcelona an der Abschlussfeier des ersten Jahrgangs des Masterstudiengangs „Media Entrepreneurship and Digital Innovation“ teil – einem in seiner Art einzigartigen Programm, das vom College of Communication der Universität Sharjah in Zusammenarbeit mit der Universität Barcelona und mit strategischer Unterstützung von Sharjah Media City (Shams) angeboten wird.

Seine Hoheit brachte seinen Stolz auf deren Leistungen zum Ausdruck und lobte die enge Partnerschaft zwischen den beiden Universitäten, die sich gemeinsam für Wissen, Exzellenz und globales Verständnis einsetzen. Seine Hoheit betonte, dass der Abschluss eher den Beginn einer neuen Reise markiere als das Ende der bisherigen.

Seine Hoheit verglich die Absolventen mit Schiffen, die einen sicheren Hafen verlassen, und wies darauf hin, dass Schiffe dafür gebaut sind, über den Horizont hinaus zu fahren, sich dem Unbekannten zu stellen und neue Welten zu entdecken. Er sagte, die Absolventen stünden vor einer Zukunft voller Chancen, Herausforderungen und Erfolge und seien mit dem nötigen Wissen, der nötigen Widerstandsfähigkeit und der nötigen Entschlossenheit ausgestattet, um erfolgreich zu sein.

Seine Hoheit fügte hinzu, dass diese Vision die Werte der Vereinigten Arabischen Emirate widerspiegele, deren Vorfahren davon überzeugt waren, dass Wohlstand dadurch entsteht, dass man sich mit der Welt auseinandersetzt, von ihr lernt und einen Beitrag zu ihr leistet. Seine Hoheit bezeichnete den Masterstudiengang als modernen Ausdruck dieser Überzeugung, die Sharjah und Barcelona miteinander teilen, und die zugleich zwei angesehene Institutionen und Kulturen mit traditioneller Exzellenz verbindet. Das Programm ermöglicht es den Studierenden, von den intellektuellen und kulturellen Stärken beider Länder zu profitieren, und bereitet sie auf eine erfolgreiche berufliche Laufbahn in einer zunehmend vernetzten Welt vor.

Seine Hoheit betonte, dass die Fachrichtung ein besonderer Knotenpunkt sei, an dem brillante neue Ideen entstehen und Informationen geprüft, interpretiert und aufbereitet werden, bevor sie mit der Welt geteilt werden. Im digitalen Zeitalter haben sich die Geschwindigkeit und die Verbreitungsweise von Informationen weiterentwickelt und damit ermöglicht, dass die im Netz veröffentlichten Artikel, Plattformen und Narrative ein Publikum auf der ganzen Welt erreichen – eine Macht, die Bescheidenheit, Integrität und Weitblick erfordert.

Seine Hoheit hob die Rolle von Shams als drittem strategischen Partner für den Aufbau einer soliden Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft, Industrie und Kreativwirtschaft hervor. Seine Hoheit erklärte, diese Partnerschaft verschaffe den Absolventen praktische Erfahrungen, den Zugang zu unterschiedlichen Perspektiven sowie die zur Bewältigung realer Herausforderungen erforderlichen fachlichen Fähigkeiten. Seine Hoheit ermutigte die Absolventen, weiterhin nach Wissen zu streben und andere zu inspirieren, und sprach ihren Familien sowie dem wissenschaftlichen und administrativen Personal beider Universitäten seinen Dank aus.

Seine Hoheit überreichte 24 Absolventen ihre Abschlusszeugnisse, gratulierte ihnen und wünschte ihnen viel Erfolg für ihre berufliche Zukunft.

Vor der Zeremonie traf sich Seine Hoheit mit Dr. Joan Guàrdia Olmos, dem Rektor der Universität Barcelona, um Möglichkeiten zur Festigung der akademischen und wissenschaftlichen Zusammenarbeit zu erörtern. Seine Hoheit besichtigte außerdem die akademischen Einrichtungen der Universität, die Abschlussfeierhalle, die Bibliothek sowie die Sammlung seltener Manuskripte und Bücher.

Am Rande des Besuchs nahm Seine Hoheit an der Unterzeichnung einer Absichtserklärung zwischen der Sharjah Media City (Shams) und der Fakultät für Philologie und Kommunikation der Universität Barcelona teil. Die Vereinbarung wurde von Rashid Abdullah Al Obad, Generaldirektor der Sharjah Media City (Shams), und Dr. Joan G. Burguera, Dekanin der Fakultät für Philologie und Kommunikation an der Universität Barcelona, unterzeichnet. In der Erklärung wird ein Rahmenplan für die Zusammenarbeit in den Bereichen Medien, digitale Innovation, Unternehmertum, wissenschaftliche Forschung und Kreativwirtschaft präzisiert.

Das Memorandum fördert zudem den akademischen und beruflichen Austausch, Fortbildungsprogramme, Konferenzen, Seminare und Workshops. Es unterstützt nationale Talente, fördert das Unternehmertum und trägt dazu bei, innovative studentische Projekte in marktfähige Medienprodukte umzusetzen und das Engagement von Shams in Partnerschaften mit führenden akademischen Einrichtungen auszuweiten.

Quelle: AETOSWire

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