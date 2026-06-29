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Sultan Bin Ahmed se zúčastnil promoce absolventů magisterského studia v oboru médií ve Španělsku

original Sultan Bin Ahmed attends Media Master's Graduation in Spain (Photo: AETOSWire)

Sultan Bin Ahmed attends Media Master's Graduation in Spain (Photo: AETOSWire)

BARCELONA, Španělsko--(BUSINESS WIRE)--Jeho Výsost šejk Sultan bin Ahmed bin Sultan Al Qasimi, zástupce vládce Šardžá a rektor Univerzity v Šardžá (UOS), se v pátek na Univerzitě v Barceloně zúčastnil slavnostního předání diplomů prvnímu ročníku magisterského studijního programu „Media Entrepreneurship and Digital Innovation“ (Mediální podnikání a digitální inovace), prvního svého druhu, který nabízí Fakulta komunikace Univerzity v Šardžá ve spolupráci s Univerzitou v Barceloně a se strategickou podporou Sharjah Media City (Shams).

Jeho Výsost vyjádřila hrdost na jejich úspěchy a ocenila silné partnerství mezi oběma univerzitami, které sdílejí oddanost znalostem, excelentnosti a globálnímu porozumění. Jeho Výsost zdůraznila, že promoce představuje spíše začátek nové cesty než její konec.

Jeho Výsost přirovnala absolventy k lodím opouštějícím bezpečný přístav a poznamenala, že lodě jsou stavěny proto, aby pluly za horizont, aby se vydaly vstříc neznámému a objevovaly nové světy. Řekla, že absolventi se vydávají do budoucnosti plné příležitostí, výzev a úspěchů, vybaveni znalostmi, odolností a odhodláním uspět.

Její Výsost dále uvedla, že tato vize odráží hodnoty Spojených arabských emirátů, jejichž předkové věřili, že prosperita pramení z otevřenosti vůči světu, ochoty učit se od něj a zároveň k němu přispívat. Magisterský program označila za moderní vyjádření této filozofie, která propojuje Sharjah a Barcelonu a spojuje dvě významné instituce, kultury a tradice akademické excelence. Program studentům umožňuje čerpat z intelektuálních a kulturních předností obou zemí a připravuje je na úspěšnou kariéru ve stále více propojeném světě.

Její Výsost zdůraznila, že tento studijní obor představuje jedinečné centrum, kde vznikají nové myšlenky a kde jsou informace analyzovány, interpretovány a utvářeny ještě předtím, než jsou sdíleny se světem. Digitalizovaná éra zásadně proměnila rychlost šíření informací a umožnila, aby příběhy, platformy a narativy vytvářené absolventy oslovovaly publikum po celém světě. Taková moc podle ní vyžaduje pokoru, integritu a hluboký vhled.

Její Výsost rovněž vyzdvihla roli společnosti Shams jako třetího strategického partnera, který vytváří pevné propojení mezi akademickou sférou, průmyslem a kreativní ekonomikou. Uvedla, že toto partnerství absolventům poskytuje praktické zkušenosti, možnost seznámit se s různými perspektivami a dovednosti potřebné k řešení reálných výzev. Její Výsost absolventy povzbudila, aby i nadále usilovali o poznání a inspirovali ostatní, a zároveň poděkovala jejich rodinám i akademickým a administrativním pracovníkům obou univerzit.

Její Výsost předala diplomy 24 absolventům, poblahopřála jim k dosaženému úspěchu a popřála jim mnoho úspěchů v jejich budoucí profesní kariéře.

Před slavnostním ceremoniálem se Její Výsost setkala s rektorem Barcelonské univerzity, profesorem Joanem Guàrdiou Olmosem, aby projednali možnosti dalšího posílení akademické a vědecké spolupráce. Následně si prohlédla akademické prostory univerzity, promoční aulu, knihovnu a sbírku vzácných rukopisů a knih.

Na okraj návštěvy se Její Výsost zúčastnila podpisu memoranda o porozumění mezi Sharjah Media City (Shams) a Fakultou filologie a komunikace Barcelonské univerzity. Dohodu podepsali Rashid Abdullah Al Obad, generální ředitel Sharjah Media City (Shams), a profesor Joan G. Burguera, děkan Fakulty filologie a komunikace Barcelonské univerzity. Memorandum vytváří rámec pro spolupráci v oblasti médií, digitálních inovací, podnikání, vědeckého výzkumu a kreativních odvětví.

Memorandum rovněž podporuje akademické a profesní výměnné programy, vzdělávací aktivity, konference, semináře a workshopy. Současně podporuje rozvoj domácích talentů, podnikání a transformaci inovativních studentských projektů do komerčně využitelných mediálních produktů, čímž potvrzuje závazek společnosti Shams rozvíjet partnerství s předními akademickými institucemi.

Zdroj: AETOSWire

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