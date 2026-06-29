Sultan Bin Ahmed woont de diploma-uitreiking van Media Master in Spanje bij

Barcelona, Spanje--(BUSINESS WIRE)--Zijne Hoogheid Sheikh Sultan bin Ahmed bin Sultan Al Qasimi, plaatsvervangend heerser van Sharjah en president van de University of Sharjah (UOS), woonde vrijdag aan de Universiteit van Barcelona de diploma-uitreiking bij van de eerste lichting studenten van de Master of Science in Media Entrepreneurship and Digital Innovation. Dit unieke programma wordt aangeboden door het College of Communication van de University of Sharjah, in samenwerking met de Universiteit van Barcelona en met strategische ondersteuning van Sharjah Media City (Shams).

Zijne Hoogheid sprak zijn trots uit over hun prestaties en prees de sterke samenwerking tussen beide universiteiten, die een gedeelde toewijding hebben aan kennis, excellentie en mondiaal begrip. Zijne Hoogheid benadrukte dat het afstuderen niet het einde, maar juist het begin van een nieuwe reis markeert.

Zijne Hoogheid vergeleek de afgestudeerden met schepen die een veilige haven verlaten. Hij merkte op dat schepen zijn gebouwd om voorbij de horizon te varen, het onbekende tegemoet te treden en nieuwe werelden te ontdekken. Hij zei dat de afgestudeerden aan een toekomst beginnen die volop kansen, uitdagingen en successen biedt, en dat zij daarvoor zijn toegerust met de kennis, veerkracht en vastberadenheid om te slagen.

Zijne Hoogheid voegde eraan toe dat deze visie de waarden van de VAE weerspiegelt. Volgens de grondleggers van het land ontstaat welvaart door de wereld met een open blik tegemoet te treden, ervan te leren en eraan bij te dragen. Zijne Hoogheid omschreef de masteropleiding als een eigentijdse uitdrukking van deze overtuiging, die een brug slaat tussen Sharjah en Barcelona en twee vooraanstaande instellingen, culturen en tradities van excellentie met elkaar verbindt. Het programma stelt studenten in staat te profiteren van de intellectuele en culturele kwaliteiten van beide landen en bereidt hen voor op een succesvolle loopbaan in een steeds sterker verbonden wereld.

Zijne Hoogheid benadrukte dat deze specialisatie een bijzondere broedplaats is waar vernieuwende ideeën ontstaan en informatie wordt geanalyseerd, geïnterpreteerd en vormgegeven voordat deze met de wereld wordt gedeeld. Het digitale tijdperk heeft de snelheid en verspreiding van informatie ingrijpend veranderd, waardoor de verhalen, platforms en narratieven die zij creëren een wereldwijd publiek kunnen bereiken. Die invloed brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee en vraagt om nederigheid, integriteit en inzicht.

Zijne Hoogheid benadrukte de rol van Shams als derde strategische partner bij het tot stand brengen van een sterke samenwerking tussen de academische wereld, het bedrijfsleven en de creatieve economie. Zijne Hoogheid zei dat deze samenwerking afgestudeerden de praktijkervaring, uiteenlopende perspectieven en de vaardigheden biedt die nodig zijn om uitdagingen in de praktijk het hoofd te bieden. Zijne Hoogheid moedigde de afgestudeerden aan zich te blijven ontwikkelen, kennis te blijven vergaren en anderen te inspireren. Daarnaast sprak hij zijn waardering uit voor hun families en voor het academische en administratieve personeel van beide universiteiten.

Zijne Hoogheid reikte de diploma's uit aan de 24 afgestudeerden, feliciteerde hen en wenste hun veel succes in hun verdere loopbaan.

Vóór de ceremonie had Zijne Hoogheid een ontmoeting met dr. Joan Guàrdia Olmos, rector van de Universiteit van Barcelona, om te spreken over manieren om de academische en wetenschappelijke samenwerking verder te versterken. Zijne Hoogheid bezocht ook de academische voorzieningen van de universiteit, de afstudeerzaal, de bibliotheek en de verzameling zeldzame manuscripten en boeken.

Tijdens het bezoek was Zijne Hoogheid ook aanwezig bij de ondertekening van een memorandum van overeenstemming tussen Sharjah Media City (Shams) en de Faculteit Filologie en Communicatie van de Universiteit van Barcelona. De overeenkomst werd ondertekend door Rashid Abdullah Al Obad, directeur-generaal van Sharjah Media City (Shams), en dr. Joan G. Burguera, decaan van de Faculteit Filologie en Communicatie van de Universiteit van Barcelona. De overeenkomst legt een kader vast voor samenwerking op het gebied van media, digitale innovatie, ondernemerschap, wetenschappelijk onderzoek en de creatieve industrieën.

Het memorandum bevordert daarnaast academische en professionele uitwisselingen, opleidingsprogramma's, conferenties, seminars en workshops. Ook ondersteunt het de ontwikkeling van nationaal talent, stimuleert het ondernemerschap en helpt het innovatieve studentenprojecten om te zetten in commercieel levensvatbare mediaproducten. Daarmee onderstreept Shams zijn inzet voor samenwerkingsverbanden met vooraanstaande academische instellingen.

Bron: AETOSWire